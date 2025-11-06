Nhận chiếc vòng cổ 40 triệu đồng, tôi tự nhiên muốn chia tay bạn trai ngay

Tôi năm nay 23 tuổi, làm về mảng quảng cáo cho doanh nghiệp bán lẻ. Người yêu tôi tên Phong, hơn tôi một tuổi, là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội. Chúng tôi quen biết nhau từ hồi cấp 3 nhưng lên đại học mới chính thức yêu đương.

Bạn trai tôi có thu nhập ổn định, mỗi tháng kiếm khoảng 20 triệu đồng. Mức lương của anh đủ để sống thoải mái ở Hà Nội nhưng bảo là giàu thì chưa. Chỉ là so với bạn bè đồng trang lứa, cùng làm công ăn lương, anh vẫn khá khẩm hơn.

Phong từng nói với tôi, anh muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Tôi tin và hứa sẽ chờ đợi anh. Chúng tôi trải qua 5 năm yêu đương khá bình yên.

Thời điểm mới ra trường, tôi chưa tìm được công việc ổn định, Phong chính là người đứng ra nuôi tôi. Anh lo cho tôi từng bữa ăn, đóng tiền trọ hàng tháng. Thậm chí, khi tôi thiếu tiền thi tiếng Anh đầu ra, người yêu sẵn sàng cầm cố chiếc xe máy để gom đủ cho tôi.

Về phía mình, tôi hết lòng yêu thương anh, bảo gì nghe nấy, không bao giờ cãi lại một câu. Nói một cách công bằng, giữa chúng tôi khi ấy không ai phải chịu thiệt. Đàn ông mà, chăm lo cho người mình yêu thì chẳng bao giờ thiệt thòi.

Nhận chiếc vòng cổ 40 triệu đồng, tôi biết mình đã sai hoàn toàn (Ảnh minh hoạ: Knet).

Có điều, khoảng 4 tháng trước, tôi vô tình biết đến Quang - người được gia đình giới thiệu. Ban đầu, tôi không mấy hào hứng với kiểu mai mối truyền thống này nhưng vào đúng dịp 20/10, anh bất ngờ đến nhà tôi chơi, mang theo bó hoa to gần bằng người để chúc mừng mẹ.

Vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề của anh đã khiến tôi ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Phải thừa nhận là ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đã có chút rung động.

Do đặc thù công việc, người yêu tôi thường xuyên phải đi công tác xa. Trung bình một tháng anh bay 2-3 chuyến, mỗi lần kéo dài 3-5 ngày để khảo sát thực tế, chạy dự án cho sếp.

Gần đây, tôi bị sốt xuất huyết, phải nhập viện điều trị cả tuần. Nếu là trước đây, người yêu tôi chắc chắn sẽ có mặt. Nhưng đúng dịp đó, anh lại đang ở TPHCM làm việc nên không kịp bay về.

Phong gọi điện hỏi thăm tôi nhưng người trực tiếp đến chăm sóc, mua đồ ăn, hoa quả và chuẩn bị thuốc men cho tôi lại là… Quang. Nói về độ nhiệt tình, anh ấy hơn hẳn người yêu tôi bây giờ.

Cứ như vậy, khoảng cách giữa tôi và người yêu hiện tại mỗi lúc một lớn. Anh chỉ quan tâm đến công việc, tần suất nhắn tin, gọi điện cho tôi cũng thưa thớt dần. Tôi cảm thấy lạc lõng trong chính câu chuyện tình yêu của mình.

Quang biết tôi có người yêu nhưng vẫn kiên trì ở lại, cố gắng nói chuyện trong vô vọng. Tôi đăng gì lên mạng xã hội, anh cũng vào phản hồi ngay. Anh chủ động chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong ngày. Thậm chí khi tôi không trả lời, anh vẫn để lại lời nhắn: “Cảm ơn em đã nghe anh tâm sự” hoặc “Hy vọng em đọc được những tin nhắn này”.

Tôi bối rối vì lỡ va phải một người đàn ông hoàn hảo. Nhắc đến gia cảnh, Quang cũng là người có nền tảng tốt hơn bạn trai hiện tại của tôi rất nhiều lần.

Bố mẹ Phong đều làm cán bộ. Trong khi đó, bố mẹ Phong lại là bảo vệ và công nhân vệ sinh môi trường. Thú thật, nếu xét về đường dài, Quang là người đàn ông có tất cả thứ phụ nữ cần.

Lần gần nhất hai đứa gặp nhau là trước sinh nhật tôi 5 ngày. Chỉ là một buổi gặp mặt bình thường nhưng anh vẫn tặng tôi một hộp chocolate, bó hoa hồng 100 bông và một món quà nhỏ được gói cẩn thận.

Về đến nhà, tôi mở ra và sững người lại một lúc. Bên trong chính là chiếc vòng cổ có giá hơn 40 triệu đồng, từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng đeo.

Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng, anh gửi tin nhắn ngắn gọn: “Một cô gái xinh đẹp như vậy mà không có điểm nhấn trên cổ thì quả là thiếu sót. Em cho phép anh làm người đồng hành với em nhé?”.

Tôi không biết phản ứng sao trước tình huống này. Tôi chỉ biết im lặng và suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết, anh ấy thích tôi. Nhưng thực sự tôi cũng yêu Phong rất nhiều. Thậm chí, tôi còn nợ người yêu quá nhiều thứ trong quá khứ.

Phong đã bên tôi 5 năm, trải qua nhiều kỷ niệm buồn vui với tôi, anh chẳng có lỗi gì cả. Mọi thứ đang diễn ra bình thường thì cuộc đời tôi lại xuất hiện một người vừa tinh tế, vừa tử tế, kinh tế cũng vững chắc.

Đứng trước ngã rẽ của tuổi đôi mươi, giữa một người yêu mình lâu năm và một người khiến mình rung động chỉ sau vài tháng, các chị em sẽ có lựa chọn thế nào?