Quên tặng bồ nhí quà Trung thu, tôi sợ hãi với màn trả thù của em

So với bạn bè đồng trang lứa, có lẽ, tôi là một trong số ít người có cuộc sống viên mãn ở tuổi 33. Vợ con đề huề, nhà xe đầy đủ, công việc cng tạm ổn định, thu nhập cũng dư dả, thoải mái để sống ở Hà Nội.

Tôi kể ra không phải để khoe khoang với mọi người. Chỉ là hiện tại, tôi gặp rắc rối khiến gia đình có nguy cơ tan vỡ.

Vợ tôi là chủ một cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé. Cô ấy rất giỏi giang, từ hồi là sinh viên đã làm đủ thứ việc để kiếm tiền. Nhà vợ tôi không nghèo, bố mẹ vợ cũng là doanh nhân nên cô ấy có đam mê bán buôn từ nhỏ.

Lúc chúng tôi lấy nhau, bố mẹ vợ có phần không ưng vì điều kiện kinh tế của tôi không bằng vợ. Tuy nhiên, chính vợ đã thuyết phục người nhà cô ấy chấp nhận tôi.

Vừa cưới xong thì vợ tôi mang bầu. Con gái của chúng tôi rất xinh xắn, đáng yêu và hiền lành y hệt mẹ.

Sau nhiều năm sống chung, tôi thấy cuộc hôn nhân của mình hơi nhàm chán. Vợ chồng tôi hiếm khi cãi nhau. Vợ luôn nhường nhịn tôi trong mọi thứ. Cô ấy gần như không có tính trách móc, khiến tôi chẳng bao giờ giận vợ được quá lâu.

Tôi hối hận vì yêu nhầm một cô gái điên cuồng (Ảnh minh họa: TD).

Tuy nhiên, chính sự hiền lành của vợ đã làm tôi thấy nhạt nhẽo. Trong giây phút lạc lối, tôi rơi vào lưới tình của Uyên.

Uyên là cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Tôi bị Uyên cuốn hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Uyên đang là sinh viên, tràn đầy sức sống khiến tôi thấy mình như được trẻ lại.

Bình thường, tôi hay đi làm về muộn nên vợ chẳng để ý. Tôi đã tranh thủ gặp Uyên nhiều nhất có thể rồi trở về nhà ăn cơm với vợ con.

Chúng tôi lén lút qua lại nửa năm mà vợ tôi không phát hiện ra. Để tránh bị theo dõi hoặc đọc trộm tin nhắn, tôi đổi mật khẩu điện thoại và đặt vài giao ước với Uyên.

Một là Uyên không được chủ động liên lạc khi tôi về nhà. Hai là không được để lộ dấu hiệu công khai chuyện yêu nhau. Ba là không được bắt tôi ở lại ăn cơm tối. Đổi lại, tôi sẽ chu cấp cho Uyên mỗi tháng 12 triệu đồng và thuê cho cô ấy căn hộ riêng.

Ban đầu, Uyên ngoan ngoãn nghe theo mọi điều tôi dặn. Thi thoảng, tôi lái xe đưa đón Uyên đi học. Cô ấy rất đáng yêu khiến tôi không dứt ra nổi.

Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi theo hướng tệ hơn trong vài tuần gần đây. Uyên bắt đầu cãi lời tôi, đòi nhiều chuyện oái oăm khiến tôi phát bực. Uyên muốn tôi đến dự lễ tốt nghiệp của cô ấy, muốn công khai tôi với bạn bè. Cô ấy cũng muốn nhắn tin ban đêm với tôi vì ở nhà một mình khiến cô ấy buồn.

Tôi nói Uyên cứ tuân thủ những gì tôi dặn, tôi sẽ cho cô ấy hưởng thụ nhiều thứ tốt đẹp. Nhưng Uyên lại "được đằng chân lân đằng đầu", ngày càng yêu sách lắm thứ hơn.

Hôm Trung thu vừa rồi, tôi hứa đưa con gái đi chơi nên không đến gặp Uyên được. Tôi cũng quên mất chuyện cô ấy muốn được tặng quà Trung thu. Thế là Uyên liên tục gọi điện thoại đòi gặp tôi. Sợ vợ phát hiện nên tôi chặn hết liên lạc, một ngày sau mới đến gặp Uyên.

Cô ấy đập phá đồ đạc trong phòng để trút giận khiến tôi thấy sợ hãi. Uyên dần mất kiểm soát, chửi mắng tôi, khóc lóc hờn dỗi, lại còn ép tôi phải bỏ vợ để qua ở chung. Uyên nói không muốn chia tay với tôi, không muốn làm nhân tình trong bóng tối nữa. Nếu tôi không ở bên Uyên thì cô ấy sẽ khiến tôi hối hận.

Tôi bực mình nên dọa Uyên không được phép hành xử quá phận. Chỉ là quên quà thôi mà cũng ầm ĩ lên, chưa kể Trung thu đâu phải ngày lễ dành cho phụ nữ. Nói xong, tôi bỏ về, nhắc nhở Uyên nên nhớ rõ vị trí của mình.

Không ngờ, Uyên đã trả thù tôi ngay lập tức. Cô ấy gửi một hộp quà đến tặng con gái tôi, bên trong có gấu bông và bánh ngọt. Nhưng thứ kinh khủng nhất là tấm thiệp kèm theo, viết duy nhất một dòng: “Chào bé, cô là Uyên, bạn gái của bố con”.

Lần đầu tiên trong đời, vợ gọi tôi về để cãi nhau. Cô ấy khóc như mưa, mắng tôi là kẻ tồi tệ. Tôi ân hận vì đã yêu Uyên. Cô ta cư xử quá bốc đồng, không nghĩ đến hậu quả.

Từ hôm qua đến giờ, Uyên vẫn liên tục nhắn tin mỉa mai, nói không ăn được thì phải đạp đổ cho tôi cay cú. Vợ tôi ôm con bỏ đi, hẹn gặp tôi ở tòa để làm thủ tục ly hôn. Tôi xin lỗi đủ kiểu mà cô ấy không nghe, nói rằng không thể tha thứ cho tôi.

Sắp mất vợ đến nơi rồi, tôi phải làm gì để níu kéo vợ và dứt khỏi cô bạn gái điên rồ kia đây?

Bạch Dương