Đừng nhìn tỷ phú ly hôn mà mất niềm tin vào cuộc sống vợ chồng

Dân trí "Việc họ ly hôn chỉ liên quan đến cảm xúc của chính họ dành cho nhau thôi, chẳng liên quan gì đến cảm xúc của chúng ta trong cuộc hôn nhân của chúng ta cả..."

Nếu cứ đẹp sẽ được chồng yêu thì không có câu "hồng nhan bạc phận". Cứ có tiền mà hạnh phúc thì chẳng có phim bom tấn "Người giàu cũng khóc". Và nếu cứ tài giỏi, yêu thương, chia sẻ việc nhà với vợ cuộc sống sẽ đầm ấm thì cũng chẳng có cuộc chia ly như nhà Bill Gates.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn sau gần 3 thập kỷ chung sống

Trong mắt nhiều người, họ là cặp vợ chồng có cuộc sống trong mơ, là gia đình đáng ngưỡng mộ của biết bao con người trên toàn thế giới. Cuộc ly hôn của họ khiến nhiều người thất vọng và tự nhiên mất niềm tin vào chính cuộc hôn nhân của mình.

27 năm họ bên nhau, nhưng cái mọi người nhìn thấy chỉ là sự lãng mạn, hạnh phúc họ sẻ chia. Người ta nhìn thấy "ước mơ" của mình trong những hình ảnh trên truyền thông của gia đình Bill Gates: Người nghèo ngưỡng mộ ở gia đình họ sự giàu sang, người sống bên những ông chồng vô tâm thì ngưỡng mộ người đàn ông quyền lực, giỏi giang, lắm tiền hàng đầu thế giới mà về nhà vẫn rửa bát giúp vợ. Nhưng đó chỉ là bề nổi, không ai biết 27 năm bên nhau, vợ chồng tỷ phú đã trải qua những gì, cuộc ly hôn có thể là kết quả của cả một quá trình đã hình thành nhiều vết rạn.

Tôi có một chị bạn, cuộc sống cũng vào hạng "nhiều người mơ ước": Nhà lầu, xe hơi, thi thoảng check in sang chảnh, facebook khoe toàn ảnh hào nhoáng, nhưng cứ vài ba ngày lại thấy chị đăng một tút chán nản đầy tâm trạng. Chồng chị cứ say về là kiếm cớ chửi chị, lôi tội lỗi cũ chị từng một lần say nắng và dùng tất cả những ngôn từ cặn bã nhất để hạ nhục chị. Chị bảo đời này nhục lắm mà chẳng dám bỏ chồng, vì ly hôn thì mất tất, mất cả con.

Chồng chị hăm dọa "mày mà dám bỏ tao thì đời mày nhục, cả thiên hạ sẽ biết mày là con đàn bà lăng loàn, con cái sẽ khinh rẻ mày". Đó là lý do chị không bao giờ dám nhắc tới hai chữ "ly hôn". Sau một lần vấp ngã, giờ chị đang trả giá cho những sai lầm trong đắng cay tủi nhục. Một cuộc hôn nhân như thế, có còn đáng để giữ gìn?

Ai cũng ước mơ một đời hạnh phúc, nhưng chúng ta chẳng ai dám vỗ ngực tự tin đời này mình sẽ mãi luôn hạnh phúc. Chỉ là mỗi ngày cố gắng sống tốt, sống ý nghĩa và vui. Hôn nhân tan vỡ không hẳn là thất bại. Nếu tan vỡ mà tránh được nhiều đớn đau gây ra cho nhau thì đó lại là một thành công đấy chứ.

Trong thông báo chính thức về cuộc ly hôn của mình, vợ chồng Bill Gates cũng có nói họ sẽ vẫn đồng hành trong một số công việc chung, nhưng họ nghĩ không còn có thể đồng hành bên nhau với tư cách vợ chồng.

Một cuộc chia tay trong văn minh, không xúc phạm, không gây sát thương, cuộc hôn nhân 27 năm của gia đình "chồng tỷ phú rửa bát cho vợ" kết thúc đơn giản bởi đã đến lúc nó cần diễn biến như vậy khi tình cảm của những người trong cuộc đã khác. Cuộc đời có gì là bất biến đâu.

Nhưng việc họ ly hôn chỉ liên quan đến cảm xúc của chính họ dành cho nhau thôi, chẳng liên quan gì đến cảm xúc của chúng ta trong cuộc hôn nhân của chúng ta cả. Vợ chồng Bill Gates có thể thay đổi cảm xúc với tư cách người vợ - người chồng, nhưng họ không quyết định được rằng cảm xúc của bạn trong cuộc hôn nhân của bạn cũng sẽ thay đổi.

Bởi bạn thay đổi hay không lại phụ thuộc cảm nhận trong chính bạn về hôn nhân của mình, phụ thuộc cách bạn lèo lái con thuyền hôn nhân như thế nào, cách bạn thể hiện và đón nhận yêu thương, cách bạn làm mới những cảm xúc hôn nhân của mình và vợ/ chồng mình trong đó.

Suy cho cùng, tỷ phú thì cũng chỉ giỏi kiếm tiền thôi, còn đứng trên phương diện người vợ - người chồng, chẳng có gì đảm bảo họ vào vai tốt hơn chúng ta, "quản lý" tình cảm riêng tư tốt hơn chúng ta. Cho nên, hãy cứ tự tin vào cuộc hôn nhân của mình nếu mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời này, buổi sáng thức dậy lòng bạn vẫn ngập tràn yêu thương.

Đặng Thị Thu Hường