Giúp bạn thân thử lòng chồng và cái kết không ngờ khiến tôi hối hận

Một buổi tối, tôi và Thùy nằm cạnh nhau trên chiếc chõng tre ở sân nhà mẹ tôi, hít hà mùi hương cau thoang thoảng. Lâu lắm rồi, chúng tôi mới được bên nhau bình yên như thế. Như những ngày tuổi thiếu nữ chớm biết mộng mơ, kể nhau nghe về một chàng trai nào đó.

Nhiều năm đã trôi qua, chúng tôi đều có những ngã rẽ cuộc đời khác nhau. Tôi là mẹ đơn thân sau khi bị người tình phản bội. Chàng trai tôi yêu biết tin tôi có thai, thuyết phục tôi phá thai không được liền “cao chạy xa bay”, để lại tôi một mình với đứa con chưa rõ hình hài trong bụng.

Tôi ghét những gã đàn ông đẹp trai từ đó. Những gã ấy, họ chỉ giỏi dùng vẻ bề ngoài để lừa người, chân tình rất hiếm.

Chồng Thùy cũng rất đẹp trai, lại là trai thành phố, được nuôi dạy trong nền giáo dục tốt. So với Thùy, chồng cô ấy có nhiều phần hơn.

Ngày bạn giới thiệu người yêu, tôi luôn cho rằng, anh ấy chỉ đang “lừa tình”. Ngoài vẻ dịu dàng, mộc mạc của cô gái dù ra phố học và làm việc vẫn còn giữ nhiều nét chân quê, Thùy thực sự không có gì nổi bật để khiến anh ta si mê cả.

Nhưng họ đã lấy nhau và sống hạnh phúc suốt gần 6 năm qua với hai cô con gái xinh đẹp giống ba như tạc.

Tôi không ngờ có một ngày, mình lại rung động với chính chồng của cô bạn thân (Ảnh minh họa: Knet).

Mỗi lần gặp nhau, Thùy vẫn luôn khoe chồng với một tình yêu và niềm tin tuyệt đối. Tôi không quên nhắc cô ấy, có chồng cực phẩm thì chớ chủ quan. Chồng mình ngoan nhưng phụ nữ ngoài thiên hạ rất hư, coi chừng mất chồng lúc nào không biết.

Thùy nhìn tôi: “Cậu như chim sợ cành cong, bị phụ bạc một lần, nhìn đàn ông lúc nào cũng xấu. Chồng mình, mình hiểu rõ chứ. Ngoại tình là thứ anh ấy nói rằng ghét nhất.

Hay cậu thử lòng anh ấy giúp tớ đi. Kết quả sẽ cho cậu thấy tớ đặt niềm tin không nhầm người, còn cậu cũng nên bớt định kiến với đàn ông mà mở lòng ra tìm hạnh phúc mới”.

“Được, được. Để tôi thử lòng chồng cậu giúp cậu. Chỉ sợ rằng, kết quả sẽ làm cậu khóc thôi”. Khi tôi nói với Thùy câu đó, thực lòng chỉ muốn trêu chọc bạn một chút.

Kể cả sau này khi cầm điện thoại lập một tài khoản ẩn danh nhắn tin cho chồng Thùy, tôi cũng chỉ nghĩ nhắn vài tin xem thái độ của anh ấy thế nào. Đàn ông có tính trăng hoa, chỉ nhắn tin vài dòng sẽ biết.

Nhưng tôi đã nhầm. Chồng Thùy đúng là không phải kiểu đàn ông dễ dãi. Anh ấy thật lòng yêu vợ, thương con. Anh ấy vẫn nhắn tin với tôi như một trò vui, không thường xuyên và không buông lời tán tỉnh. Những hỏi han, quan tâm anh ấy dành cho tôi cũng rất chân thành.

Tôi không muốn trêu đùa nữa. Tôi thật thà kể mình là bạn thân của Thùy, từng bị phụ tình, làm mẹ đơn thân. Niềm tin tôi dành cho tình yêu và đàn ông vốn không còn mấy nữa. Tôi mừng cho bạn mình có một người chồng tốt như anh.

