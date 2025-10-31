Đồng nghiệp cho vay 2 tỷ đồng, tôi run rẩy khi biết điều kiện cuối cùng

Tôi và chồng yêu nhau từ hồi học cấp 3. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, dù xung quanh không thiếu người theo đuổi. Từ những ngày tay trắng đến khi có nhà xe, đất đai, tôi luôn tin anh là sự lựa chọn hoàn hảo trong đời mình.

Một năm trở lại đây, cuộc sống của vợ chồng tôi ổn định hơn trước. Nhà cửa khang trang, công việc của cả hai đều tốt. Anh có thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng/tháng, tôi nhỉnh hơn anh 20 triệu đồng nhờ được thăng tiến.

Vì xây nhà và mua đất, chúng tôi vẫn còn nợ ngân hàng khoảng 500 triệu đồng. Tưởng chừng chỉ cần cố gắng trả nốt khoản đó là xong thì chuỗi bi kịch bất ngờ ập đến với gia đình tôi.

Vào một ngày đẹp trời tháng 11/2024, anh về nhà thú nhận bị lừa mất một tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo qua nhóm trên mạng xã hội. Ban đầu "ăn" được nhiều, chồng tôi tự đi vay mượn để cho thêm vào, phát cuối ôm được một cục tiền, người ta chặn hết liên lạc rồi bỏ trốn.

Lúc nghe xong chuyện, tôi im lặng, không trách than điều gì. Cứ coi như xui, tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả, động viên chồng cày cuốc, kiếm thêm trả nợ cùng nhau.

Nhận được lời đề nghị của đồng nghiệp, tôi chao đảo không dám nhìn lại bản thân (Ảnh minh hoạ: TD).

Sau cú sốc nợ nần, anh bắt đầu thay đổi, không còn tin tưởng và dễ nổi nóng. Sinh con xong, tôi thấy mình xấu tệ, còn chồng lúc nào cũng như trai tân. Ý thức được vấn đề, tôi bắt đầu đi học trang điểm, học nhảy, tập gym, bơi lội.

Ngày trước, tôi chẳng bao giờ tiêu gì cho bản thân. Nhưng bây giờ, tôi được chị em đồng nghiệp động viên đi tập cùng cho khuây khỏa. Thấy tôi chăm chút hơn, anh bắt đầu ghen tuông, cho rằng tôi có dấu hiệu ngoại tình.

Tôi chẳng làm gì sai, chỉ muốn làm đẹp, yêu chiều bản thân hơn. Thế nhưng chồng vẫn suốt ngày soi xét các mối quan hệ của tôi, việc bé xé ra to. Vợ chồng cũng vì thế mà ít tâm sự, khoảng cách giữa hai người cứ lớn dần.

Tháng 4 năm nay, khi nghĩ mọi thứ dần êm, chồng tôi lại báo tin sét đánh nợ thêm 2 tỷ đồng. Lần này, anh nói lý do là bị đánh cắp tài khoản quảng cáo khi tìm việc làm thêm, toàn bộ tiền của công ty bị mất sạch.

Lúc chồng thú nhận, tôi hoàn toàn suy sụp, đứng ngồi không yên. Tôi mới thăng tiến một chút, lo trả gần xong các khoản nợ cũ giờ lại phải chạy vạy khắp nơi, từ người thân đến mang cả sổ đỏ ra ngân hàng "cắm" để xoay xở.

Hôm sau, tôi chủ động rủ đồng nghiệp đi uống rượu giải khuây. Trong nhóm có Hưng - một người em cùng quê - thích tôi suốt 5-6 năm nay rồi mới vào công ty làm.

Trong một phút yếu lòng kèm chút men rượu trong người, tôi đã kể mọi chuyện, từ nợ nần, áp lực đến cảm giác cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Hưng ngồi cạnh chỉ im lặng lắng nghe rồi quay sang ôm tôi an ủi.

Thấy tôi mất kiểm soát do uống nhiều rượu, Hưng chủ động đưa tôi vào nhà nghỉ. Cậu ấy ôm hôn, động chạm đủ thứ trên cơ thể tôi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không phản ứng kịp.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, nhớ về chồng con. Cả hai chỉ dừng lại tại đó, tôi vội vã mặc lại quần áo rồi trở về nhà. Thấy tôi im lặng cả ngày, Hưng nhanh chóng gửi tin nhắn: “Em yêu chị lâu như thế rồi. Em vào công ty này cũng vì chị. Nếu chị cho em cơ hội, em sẽ cho chị mượn 2 tỷ đồng trả nợ”.

Tôi câm nín trước lời đề nghị của Hưng. Bản thân tôi có giá trị với cậu ấy đến vậy sao? Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt thông báo tin nhắn và cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Kể từ buổi uống rượu “nồng cháy” đó, tôi không muốn gặp chồng hay Hưng. Quá mệt mỏi, tôi chủ động xin nghỉ phép vài ngày để về ngoại nghỉ ngơi. Đầu óc tôi trống rỗng, buồn vì chồng nợ nần, buồn vì chính mình đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Nợ cũ chưa trả xong, nợ mới lại treo lơ lửng trên đầu, hạn thanh toán thì đã cận kề. Tôi chẳng nghĩ được cách giải quyết nào hợp lý. Đôi lúc yếu lòng, tôi chỉ muốn gật đầu đồng ý, lấy 2 tỷ đồng của Hưng để giải quyết hết mọi chuyện buồn phiền.

Ngồi viết lại dòng tâm sự này, tôi chỉ mong mọi người cho lời khuyên để thoát khỏi số nợ này, vẫn giữ được gia đình, đồng thời tìm lại cảm xúc của chính mình.