Đăng ảnh vợ sắp cưới lên mạng, giám đốc suy sụp khi biết sự thật chấn động

Tôi năm nay 43 tuổi, chưa lập gia đình, là chủ một doanh nghiệp về du lịch. Tôi không phải người khó tính, mà chỉ là cẩn thận, chỉn chu.

Sinh ra trong gia đình nghèo, tôi từ bé đã phải tự mình bươn trải, làm đủ nghề để mưu sinh. Tôi từng kinh doanh vận tải, nhà hàng… phá sản rồi lại tự mình tay trắng làm nên. Mải mê với thương trường nên chuyện cá nhân của tôi cũng lận đận.

Tôi trải qua hai mối tình nhưng không đi đến đâu. Ở tuổi ngoài 40, khi sự nghiệp bắt đầu ổn định, tôi có nhà, có xe, dư dả chút của cải, tôi khát khao hơn bao giờ hết một mái ấm gia đình của riêng mình. Tôi thèm tiếng bi bô của trẻ nhỏ, muốn có một người phụ nữ bên cạnh để đồng hành trong cuộc sống.

Em là giáo viên dạy nhạc của tôi. Sau vài lần gặp gỡ, sự ân cần, dịu dàng, thiện lành trong em đã khiến tôi rung động. Em không xinh, không quá nổi bật so với những người phụ nữ tôi từng yêu nhưng duyên dáng, thú vị.

Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau mỗi tối về mọi chủ đề, từ gia đình, cuộc sống đến âm nhạc… mà không thấy chán. Đặc biệt, chúng tôi rất hợp nhau về quan điểm cuộc sống.

Tôi rất bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn gái (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Em giống tôi thích các hoạt động từ thiện, cộng đồng, thích ăn chay… Em còn có cả một lớp học miễn phí dành cho trẻ khuyết tật. Điều này khiến tôi rất trân trọng, xúc động.

Em từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, lý do em tâm sự là vì gia đình chồng quá hà khắc, khác biệt về suy nghĩ và quan điểm sống khiến em “nghẹt thở”. Sau 3 năm kết hôn, em đã quyết định đơn phương ly hôn, cả hai không có con chung.

Câu chuyện của em khiến tôi càng thương em hơn. Nói ra để thấy, tôi không phải là người cổ hủ, hà khắc trong việc đánh giá người khác. Điều quan trọng là em đã thành thật, tin tưởng để chia sẻ với tôi.

Yêu nhau 3 tháng, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn và được em đồng ý. Tôi lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc. Mỗi ngày, cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn khi có em.

Chúng tôi đã bàn bạc về một đám cưới. Tôi cũng đưa em ra mắt gia đình, họ hàng, đối tác… Thế nhưng, mọi chuyện vỡ vụn và sụp đổ khi tôi vô tình biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của em.

Một lần vô tình, tôi chia sẻ ảnh và dự án của em trên trang cá nhân, cũng úp mở về mối quan hệ đặc biệt với em. Người bạn từng là đối tác của tôi đã nhắn tin tiết lộ: Người yêu tôi từng suýt chút nữa làm tan nát gia đình bạn thân cô ấy.

Cách đây 3 năm, em từng dính lùm xùm “cặp” với người đã có gia đình. Khi phát hiện chuyện này, cả gia đình họ kéo lên nơi em công tác làm đơn kiện, vậy là em bị cho thôi việc.

Nhưng chuyện mà người bạn tôi tiết lộ là em cũng chưa chịu thua, liên tục nhắn tin khiêu khích, làm phiền người vợ của người đàn ông kia. “Cô ấy không đơn giản như những gì anh thấy đâu, anh cần phải tìm hiểu kỹ”, người bạn của tôi nhắn nhủ.

Tôi đang yêu và lâng lâng trong chuyện tình yêu màu hồng với em, đương nhiên không dễ gì lay động chỉ vì vài lời gièm pha. Tuy nhiên, sự tò mò, muốn biết sự thật có đúng hay không đã thôi thúc tôi làm cho ra nhẽ.

Qua lời giới thiệu của cô bạn đối tác, tôi hẹn gặp em gái người đàn ông mà trước kia em từng “có mối quan hệ ngoài luồng”.

Trong suốt cuộc nói chuyện hai tiếng, người em chồng liên tục dành lời tốt đẹp để nói về chị dâu mình. “Chị dâu em gắn bó với anh em từ hai bàn tay trắng, tốt bụng, nhiệt thành, quan tâm, vun vén gia đình. Đến khi có nhà cửa, xe cộ, công việc, anh em lại có mối quan hệ ngoài luồng.

Điều đáng nói là khi mọi chuyện vỡ lở, trong khi chị dâu em còn chưa lên tiếng, bạn gái anh đã trơ trẽn nhắn tin khiêu khích chị dâu em liên tục. Thậm chí, cô ta còn tìm đủ mọi cách để anh em bỏ gia đình, các con.

Chị em bị trầm cảm, gia đình em vô cùng bức xúc. Bạn gái anh lúc nào cũng đóng vai mình thánh thiện, vô tội”, cô ấy ấm ức kể.

Trong cuộc gặp, cô em gái này cũng đưa cho tôi xem các tin nhắn, hình ảnh mà người yêu tôi nhắn tin với vợ người đàn ông kia và gia đình cô ấy. Những gì tốt đẹp, ảo mộng mà lâu nay tôi tưởng về em bỗng biến mất.

“Gia đình em tuyên bố: Dù anh em có bỏ chị dâu em, cũng không bao giờ chấp nhận người như bạn gái anh”, người em này có nói với tôi trước khi ra về.

Sau cuộc gặp, tôi đã có buổi nói chuyện thẳng thắn với em. Em ban đầu còn lúng túng, sau đó cũng thừa nhận. Em nói, thời đó do em sai lầm, bây giờ em thay đổi, chín chắn hơn, mong tôi cho em cơ hội. Em cũng hứa nếu lấy tôi, em sẽ chung thuỷ và không bao giờ để tôi phải lo lắng về những mối quan hệ ngoài luồng.

Dù vậy, sau chuyện này, tôi có cảm giác tình cảm tôi dành cho em không được như lúc đầu. Chị gái tôi khuyên, nếu còn lăn tăn thì cả hai hãy lui lại đám cưới. Tôi và em có thể chung sống trước để hiểu nhau và xem có thể đồng hành lâu dài được không? Nếu thấy đây là nửa phù hợp thì bỏ qua quá khứ, hướng về tương lai.

Một người em gái thân của tôi biết chuyện lại khuyên tôi rằng, bản chất của con người rất khó thay đổi. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua, riêng chuyện “từng là người thứ ba” thì nên cân nhắc kỹ. “Anh là người có điều kiện để lựa chọn, sao phải chọn một người như vậy?”, cô ấy nói.

Hiện tại, tôi vẫn suy nghĩ và chưa đưa ra quyết định nào cả. Liệu tôi có nên cho cả hai một cơ hội hay không? Có ai từng rơi vào hoàn cảnh của tôi không?

Liệu người phụ nữ từng mắc sai lầm như bạn gái tôi có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và không lặp lại những vấp ngã tương tự trong quá khứ không? Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Linh San