Anh ấy nói rằng, tôi thân với vợ anh cũng coi như là bạn thân của anh. Có vui buồn gì, nếu không ngại thì cứ chia sẻ. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn nhắn tin trò chuyện. Thùy không biết chuyện này vì tôi không nói. Và có lẽ chồng Thùy cũng không nói.

Vào ngày sinh nhật Thùy, cô ấy đăng lên trang cá nhân hình ảnh vô cùng hạnh phúc. Thùy cùng chồng và hai cô con gái ngồi bên chiếc bánh kem hoa hồng nến sáng lung linh.

Tôi viết dòng bình luận chúc mừng sinh nhật bạn, không quên than phiền: “Tớ còn chẳng nhớ chiếc bánh sinh nhật cuối cùng mình được ăn là khi nào nữa”.

Điều tôi không ngờ tới chính là vào ngày sinh nhật tôi vào hai tuần sau đó, chồng Thùy đột ngột xuất hiện ở quê. Trên tay anh là chiếc bánh sinh nhật tặng tôi: “Em xem, ngoài thị trấn có quán nhỏ nào không, chúng ta ra đó cho em thổi nến sinh nhật nhé. Ở đây, e rằng không tiện lắm”.

Tôi bất ngờ, bối rối đi theo anh như một cái máy. Sinh nhật tôi, chồng của bạn thân tôi lái xe hơn 60km từ thành phố về để tặng bánh sinh nhật. Không thể nào tin nổi. Tôi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chồng Thùy đặt chiếc bánh xuống bàn trong quán cà phê vắng, từ từ châm nến, nhìn tôi nhẹ nhàng: “Hy vọng sau này, sẽ có người luôn mua bánh sinh nhật cho em mỗi năm. Đàn ông tốt vẫn còn nhiều. Hãy tin và đừng khép lòng mình nữa nhé”.

Trái tim tôi rung động, nước mắt chỉ muốn trào ra. Tôi sai rồi. Tôi điên rồi. Anh ấy là chồng của bạn thân tôi. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn nhào vào lòng anh vì xúc động.

Tôi biết, chính anh ấy cũng đang không hiểu rõ lòng mình. Không phải tự nhiên anh ấy lại lặn lội về đây chỉ vì biết lâu rồi tôi không tổ chức sinh nhật. Nếu anh ấy quan tâm một cách vô tư thì hôm nay, đúng ra anh phải rủ vợ anh đi cùng. Nhưng anh ấy đã không làm thế.

Chồng Thùy như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nói: “Anh biết, em vốn dĩ chỉ muốn thử lòng anh thay bạn em thôi. Nhưng em biết không, lòng người đôi khi mỏng như tờ giấy, vậy mà em lại đem lửa thử. Có phải là em muốn đốt cháy cả hai chúng ta không?”.

Lời anh nói khiến tôi rơi vào sợ hãi. Không, mục đích ban đầu của tôi không phải là thế. Tôi không có ý quyến rũ anh, mồi chài anh. Tôi không cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình anh.

Tôi chỉ là, chỉ là quá dại dột đem trải lòng mình ra với một người đàn ông mà quên đi rằng, đàn ông rất dễ rung động trước một người đàn bà yếu đuối.

“Thùy sẽ không biết chuyện này, đúng không anh? Anh vẫn sẽ là người chồng xứng đáng để bạn em đặt hết niềm tin và tình yêu. Thùy sẽ không bao giờ phải nếm trải cảm giác bị phản bội giống như em đâu, đúng không?”, tôi hỏi.

“Tất nhiên rồi, cả anh và em đều không cho phép điều đó xảy ra. Sinh nhật vui vẻ nhé”. Anh nhìn tôi mỉm cười và nói lời từ biệt. Quãng đường khá xa và anh không muốn vợ anh phải chờ chồng đến nửa đêm mới ngủ.

Tôi nhìn ánh đèn xe xa dần trong đêm tối, lòng ngập tràn nỗi hối hận. Tôi lại yêu rồi, tiếc là trái tim một lần nữa đặt nhầm chỗ. “Lòng người là giấy, đừng đem thử lửa”. Có phải là anh ấy đang mắng tôi không?

Hóa ra, có những nỗi bất hạnh trong đời là do chính mình tạo ra chứ không phải do số phận. Có những nỗi khổ là do tự mình làm mình khổ mà thôi.