Một lần "bóc bánh trả tiền", tôi mất vợ vào tay người đàn ông không ngờ tới

Có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. Chỉ vì một lần sai lầm, tôi đánh mất tất cả, mất vợ, mất mái ấm gia đình và cả người bạn thân nhất.

Hôm ấy, trong một buổi nhậu cùng mấy gã bạn, tôi nghe lời rủ rê để rồi bước chân vào chỗ không nên bước. “Bóc bánh trả tiền”, cái từ ấy giờ nghĩ lại mà tôi thấy ghê rợn. Chỉ một đêm, chỉ vài phút lạc lối, tôi đã để lại vết nhơ không thể gột rửa trong cuộc đời mình.

Ngày vợ biết chuyện, cô ấy không gào khóc, không làm ầm lên như tôi tưởng. Cô ấy chỉ lặng người, ánh mắt đau đáu nhìn tôi như thể người đàn ông đứng trước mặt đã hoàn toàn xa lạ.

Sự im lặng ấy còn khiến tôi nghẹt thở hơn ngàn vạn lời trách móc. Tôi cố xin lỗi, hứa hẹn, cầu xin một cơ hội. Nhưng trong lòng tôi hiểu, mình đã đánh mất vị trí vốn dĩ thuộc về mình.

Tôi từng hứa sẽ không bao giờ phản bội vợ và tôi hiểu, cô ấy căm thù chuyện gái gú hơn ai hết. Vậy mà cuối cùng, tôi đã lao vào sai lầm đó.

Cô ấy bắt đầu thay đổi, khiến tôi không nhận ra. Cô ấy không còn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, luôn đi chơi, đi sớm về muộn. Tôi gọi điện, cô ấy cũng không nghe ngay như trước, thậm chí chỉ nhắn tin “anh trông con, tôi đi chơi với bạn”.

Và một thời gian sau, cô ấy thực sự có bồ.

Cay đắng thay, người đến bên vợ tôi lại chính là bạn thân, người mà tôi từng tin tưởng, từng gọi là anh em chí cốt. Khi tôi còn đang mải miết tìm cách sửa sai, anh ta đã kề vai sát cánh, an ủi, vỗ về cô ấy. Hóa ra sự quan tâm, dịu dàng mà đáng lẽ tôi phải dành cho vợ lại được anh ta mang đến.

Ngày hai người công khai mối quan hệ, tôi chết lặng. Tôi không còn tư cách trách móc bởi chính tôi là kẻ mở đường. Tôi phản bội, tôi đẩy vợ vào tay người khác để rồi phải ngồi nhìn họ hạnh phúc.

Những bữa cơm gia đình từng ấm áp giờ chỉ còn là ký ức. Tiếng cười của vợ, dáng vẻ bận rộn trong căn bếp nhỏ nay thuộc về một người đàn ông khác, người bạn mà tôi từng coi như ruột thịt.

Cái giá của sự nông nổi quá đắt. Tôi mất đi vợ - người phụ nữ đã hy sinh cả tuổi xuân cho tôi. Tôi mất đi bạn - người anh em từng chia sẻ bao thăng trầm. Tôi mất đi gia đình - thứ đáng lẽ phải được giữ gìn trên hết.

Đêm nào, tôi cũng tự vấn: Giá như hôm ấy, tôi đủ tỉnh táo để từ chối, giá như tôi biết dừng lại đúng lúc thì có lẽ hôm nay, tôi vẫn còn có thể gọi cô ấy là vợ, vẫn còn một mái nhà trọn vẹn. Nhưng cuộc đời vốn không có hai chữ “giá như”.

Bây giờ, tôi chỉ còn lại sự hối hận. Hối hận đến tận cùng khi nghĩ về những ngày lễ, ngày Tết, con tôi phải chia đôi tình cảm, lúc bên mẹ, lúc bên cha. Hối hận khi nhìn thấy họ tay trong tay, còn tôi lạc lõng như kẻ ngoài cuộc.

Có lẽ, sự trừng phạt lớn nhất dành cho tôi chính là phải sống tiếp những ngày còn lại với vết sẹo trong tim, với ánh mắt trách móc của con, với nỗi day dứt khôn nguôi.

Người ta nói “bóc bánh trả tiền thì không nợ nần” nhưng tôi thì nợ cả đời. Nợ vợ một lời xin lỗi không bao giờ đủ, nợ con một mái ấm không bao giờ trọn vẹn, nợ chính mình một sự tỉnh táo đã mất trong một khoảnh khắc.

Vợ tôi đã nói, sự phản bội không đáng được tha thứ. Nếu chỉ cần phát hiện tôi mắc sai lầm một lần, cô ấy cũng không bỏ qua. Và cô ấy đã làm thật, đã không tha cho tôi, đã ly hôn và đến bên người đàn ông khác.

Và tôi biết, dù mình có sống thêm bao nhiêu năm nữa, nỗi hối hận ấy cũng sẽ theo tôi đến tận cuối đời. Bởi tôi đã không giữ lời hứa hôn nhân, không giữ lời hứa chung thủy, chỉ có một mình vợ.