Biết tôi sắp tái hôn, chồng cũ yêu cầu làm một việc mới cho cưới

Tôi vẫn nhớ buổi sáng đầu hè năm 2022, sau khi đưa con đi học, chồng cũ chở tôi ra tòa nhận quyết định ly hôn. Cả đoạn đường đi lẫn về, chúng tôi chỉ im lặng, ăn bữa sáng cuối cùng với nhau rồi tôi xếp đồ lên xe tải về nhà ngoại.

Kiên là người chủ động đòi ly hôn nhưng chính anh ta là người hối hận nhất. Sau mùa dịch, Kiên làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Tôi không than vãn gì nhưng Kiên lại sĩ diện hão. Anh ta nói không lo được cho vợ con, tự ái nên muốn ly hôn để giải thoát cho tôi.

Bao nhiêu người khuyên bảo cũng không lung lay được quyết định của Kiên. Tôi cũng chán sự cố chấp của anh ta, vậy là chúng tôi chia tay. Quyền nuôi con thuộc về tôi, còn chồng cũ mỗi tháng chu cấp 5 triệu đồng.

Bẵng đi mấy năm, chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng ổn định. Con tôi đã quen với việc bố mẹ sống xa nhau, bé không buồn hay khó chịu gì cả.

Dịp Tết đầu năm nay, tôi chính thức có bạn trai mới. Anh ấy là trai tân, kém tôi hai tuổi. Biết tôi có con riêng nhưng bạn trai không có định kiến gì, thậm chí anh ấy còn chiều chuộng con tôi như con ruột.

May mắn là gia đình bạn trai cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Năm nay tôi 32 tuổi, chưa quá già, cũng không bị coi là bồng bột. Trải qua nhiều biến cố vấp ngã, giờ tôi mới ở giai đoạn đẹp đẽ nhất của bản thân, thấy mọi thứ đều bình yên vẹn tròn.

Chồng cũ phá rối ngay trước ngày tôi tái hôn (Ảnh minh họa: Naver).

Giữa tháng 10 vừa rồi, lễ dạm ngõ của tôi được cử hành đơn giản và ấm cúng. Tiệc cưới ấn định vào đầu tháng 12. Tôi còn đúng một tháng nữa để chuẩn bị làm cô dâu mới.

Bạn bè, người quen biết tin đều gửi lời chúc mừng nhiệt tình. Tôi không khoe khoang việc mình sắp tái hôn, trên mạng cũng chẳng đăng gì. Ấy vậy mà chồng cũ của tôi vẫn biết chuyện. Anh ta nhắn tin cho tôi cộc lốc, hỏi rất thô: “Lấy ai đấy?”.

Từ lúc ly hôn đến nay, ngoại trừ liên quan đến con chung, tôi và Kiên không còn liên quan đến bất kỳ chuyện gì nữa. Tôi biết Kiên có bạn gái mới từ lâu nhưng tôi không hỏi, cũng chẳng quan tâm, vì đó là việc cá nhân của chồng cũ.

Thế mà Kiên lại để ý chuyện tôi tái hôn. Tôi không trả lời tin nhắn thì Kiên tỏ ra khá sốt ruột. Anh ta liên tục hỏi tôi bận cái gì, khi nào rảnh thì nhắn lại ngay cho anh ta biết.

Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải khai báo về hạnh phúc riêng tư nên kệ cho Kiên nói chuyện một mình. Ai dè, anh ta không chịu buông tha cho tôi. 1h sáng nay, điện thoại tôi kêu ầm ĩ, Kiên gọi mấy cuộc bắt tôi phải nghe máy.

Tưởng có việc gì quan trọng, hóa ra Kiên bực tức khi biết tôi sắp lấy chồng. Anh ta mắng tôi là loại phụ nữ “tắt mắt”, ly hôn chưa được 3 năm mà đã theo trai. Rồi Kiên đưa ra “yêu sách” với tôi, nói muốn đi bước nữa thì phải trả con cho anh ta nuôi. Anh ta không chấp nhận con mình sống với bố dượng.

Thực sự chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ mọi thứ. Tôi ở cạnh bạn trai chưa lâu nhưng tôi biết chắc, anh ấy tốt hơn Kiên gấp nhiều lần.

Ít nhất, chồng sắp cưới của tôi có công việc ổn định, nhà xe đầy đủ, sống có trách nhiệm, bạn bè thân thiết cũng toàn người thành đạt, tử tế. Còn Kiên, đến bây giờ vẫn bữa đói bữa no, lười không muốn đi làm nên gần 40 tuổi vẫn chẳng có gì.

Nghe cái giọng ra lệnh đầy trịch thượng của Kiên, tự dưng tôi hoang mang, không hiểu vì sao ngày trước lại đắm đuối lấy anh ta làm chồng. Tôi bảo anh ta rằng, kể cả tôi góa chồng thì cũng có quyền tìm hạnh phúc mới. Đằng này chia tay 3 năm rồi, Kiên lấy tư cách gì để can thiệp vào chuyện riêng của tôi?

Con tôi rất quý bố dượng, bé hoàn toàn ủng hộ tôi kết hôn với anh ấy. Tôi tôn trọng ý kiến của con vì bé gần 10 tuổi rồi. Khi tôi hỏi con: “Mẹ cưới người khác được không?”, bé đã gật đầu ngay lập tức. Con tôi chẳng kỳ thị bố dượng thì thôi, Kiên có quyền gì mà cấm bé không được ở với chồng mới của mẹ?

Thấy chồng cũ gọi điện làm phiền đêm khuya để đòi hỏi chuyện vớ vẩn, tôi liền dập máy luôn không nghe nữa. Anh ta tiếp tục nhắn tin trách móc, dọa nạt đủ kiểu.

Với tính cùn vặt của Kiên, tôi lo anh ta sẽ quấy rối mình bằng được. Lo nhất là việc anh ta muốn giành con về nuôi, trong khi chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn, cũng chẳng biết dạy dỗ.

Tôi có nên kể cho chồng sắp cưới biết chuyện này không? Hay tôi nên để con ở với ông bà ngoại cho an toàn?

Bạch Dương