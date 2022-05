Mẹ chồng cá tính yêu chiều con dâu "một đời chồng và ba con riêng"

Trong chương trình truyền hình Mẹ Chồng Nàng Dâu, câu chuyện của mẹ chồng "xì-tin" Nguyễn Thị Hồng Hạnh (quê ở Kon Tum) và nàng dâu Nguyễn Thị Thanh Tâm (33 tuổi, quê Nghệ An) khiến người xem hết sức bất ngờ, thậm chí có người còn bình luận rằng đây là chuyện lạ.

Hoàn cảnh đặc biệt của nàng dâu và sự bao dung, quan điểm hiện đại của mẹ chồng khiến người xem nể phục.

Gia đình bà Hạnh (trừ MC chương trình mặc áo dài màu vàng) gồm có bà Hạnh (áo dài màu xanh) và con dâu Tâm (áo dài màu đỏ) và con trai (áo đen) cùng hai cháu (Ảnh: MCND).

Mẹ chồng Hạnh Nguyễn năm nay đã vào lứa tuổi 60 nhưng có ngoại hình hết sức trẻ trung, mái tóc tẩy sáng màu như nhiều bạn trẻ thời nay. Bà Hạnh "chào khán giả" bằng một điệu nhảy khiến hai MC của chương trình cũng phải trầm trồ, nhún nhảy theo. Thậm chí, sự trẻ trung của mẹ chồng U60 với tà áo dài xanh mát khoe những đường cong dịu dàng, mái tóc tém cá tính khiến Thanh Thúy phải thốt lời: "Ủa rồi ai là mẹ chồng?".

Trong khi mẹ chồng rất sôi nổi thì nàng dâu Thanh Tâm có phần rụt rè. Cô xúc động khi tiết lộ về hoàn cảnh cá nhân: "Em đã có một đời chồng và có ba cháu với chồng trước". Nói đến đây thì Thanh Tâm bắt đầu rơi lệ.

Những giọt nước mắt của Thanh Tâm khiến MC Thanh Thúy bối rối, mẹ chồng Hạnh Nguyễn tinh tế nắm tay an ủi: "Có gì đâu mà phải khóc".

Bà Hạnh an ủi con dâu khi cô quá xúc động (Ảnh: Mẹ Chồng Nàng Dâu).

Trên sóng truyền hình bà Hạnh thẳng thắn chia sẻ về cảm xúc khi biết hoàn cảnh của con dâu tương lai khi chị Tâm mới về ra mắt: "Lúc đó tôi cũng có cảm giác buồn cho con trai mình, vì người phụ nữ khi có con rồi sẽ yêu thương con nhiều hơn yêu thương chồng. Tâm càng có nhiều con, tình cảm dành cho con càng nhiều thì còn có chút xíu tình cảm dành cho con trai mình thôi từ vợ thôi, nên tự nhiên mình buồn vậy".

Bà Hạnh lần đầu tiết lộ bí mật đã giấu kín từ ngày cưới tới tận bây giờ vì sợ con dâu buồn. "Thậm chí nhiều họ hàng còn ác cảm, thắc mắc tại sao con trai tôi là trai tân lại đi lấy một cô gái đã một đời chồng mà có tới ba đứa con", bà nói.

Dù vậy, mẹ chồng cũng đã gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn với con dâu để thấu hiểu và chấp nhận cho hai trẻ đến với nhau sau vài tháng.

Nhắc lại lần đầu tiên gặp mẹ chồng, Thanh Tâm bồi hồi: "Thấy mẹ thì em rất ngạc nhiên vì mẹ quá xì-tin so với tuổi, em cảm thấy em còn già hơn mẹ. Lúc đầu cũng sợ mẹ không đồng ý vì nghĩ về quá khứ của em". Nàng dâu xúc động khi nhớ lại tình cảm của mẹ chồng, khiến bà lại tinh tế vỗ về, trấn an.

Được biết, Thanh Tâm đã có một đời chồng và ba người con riêng và bé Hà My - con gái út của cô và chồng cũ hiện đang sinh sống cùng cô và gia đình chồng mới. Đặc biệt hơn, chính mẹ chồng là người kết nối gia đình, xóa tan khoảng cách giữa con riêng, con chung của nàng dâu, vì trước đó, Tâm gửi bé My cho bà ngoại chăm sóc.

"Những lúc nhớ cháu (bé Hà My) thì tôi chạy lên nhà thông gia để thăm. Là con riêng của con dâu nhưng tôi coi như cháu của mình. Tôi nhớ mãi, hôm đó là sinh nhật của bé cháu nhỏ sau (con của Tâm và chồng hiện tại), tôi lên nhà thông gia xin dắt Hà My đi cùng, vì nghĩ cháu ở xa mẹ tội quá. Lúc đó tôi tìm cách cho Hà My ở lại với mẹ. Tôi có bảo con để cháu lại Đà Lạt, khó khăn bao nhiêu cũng không sao miễn sao mẹ con ở gần nhau, hỗ trợ được gì tôi sẽ hỗ trợ về mặt kinh tế. Thế là tôi đưa Hà My vào Đà Lạt ở luôn cùng con trai và con dâu", bà Hạnh tâm sự.

Câu chuyện về bà mẹ chồng cá tính này khiến người xem hết sức ấn tượng (Ảnh: Mẹ Chồng Nàng Dâu).

Không chỉ thấu cảm với quá khứ của con dâu, bà Hạnh còn cưng chiều hết mực. Thanh Tâm còn thừa nhận: "Lúc em mang thai, mẹ chồng không cho làm gì hết, suốt ngày nấu cháo cá chép cho ăn, quần áo là mẹ giặt hết". Cô còn tiết lộ, nhiều khi hai mẹ con như… hai người bạn nhậu, rảnh lại ngồi "lai rai" cùng nhau.

Song song đó, mẹ chồng - nàng dâu nhà này cũng không tránh khỏi những lần mâu thuẫn, nhưng cách giải quyết hết sức dễ thương. Mẹ chồng tiết lộ có thể "cương" với bất kỳ ai, nhưng trong gia đình thì có thể dễ dàng "xuống nước" trước con dâu. Riêng có điều này, bà Hạnh cũng nghiêm khắc dạy con khi Thanh Tâm giận chồng bỏ về nhà mẹ ruột: "Nếu giận chồng, con có thể qua phòng mẹ ngủ, mẹ luôn đón chào con, đừng bỏ về nhà bố mẹ, vô tình làm bố mẹ con hoang mang. Hơn nữa con đã một lần tan vỡ, về nửa đêm như vậy là bố mẹ con sẽ bị nỗi ám ảnh rất lớn, cãi nhau thì qua phòng mẹ ngủ".

Thậm chí, bà mẹ chồng này còn hài hước bật mí nhiều lúc "xúi" con dâu đánh chồng, bỏ chồng qua ở cùng mình nếu con trai bà làm gì không tốt. Điều này khiến Thanh Thúy - Quyền Linh một phen ngã ngửa vì sự độc đáo của bà Hạnh.

Cuối chương trình, nàng dâu Thanh Tâm đã xúc động nói lời cảm ơn mẹ chồng mà bấy lâu nay cô chưa thể nói ra, vì tất cả những hi sinh, bao dung và điều hay lẽ phải mẹ chồng chỉ bảo. Mẹ chồng Hạnh Nguyễn cũng cảm ơn nàng dâu vì đã thay bà "dạy dỗ" con trai mình bớt tính gia trưởng - điều mà bà chưa thể làm được.