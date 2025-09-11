Khi đang làm "chuyện ấy", bạn gái tôi vẫn mất tập trung vì... điện thoại

Bạn gái lúc nào cũng... điện thoại

Tôi và bạn gái đang sống chung. Dạo này, cô ấy lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại để lướt mạng và đọc đủ thứ tào lao trên đời. Rõ ràng, điều đó không hề tốt cho sức khoẻ của cô ấy, nhất là về mặt tinh thần.

Tôi thấy bạn gái bị "nghiện" điện thoại rất nặng. Khi chúng tôi ở bên nhau, kể cả lúc "thân mật", cô ấy vẫn dành phần lớn thời gian cho chiếc điện thoại yêu quý, chẳng buồn để ý đến tôi.

Tôi đã nhắc bạn gái rất nhiều lần về việc này. Cô ấy liên tục xin lỗi nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chỉ một tiếng sau lời xin lỗi, cô ấy lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

Tôi không muốn phải tiếp tục nhắc nhở và tranh cãi với bạn gái về vấn đề này nữa. Tôi không hề muốn mình trở thành một ông bố già nhưng thực tế, tôi đang như vậy.

Làm sao để bạn gái của tôi bỏ điện thoại xuống và tập trung vào tôi mỗi khi chúng tôi ở bên nhau đây?

Bạn gái không chú ý vào tôi khi chúng tôi ở bên nhau (Ảnh minh hoạ: iStock).

Cần đặt ra "luật lệ" giữa hai người

Trước tình huống này, chuyên gia Zachary Zane - người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình yêu và tình dục - đã đưa ra một số lời khuyên trên Men's Health:

Tôi nghĩ rằng giữa hai người hoàn toàn có thể cùng xây dựng một thế giới chung hài hoà. Bạn trai hoàn toàn có lý khi mong muốn có những khoảng thời gian chất lượng bên nửa kia, nhất là khi làm "chuyện ấy".

Chắc chắn ai cũng muốn người yêu dành sự chú ý cho mình, chứ không phải là cho Internet, mạng xã hội hay bất kỳ câu chuyện nào ngoài kia.

Tuy nhiên thực tế, bạn gái cũng đã trưởng thành và được phép sử dụng điện thoại. Mặc dù việc lên mạng một cách vô thức có lẽ không tốt cho sức khoẻ tinh thần, đôi khi chúng ta vẫn làm như vậy, đặc biệt là khi chúng ta quan tâm, muốn biết có những chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.

Điều quan trọng ở đây là sự điều độ.

Mặc dù một số người phản đối việc đặt ra "luật lệ" trong một mối quan hệ yêu đương, tôi tin rằng, chúng có thể có lợi, miễn là cả hai đều đồng ý và không ai cảm thấy bị quá áp lực khi phải chấp nhận một điều khoản trái với ý muốn của mình.

Tôi hiểu, việc đặt ra bất cứ "luật lệ" gì cũng có thể khiến bạn trai cảm thấy mình như một ông bố già. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn anh ấy thoải mái và tận hưởng cảm xúc khó chịu đó trong khoảng thời gian đầu. Rồi dần dần, cảm giác đó sẽ biến mất theo thời gian.

Vậy nên, hãy thẳng thắn nói chuyện với bạn gái về việc cô ấy sử dụng điện thoại quá nhiều. Bạn trai nên đề cập đến sự thất vọng của mình nhưng không cần đổ lỗi hay phán xét bạn gái vì chiếc điện thoại. Thay vào đó, hãy tập trung nói về việc cô ấy đang ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Bạn trai cần nói những câu như: "Anh cảm thấy bị bỏ rơi và xa cách khi chúng mình ở bên nhau mà em lại dùng điện thoại suốt", "Anh cảm thấy em không còn muốn dành thời gian cho anh nữa"...

Bạn trai cần tập trung vào cảm xúc của mình. Đừng công kích bạn gái vì điều đó sẽ khiến cô ấy có khả năng trở nên phòng thủ và ít thay đổi hành vi hơn.

Sau đó, bạn trai nên hỏi người yêu có sẵn sàng sử dụng điện thoại ít đi để dành thời gian chất lượng cho nhau không?

Ví dụ khoảng thời gian ăn tối có thể là lúc cả hai cất điện thoại và cùng nói chuyện về bản thân, những ngày vừa rồi trải qua như thế nào...

Hoặc khi cả hai đi làm về, hãy để điện thoại sang phòng khác để có thể cùng chia sẻ về công việc, những gì đã xảy ra ở cơ quan vào hôm đó. Nhất là lúc "thân mật", điện thoại của hai người cần được để ở chỗ không nhìn thấy hay nghe thấy nữa.

Dù đặt ra quy tắc nào, tôi cũng khuyến khích cả hai nên linh hoạt. Đôi khi, bạn gái có thể ngủ gục khi lên mạng. Hoặc sức hút của chiếc điện thoại có thể lớn đến mức ngay cả khi trò chuyện với bạn trai, tâm trí của cô ấy vẫn đặt ở nơi khác. Về cơ bản, nó giống như cô ấy đang lên mạng dù không cầm điện thoại trên tay.

Tôi muốn cô ấy thoải mái khi nói rằng: "Em sẽ nói thật với anh, em đang nghĩ đến chuyện khác. Anh có phiền nếu như em xem điện thoại hay dành khoảng 5 phút để nói hết những điều này ra không? Sau đó, em sẽ tập trung vào anh".

Tôi tin rằng, việc sử dụng điện thoại của bạn gái sẽ bớt khó chịu hơn nếu được nói ra một cách rõ ràng, có một khoảng thời gian được thoả thuận và cô ấy dành toàn bộ sự chú ý vào bạn trai sau đó.