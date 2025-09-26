Bị bạn thân của chồng quyến rũ, tôi cay đắng khi anh ta nói một câu

Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình là một bến đỗ bình yên, nơi tôi có chồng yêu thương và con cái quây quần. Nhưng đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng lãng mạn, ngọt ngào như ngày mới cưới.

Sau nhiều năm, giữa chúng tôi chỉ còn sự im lặng, những câu chuyện cơm áo gạo tiền và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Tôi dần trở thành một người phụ nữ tẻ nhạt, ngày ngày xoay vòng giữa bếp núc và công việc.

Rồi một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ chính bạn thân của chồng. Ban đầu, tôi choáng váng và hoang mang. Anh ta viết những câu đầy ẩn ý, có chút đùa cợt nhưng lại vượt quá giới hạn tình bạn.

Tôi sợ hãi, lo rằng nếu chồng tôi biết được sẽ có một trận bão tố ập xuống gia đình. Tôi định xóa tin nhắn, chặn liên lạc. Nhưng sự yếu lòng trong tôi lại trỗi dậy.

Tôi không ngờ, sau bao năm sống trong khoảng trống tình cảm, chỉ vài dòng tin nhắn quan tâm, vài lời khen ngợi, tôi đã thấy tim mình xao động.

Tôi say mê với người tình, bỏ mặc gia đình để rồi nhận cái kết cay đắng (Ảnh minh họa: TD).

Anh ta hỏi tôi đã ăn cơm chưa, có mệt không, có được chồng quan tâm không? Những câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến tôi thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe, thứ mà từ lâu, chồng tôi chẳng còn làm nữa.

Chúng tôi bắt đầu nhắn tin qua lại thường xuyên. Tôi dần mong chờ những tin nhắn đó, hồi hộp khi điện thoại rung lên.

Từ những lời nói bâng quơ, anh ta dần bộc lộ tình cảm mạnh mẽ hơn. Tôi biết mình đang chơi với lửa nhưng lại không thể rời xa cảm giác được nâng niu, được khát khao.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần gặp gỡ, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi vừa run rẩy, vừa tội lỗi nhưng cũng ngập tràn khoái cảm của sự “sống lại” như một người đàn bà thật sự.

Sau lần đó, tôi nghĩ mình sẽ dừng lại. Nhưng chính tôi lại chủ động tìm đến anh ta. Cứ thế, mối quan hệ vụng trộm này kéo dài gần một năm.

Trong suốt thời gian ấy, tôi dần trở nên xa cách với chồng. Tôi viện cớ mệt mỏi, bận rộn để né tránh gần gũi.

Tôi thậm chí còn cố tình tạo ra mâu thuẫn nhỏ để đẩy chồng ra xa. Trong đầu tôi chỉ còn một mong muốn duy nhất là thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại để được ở bên người tình.

Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Một lần, tôi lấy hết can đảm hỏi về tương lai, anh ta thẳng thừng nói: “Em đừng mơ mộng. Đây chỉ là qua đường thôi. Nếu em dám nói với ai, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho chồng em biết”.

Trái tim tôi như bị xé nát. Người đàn ông mà tôi đặt cược tất cả, từ tình yêu, danh dự cho đến mái ấm gia đình, cuối cùng chỉ coi tôi như một cuộc vui chớp nhoáng. Tệ hại hơn, anh ta còn biến mối quan hệ này thành cái bẫy, nắm thóp tôi để phòng khi tôi làm điều dại dột.

Kể từ đó, tôi rơi vào một vòng xoáy địa ngục. Tôi vừa phải sống trong sự dằn vặt, vừa gánh chịu cái nhìn nghi ngờ của chồng. Anh ấy không nói ra nhưng tôi biết, anh đã nhận ra sự thay đổi bất thường trong tôi.

Anh không còn tin tưởng tôi như trước, cũng không còn đối xử dịu dàng. Tôi từng muốn thú nhận tất cả nhưng sợ mất con, sợ bị khinh bỉ, sợ bị đẩy vào đường cùng.

Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một lần, chồng tôi vô tình cầm điện thoại của tôi, anh đã thấy vài tin nhắn còn sót lại. Anh không làm ầm lên, chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt vừa đau khổ, vừa căm giận. Khoảnh khắc ấy, tôi biết gia đình mình đã tan vỡ.

Người tình thì lạnh nhạt, coi như chưa từng quen biết. Chồng thì lặng lẽ xa rời. Tôi mất đi sự bình yên vốn có, mất cả sự tôn trọng của chính mình.

Tôi cay đắng nhận ra, tất cả bắt đầu từ sự yếu lòng, từ việc tôi không biết cách giữ gìn hạnh phúc mà lao vào một giấc mộng phù phiếm.

Giờ đây, tôi cô đơn giữa căn nhà từng tràn ngập tiếng cười. Con cái nhìn tôi với ánh mắt xa cách. Chồng chẳng còn tha thiết chuyện hàn gắn. Người tình thì quay lưng. Tôi mất tất cả, chỉ còn lại sự nhục nhã và ân hận.

Ước gì, tôi dừng để bản thân bị cuốn đi bởi vài lời mật ngọt. Đừng để một phút yếu lòng đánh đổi cả một đời bình yên. Tôi đã trả giá quá đắt cho sai lầm của mình và tôi biết sẽ chẳng bao giờ lấy lại được những gì đã mất.