60.000 đồng thử lòng nữ đồng nghiệp, tôi may mắn thoát cảnh bị “đào mỏ”

Chào mọi người, tôi không phải là người thích thị phi. Nhưng hiện tại, tôi vừa trải qua một chuyện khá buồn cười. Bạn bè khuyên tôi nên chia sẻ để nhờ mọi người phân tích giúp, xem tôi đúng hay sai?

Chuyện là tôi mới quen một em gái đồng nghiệp. Công ty tôi có hơn 1.000 nhân sự, em ấy làm ở bộ phận văn hóa nội bộ, còn tôi bên phòng phát triển sản phẩm.

Chúng tôi quen nhau qua tiệc sinh nhật công ty. Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, mỗi bộ phận đều cử ra vài nhân sự tham gia văn nghệ. Tôi thuộc nhóm 9X độc thân nên bị anh em “dí” cho suất giao lưu với các phòng ban khác.

Tôi được xếp chung nhóm nhảy với Hoàng Anh, diễn ngay đầu buổi lễ. Cô ấy sinh năm 1996, kém tôi 3 tuổi. Tôi làm ở công ty 5 năm rồi, còn Hoàng Anh mới vào hai năm.

Vừa gặp, tôi đã thấy ấn tượng vì Hoàng Anh có răng khểnh cực duyên, tóc đen dài, da trắng bóc. Lúc cô ấy nhảy, tôi còn ngửi thấy hương gỗ thơm thoang thoảng tỏa ra từ tóc nữa.

Tôi dò hỏi bên phòng văn hóa nội bộ, hóng được tin quan trọng là Hoàng Anh vẫn chưa có người yêu. Thế là tôi lên kế hoạch tán nàng ngay và luôn. Mất cả đêm mày mò, cuối cùng, tôi cũng tìm được tài khoản mạng xã hội của Hoàng Anh. Tôi gửi lời mời kết bạn rồi háo hức đi ngủ.

Buổi đầu tiên hẹn hò, tôi đã bị bạn gái mắng là gã “phông bạt” (Ảnh minh họa: Sina).

Hai ngày trôi qua, tôi sốt ruột không thấy tín hiệu gì. Tôi vẫn gặp Hoàng Anh lúc nhảy tập nhưng ngại không dám hỏi vì sao cô ấy không chấp nhận kết bạn với mình.

Tôi đánh liều nhắn tin cho Hoàng Anh trước. Hơn 30 tuổi rồi mà làm quen với một cô gái, tôi vẫn thấy ngại.

Không ngờ, nàng lại trả lời tin nhắn ngay. Hoàng Anh bảo người lạ gửi kết bạn rất nhiều, cô ấy hầu như bỏ qua, chỉ đồng ý tài khoản người quen thôi.

Chúng tôi trò chuyện khá lâu trước khi đi ngủ. Hoàng Anh là cô gái thú vị, khiến tôi càng lúc càng tò mò. Không ngờ, làm chung công ty bao năm mà giờ tôi mới chạm mặt cô ấy. Đúng là duyên số rồi.

Tôi biết thừa con gái hay vào xem trang cá nhân của người khác khi mới quen. Thế nên, tôi đã xóa mấy thứ linh tinh mình từng chia sẻ, chỉ để lại những tấm ảnh đẹp khi đi du lịch, cà phê sang chảnh, hoặc lái xe đi chơi với bạn bè.

Quả nhiên, Hoàng Anh khen tôi là người sống có gu, hướng ngoại và thích xê dịch giống cô ấy. Tuy nhiên, tôi không kể hết cho nàng biết về mình. Lấp lửng mới khiến con gái tò mò, như vậy mới hiểu rõ được con người nàng ra sao.

Sau khi sự kiện công ty kết thúc, tôi mời Hoàng Anh đi ăn tối. Nàng háo hức gật đầu ngay. Nàng hỏi địa điểm hẹn ở đâu, tôi không tiết lộ, kệ cho nàng tò mò.

Tôi thuê hẳn chiếc ô tô 4 chỗ để đón Hoàng Anh. Nàng không hỏi gì cả nhưng tôi đoán nàng có vẻ vui vì nghĩ tôi có xe riêng. Tôi còn đầu tư thêm một bó hoa nhỏ, chỉ 200.000 đồng thôi mà nàng cười tươi vô cùng.

Tôi đưa Hoàng Anh đến một tiệm gà rán nổi tiếng. Cô ấy ngạc nhiên hỏi mấy lần rằng, có phải đây là chỗ hẹn ăn tối không? Chắc cô ấy nghĩ tôi sẽ đặt bàn ở nhà hàng nào đó nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu.

Tôi muốn thử lòng Hoàng Anh xem nàng có giống những cô gái tôi từng quen trước đây không? Bước vào tiệm, thấy đông người chen chúc xếp hàng, cô ấy nhăn mặt không vui. Nàng còn ôm theo cả bó hoa, chắc định chụp ảnh đăng lên mạng “sống ảo”.

Ai cũng nhìn chằm chằm khiến cô ấy ngại, đòi đi chỗ khác. Tôi bảo thích ăn ở nơi náo nhiệt. Cô ấy đành đứng im xếp hàng mua gà, còn tôi ngồi ở bàn đợi.

Trước đó, tôi đưa Hoàng Anh 60.000 đồng để cô ấy tự chọn đồ ăn. Lúc cầm tiền, nàng có vẻ kinh ngạc, hỏi có từng đó tiền thì sao mua được gì trong tiệm? Tôi muốn thử xem cô ấy có quan trọng vật chất không? Nếu cô ấy tự bỏ tiền ra thêm thì tôi sẽ chính thức hẹn hò.

Ngồi đợi một lúc lâu, tôi không thấy Hoàng Anh quay lại. Tôi ngó ra quầy thì cô ấy đã biến mất. Gọi điện, nhắn tin, nàng đều không trả lời, tôi lại lóc cóc lái xe đi.

Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn dài ngoằng của Hoàng Anh. Cô ấy trách tôi bằng giọng điệu ngoa ngoắt, khác hẳn lúc mới quen. Nào là chê tôi keo kiệt, xấu tính, nào là chê tôi “phông bạt”, có 60.000 đồng cũng đem đi tán gái.

Kỳ cục thật đấy. Các em gái bây giờ thích hẹn hò sang chảnh, thích con trai phải bỏ tiền ra cho hưởng thụ chỗ đắt tiền. Buổi hẹn đầu tiên cũng mặc định con trai bao tất. Tôi ghét suy nghĩ đấy và tôi nghĩ Hoàng Anh cũng là người thực dụng, thích “đào mỏ”, lợi dụng bạn trai.

Vậy là tôi đã sai khi hẹn hò hay tôi quá may mắn vì không yêu phải em gái như này?

Bạch Dương