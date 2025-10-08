Bị phát hiện ngoại tình, anh rể dùng bí mật này khiến tôi “im miệng”

Mấy hôm trước, cô bạn thân gửi cho tôi một bức ảnh: “Có phải đây là anh rể của cậu không?”. Tấm hình chụp một người đàn ông ôm eo một cô gái đứng bên quầy hàng bánh Trung thu trong siêu thị.

Tuy là chụp nghiêng, anh rể tôi thì tôi không thể nhầm được. Chỉ có điều, người phụ nữ tình tứ bên cạnh anh ấy lại không phải là chị gái tôi. Nếu nói là anh rể ngoại tình thì đó là điều khiến tôi khó tin nhất.

Nhắc đến anh rể, đó là người đàn ông hiền lành, chịu khó. Chính tôi là người giới thiệu anh cho chị gái của mình, còn dồn hết tâm sức vun vén cho cuộc tình của hai người đơm hoa kết quả.

Anh rể vốn là anh họ bạn trai cũ của tôi. Hồi đó, tôi yêu Hùng, anh rể cũng thường xuyên đến phòng chơi. Thấy anh hiền lành, tình cảm nên tôi mới nghĩ đến việc làm mối cho chị gái mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu thành thì hai chị em về làm dâu trong một nhà sẽ rất tốt.

Nhìn bức ảnh ông anh rể quý hóa ôm người phụ nữ khác, tôi vẫn không muốn tin (Ảnh minh họa: TD).

Chỉ là kết quả không như tôi mong đợi. Tôi và Hùng chia tay sau đó không lâu vì vài chuyện hiểu lầm không thể hóa giải. Còn anh rể và chị gái tôi lại mau chóng thành đôi giống như số phận đã định sẵn họ phải thành vợ, thành chồng.

Sau khi chia tay, Hùng nhanh chóng có bạn gái mới, tôi cũng nguôi dần nỗi buồn mà mở lòng đón nhận tình cảm khác. Chồng tôi bây giờ là người hiền lành, biết kiếm tiền, chăm vợ chăm con, mỗi tội hay ghen.

Người ta vẫn nói “có yêu mới ghen”, tôi chỉ coi đó như chút gia vị trong cuộc hôn nhân của mình. Chồng biết trước anh, tôi từng có bạn trai nhưng chưa từng hỏi. Anh chỉ nói, ai trước khi kết hôn chẳng từng yêu vài người.

Lại nói về chuyện anh rể, sau khi cưới chị tôi, bao năm qua, anh ấy vẫn làm tốt vai trò người chồng, người cha. Chị tôi xinh đẹp, hiền lành, chiều chồng hết mực. Sau khi lấy chồng, cuộc sống của chị chỉ xoay quanh gia đình, dồn hết tâm sức để vun vén.

Chị luôn tự hào về anh, thỉnh thoảng còn cảm ơn tôi vì đã tìm cho chị một người chồng tốt. Từ nhỏ, vì gia đình khó khăn, đồ ngon, đồ tốt, chị đều nhường cho tôi. Dù thích hay không thích, chị vẫn luôn nhận phần thiệt về mình.

Ai cũng nói hiền quá như chị, sau này lấy chồng dễ bị chồng bắt nạt. Thấy chị hạnh phúc, tôi rất an lòng. Giờ nhìn tấm ảnh anh rể ôm ấp tình tứ người khác ngay ở chốn đông người, dù rõ ràng, tôi vẫn không muốn tin.

Thế nhưng, khi tôi đối diện với anh rể, chìa bức ảnh ra, anh ấy lại không hề phủ nhận. Anh chỉ thoáng bối rối rồi trơ trẽn nói rằng: “Đàn ông, ai chẳng có chút trăng gió bên ngoài, chẳng qua là có bị phát hiện hay không thôi”.

Hóa ra, ông anh rể quý hóa của tôi lại là người như vậy. Tôi giận mình đã nhìn lầm người. Nếu chồng tôi ngoại tình, tôi sẽ bỏ cho xong. Nhưng còn chị tôi bản tính yếu mềm, chị sẽ đau khổ biết nhường nào.

Tôi bảo anh ấy, tôi không cần biết vì sao anh ấy lại đối xử với chị tôi như vậy. Nhưng bây giờ, một là anh ấy chấm dứt ngay chuyện xấu hổ kia, hai là tôi sẽ nói với chị.

Anh bất ngờ ghé vào mặt tôi, cười nửa miệng: “Chỉ cần không biết, chị em sẽ luôn sống hạnh phúc. Nói ra chuyện này, cũng chưa biết người làm chị em đau khổ là anh hay là em đâu.

Vả lại, cho anh giữ một chút bí mật đi, cũng như bí mật của em với Hùng trước đây, chồng em đâu có biết. Nếu chồng em biết, em còn có thể vui cười nữa hay không? Làm thế nào là tốt cho cả chị em và bản thân em, tự em biết rồi đấy”.

Anh ta quay người bỏ đi, còn cố dặn dò một câu: “Tốt nhất là em nên biết giữ mồm giữ miệng”.

Tôi ngồi sụp xuống, nhìn anh ta bước đi trong bất lực. Cái bí mật của tôi mà anh ấy đang nói tới chính là tôi từng có hai lần phá thai.

Thời điểm tôi và bạn trai cũ yêu nhau, vì bất cẩn, tôi hai lần để “dính bầu”. Lúc đó, cả hai còn trẻ, công việc chưa ổn định, chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Hùng động viên tôi nhân lúc cái thai còn nhỏ, bỏ đi cũng nhẹ nhàng như một lần bị rối loạn chu kỳ.

Lần mang thai thứ hai, tôi muốn giữ nhưng Hùng vẫn giữ giọng điệu ấy. Thời điểm đó, tôi đã làm ầm lên, nói rằng nếu Hùng không muốn cưới, tôi sẽ làm mẹ đơn thân.

Cuối cùng, Hùng lôi cả anh họ mình, chính là anh rể tôi bây giờ, đến khuyên giải. Trong cơn rối trí, tôi lại yếu đuối làm theo lời khuyên của họ. Chuyện này dĩ nhiên chỉ có tôi, bạn trai cũ và anh rể biết.

Và giờ, anh ta lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi. Anh ta biết chồng tôi tính tình nghiêm túc, thương vợ nhưng hay ghen. Nếu biết tôi từng “sống thử” như vợ chồng cùng người khác, lại còn phá thai tới tận hai lần, chắc chắn sẽ khó chấp nhận.

Chuyện tồi tệ này, tôi cũng không hề muốn nhớ lại vì đó cũng là nỗi đau của tôi. Bởi cưới nhau 3 năm, tôi đã sảy thai một lần và hiện giờ vẫn chưa có con. Rất có thể, đó là hậu quả của hai lần phá thai trước đó.

Tôi tưởng “vạch mặt” anh rể, nếu anh ấy biết sai mà sửa thì sẽ im lặng “cứu anh một bàn thua” để chị tôi không phải đau khổ. Nhưng giờ, anh ta lại dùng bí mật quá khứ của chính tôi để “bịt miệng” tôi.

Mấy hôm nay, tôi mất ăn mất ngủ trong tâm trạng hoang mang, rối bời. Nếu tiết lộ chuyện anh rể ngoại tình, không chỉ cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ, mà cuộc hôn nhân của tôi cũng chưa chắc giữ được.

Nếu im lặng làm ngơ thì không khác gì tiếp tay cho anh rể lừa dối, phản bội chị mình. Tôi thực sự không biết nên làm sao cho đúng?