Diện váy 5 triệu đồng ra mắt mẹ bạn trai, tôi cay đắng khi nhận ra bà là ai

Thật sự đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thể tin cuộc đời mình lại xảy ra chuyện sốc như thế. Kịch tính, ngắn gọn và ảo diệu vô cùng.

Khởi đầu mối tình của tôi với bạn trai cũng ly kỳ lắm. Tôi gặp Lâm khi đang phóng xe máy bạt mạng qua đồi thông ở Đà Lạt hồi tháng 4 năm ngoái. Lâm thì hỏng xe, điện thoại sập nguồn, ngồi bên vệ đường chờ người giúp.

Được giúp xong, Lâm mời tôi đi ăn để cảm ơn. Hoá ra, chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Cùng bỏ phố lên rừng vì thất tình, cùng thích ăn bò nướng, cùng mê món kem bơ. Bố Lâm mất sớm, còn mẹ tôi cũng mất cách đây vài năm.

Lâm đang du học nước ngoài nên sau khi rời khỏi Đà Lạt, anh ấy bay về trường luôn. Anh chủ động tỏ tình với tôi, nói thích tôi ngay từ lần gặp đầu tiên trong rừng. Giống truyện ngôn tình không các chị em?

Chúng tôi yêu xa hơn một năm, trải qua vô vàn thử thách. Không ít lần, tôi đòi buông tay nhưng Lâm không chịu. Anh ấy hay im lặng chờ tôi hết giận rồi đặt mua hoa, quà hoặc bánh ngọt gửi cho tôi.

Buổi ra mắt thất bại, tôi và Lâm buộc phải chia tay nhau (Ảnh minh họa: TD).

Càng quen lâu, tôi càng thấy Lâm tốt bụng. Anh ấy không đẹp trai như soái ca nhưng bù lại có giọng nói ấm áp, biết lắng nghe và rất thương tôi.

Sau khi tốt nghiệp về nước, Lâm hỏi ý kiến tôi về việc ra mắt hai bên gia đình. Anh ấy nghiêm túc với tôi, muốn tôi tin tưởng và cùng anh ấy đi tiếp. Dĩ nhiên là tôi không vướng bận gì, đồng ý với đề nghị của anh luôn.

Thi thoảng, Lâm cũng kể về người thân trong nhà. Tôi cảm giác đó là một gia đình hạnh phúc, dù không đủ đầy thành viên.

Sau khi chọn ngày giờ, địa điểm xong xuôi, tôi hồi hộp chuẩn bị khá nhiều thứ cho buổi ra mắt. Lâm nói, mẹ anh là người tinh tế. Bà thích ăn mặc đẹp nên tôi không thể ăn mặc tối giản như mọi ngày được.

Nhờ bạn bè tư vấn, tôi tìm được một tiệm cho thuê váy áo rất đẹp. Mất hai ngày, tôi mới chọn được bộ váy ưng ý, sang chảnh nhưng không quá cầu kỳ. Giá thuê hơi “chát”, tận 5 triệu đồng, cơ mà tôi cắn răng chịu chi để gây ấn tượng tốt.

Tôi thuê thợ trang điểm riêng, đầu tư cả giày và túi hiệu cùng phong cách với váy. Lúc chụp ảnh, thử đồ gửi cho bạn trai, Lâm khen tôi tới tấp, nói mặc như thế thì mẹ anh mang mấy cân vàng tới hỏi con dâu luôn.

Đến ngày quan trọng, tôi chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu. Đáng lẽ, bữa cơm ra mắt này có cả bố tôi nhưng ông bận việc nên hẹn buổi khác gặp riêng Lâm sau.

Tôi đến nhà hàng sớm hơn một chút, ngồi đợi Lâm đưa mẹ qua. Khi người phụ nữ ấy xuất hiện trước mặt, tôi ngỡ ngàng nhận ra, đó là vợ sắp cưới của bố mình.

Mẹ chồng tương lai bỗng biến thành mẹ kế, có ai nghĩ ra kịch bản này trên phim chưa? Nếu chưa thì tham khảo luôn chuyện của tôi đi nhé.

Thấy tôi sốc không nói nên lời, Lâm ngạc nhiên hỏi xem tôi có ốm đau gì không? Giá mà tôi ốm thật, ngã vật ra xỉu thì tốt, đỡ phải chịu đựng cảnh éo le này.

Mẹ Lâm cũng giật mình khi trông thấy bạn gái của con mình. Bà đâu ngờ cô gái ấy lại là tôi, con riêng của người đàn ông sắp tái hôn với bà vào tháng 11 tới.

Lâm từng gửi cho tôi xem ảnh chụp hồi bé. Lúc đó, mẹ anh còn quá trẻ nên tôi không nhận ra. Lâm biết chuyện mẹ anh chuẩn bị đi bước nữa, tôi cũng biết rõ bố mình sắp sửa làm đám cưới lần hai. Nhưng đâu ai ngờ, mẹ kế của tôi lại là mẹ ruột của Lâm.

Chúng tôi đều sẽ trở thành người một nhà nhưng vai vế không như tôi và Lâm mong muốn. Bố mẹ chúng tôi đến với nhau trước nên chúng tôi buộc phải hy sinh tình cảm của mình.

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Lâm có vẻ còn sốc hơn tôi. Anh ấy ở nước ngoài mấy năm, vừa quay về đã được “khui” món quà chứa sự thật đầy choáng váng. Lần đầu ra mắt đôi bên cũng là lần cuối cùng, mối quan hệ của chúng tôi chấm hết.

Mẹ Lâm từng lên kế hoạch đưa con trai riêng tới nhà tôi ăn cơm. Tôi chưa bao giờ hỏi kỹ về người con đó nên không biết đó chính là bạn trai yêu xa của mình.

Sau này, chúng tôi sẽ là anh em với nhau. Nhưng nghĩ đến quãng thời gian đã qua, tôi không tiếp nhận nổi sự thật này. Thực sự tôi bị sang chấn tâm lý quá. Mấy ngày nay, tôi không nói chuyện với Lâm. Có lẽ, anh ấy cũng đang khổ tâm, khó xử như tôi.

Bạn trai bỗng biến thành anh trai. Tôi phát điên mất. Tôi chỉ muốn bỏ đi nơi khác thật xa.

Tôi nên làm sao đây?

Bạch Dương