Anh họ bất ngờ báo tin, tôi ngã ngửa khi biết vì sao vợ mất ăn mất ngủ

Tôi năm nay 37 tuổi. Nếu ai gặp vợ chồng tôi ngoài đời sẽ thấy đó là gia đình yên ổn: Tôi đi làm công ty, thu nhập ổn định, vợ ở nhà buôn bán trên mạng, chăm hai con nhỏ. Họ hàng hai bên vẫn hay khen tôi “lấy được vợ đảm” vì từ cơm nước, dọn dẹp đến chuyện con cái học hành, tôi chẳng phải lo gì nhiều.

Tôi từng nghĩ, có một gia đình êm ấm như thế là may mắn của đời mình. Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ trong vài tháng.

Ban đầu, vợ tôi cũng chỉ chơi vui cùng bạn mấy trò lô đề trực tuyến rồi xem phát sóng trực tiếp mấy hội nhóm đánh bài đổi thưởng. Cô ấy bảo: “Thỉnh thoảng thử vận may, biết đâu có thêm đồng ra đồng vào”. Tôi không mấy quan tâm vì tin vợ, lại nghĩ phụ nữ quanh quẩn ở nhà, giải trí chút cũng bình thường.

Cho đến khi tôi bắt đầu thấy cô ấy hay cáu gắt, mất ngủ, vui buồn thất thường. Tôi hỏi, vợ chỉ bảo buôn bán chậm rồi tiền tiết kiệm trong nhà bỗng “bốc hơi”. Tôi vẫn tin vợ, tự nhủ chắc xoay vòng vốn.

Một ngày, anh họ tôi gọi điện, giọng nặng nề: “Chú nói vợ chú đừng đi vay tiền trong họ nữa. Vay rồi thì phải có trách nhiệm trả”.

Vợ sa vào cờ bạc, vay tiền khắp nơi khiến tôi mang tiếng (Ảnh minh họa: TD).

Tôi sững người. Từ đó, từng cuộc gọi dồn dập đến. Dì họ, cậu họ rồi bạn bè tôi… đều bảo vợ tôi mượn tiền “giúp chồng làm ăn”. Hóa ra, vợ tôi trí trá đến mức vay ai cũng hứa trả ngay rồi… lặn mất tăm. Có người gọi, cô ấy tắt máy. Có người nhắn, cô ấy đọc rồi im.

Tệ nhất là một cô họ bên tôi kinh tế không khá giả, con còn hay ốm đau. Vợ tôi vay của cô ấy hơn 20 triệu đồng, cô ấy tin tưởng nên đưa.

Đến lúc con cô ấy nhập viện, cần tiền gấp, mới tá hỏa vì vợ tôi mất hút. Không còn ai xoay, cô ấy phải đi vay lãi để nhập viện cho con. Lãi mẹ đẻ lãi con, trong khi người gây ra sự việc thì vẫn im lặng, trốn tránh.

Tôi thực sự xấu hổ và đau lòng khi nghe cô họ vừa khóc, vừa nói: “Cô tin vợ cháu lắm… giờ cô phải gồng tiền lãi thay nó". Nghe mà tôi chỉ muốn "độn thổ". Người thân tin tưởng mình, cuối cùng bị lừa, bị đẩy vào cảnh khốn khổ.

Tối về, tôi hỏi thẳng. Vợ sụp xuống khóc, thừa nhận đã nợ hơn 800 triệu đồng vì đánh bài trên mạng. Cô ấy cúi đầu liên tục nói: “Em sai rồi. Em cứ nghĩ thắng được thì mình sẽ dư dả, lo được cho con. Em không muốn sống chật vật nữa…”.

Tôi lặng người. Hóa ra bao nhiêu năm, tôi chỉ nghĩ đến áp lực của mình, còn vợ ôm nỗi sợ thiếu thốn, mong có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cách cô ấy chọn lại đang phá vỡ những gì chúng tôi xây dựng.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày tôi không quên được. Tôi phải đi giải thích với họ hàng, xin khất nợ. Nhiều người nhìn tôi thương hại, có người mắng thẳng: “Sống sao để vợ làm bậy rồi chồng phải đứng ra chịu. Ly hôn đi cho nhẹ đầu”.

Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ đến thế, mang tiếng “chồng mà không biết dạy vợ”. Bạn bè xa lánh, họ hàng dè bỉu. Áp lực tiền bạc thì như tảng đá đè lên ngực.

Nhưng điều đau nhất là khi tôi nhìn vợ ngồi lặng trước sân, mắt thâm quầng, tay run run vì lo sợ. Tôi biết cô ấy sai nhưng tôi cũng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đó. Ngoài đam mê cờ bạc, cô ấy chưa từng thiếu sót với gia đình: Con ốm thức cả đêm, nhà lúc nào cũng gọn gàng, bữa cơm nóng hổi luôn chờ sẵn.

Chẳng lẽ chỉ vì một sai lầm, tôi vứt bỏ tất cả?

Cha mẹ tôi nói: “Con phải nghĩ tới tương lai của các cháu”. Bạn bè khuyên mạnh mẽ hơn: “Tha lần này rồi sẽ tái phạm, đừng tự phá đời mình. Bệnh mê cờ bạc ăn vào máu rồi, chỉ có thay máu mới bỏ được thôi”.

Còn tôi, ở giữa mọi tiếng nói ấy, chỉ thấy mình mệt mỏi. Đêm nằm cạnh hai đứa trẻ ngủ ngon mà lòng nặng trĩu. Tôi yêu gia đình này. Nhưng giữ nó lại, tôi phải chống đỡ thêm bao nhiêu áp lực nữa? Và làm sao tôi tin được vợ sẽ dừng lại?

Có người bảo tôi nhu nhược. Nhưng những ai từng yêu thật lòng, từng gắn bó, từng chứng kiến người kia chăm chút mỗi góc nhỏ của ngôi nhà… mới hiểu buông tay không dễ.

Giờ mỗi sáng, tôi đều tự hỏi: Mình nên tha thứ hay nên dừng lại để cứu bản thân? Tôi không sợ khó, chỉ sợ cố giữ một người mà lòng họ lại không đủ mạnh để dứt khỏi sai lầm.

Tôi viết lên đây không phải để biện minh cho vợ hay bản thân mình. Chỉ là tôi thực sự kiệt sức và không biết ai để trải lòng. Tôi muốn tin rằng, con người có thể sửa đổi, gia đình đáng để chiến đấu đến cùng. Nhưng những tiếng nói xung quanh ngày càng nhiều, làm tôi hoang mang.

Nếu là tôi, mọi người sẽ làm gì? Giữ lại người vợ từng hết lòng vì gia đình? Hay buông tay để tự giải thoát khỏi vòng xoáy nợ nần và áp lực?

Mộc An