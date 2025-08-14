Lần đầu ra mắt, tôi bị mẹ chồng tương lai “cấm cửa” vì một lý do

Suốt hai năm yêu nhau, tôi từng chủ động nói chia tay với Quân vài lần vì lý do tế nhị. Chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng ở Hà Nội, làm chung ngành hoa tươi. Nghe tưởng có nhiều điểm chung nhưng thực tế, tôi thấy hai đứa không hợp.

Nhà chúng tôi ở hai đầu thành phố, cách xa nhau hơn 20km. Mỗi ngày, hai đứa gặp nhau ở tiệm hoa, tối hẹn hò ăn uống hoặc xem phim rồi đường ai nấy về.

Thấy Quân đưa đón tôi vất vả, đi lại mấy chục cây số bằng xe máy, tôi đề nghị chia tay để anh ấy đỡ mệt. Nhưng Quân không chịu, anh nói khoảng cách chẳng phải vấn đề. Tôi cũng thấy lý do này hơi ấu trĩ nên lại tiếp tục ở bên Quân.

Lần thứ hai nói chia tay là khi tôi biết gia thế của bạn trai mình. Hóa ra, Quân là cậu ấm, con nhà giàu chính hiệu. Bố anh ấy mất cách đây mấy năm, giờ hai anh em Quân sống cùng mẹ và ông bà nội.

Mẹ Quân làm chủ chuỗi nhà hàng, cà phê nổi tiếng. Tôi tự thấy khoảng cách gia thế giữa mình và Quân quá chênh lệch, thà chia tay để sau này bớt đau khổ còn hơn. Tuy nhiên, Quân không chịu, anh ấy nói tôi suy nghĩ quá nặng nề, bản thân anh không quan tâm đến giàu nghèo gì cả.

Mẹ chồng tương lai căng thẳng với tôi ngay lần đầu ra mắt (Ảnh minh họa: Sohu).

Tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ Quân khá khắt khe nhưng anh ấy nói với tôi rằng, chuyện đó không quan trọng. Quân rất tôn trọng mẹ. Tuy nhiên, anh ấy muốn chọn bạn đời theo tiếng gọi của trái tim. Dù tôi không phải tiểu thư trâm anh thế phiệt, Quân vẫn tin tôi là người mang lại hạnh phúc cho anh.

Vài lần sau đó, tôi đòi chia tay vì mấy chuyện linh tinh hiểu nhầm. Cũng tại Quân cao ráo, đẹp trai, cười duyên nên khách nữ đến tiệm mua hoa rất mê anh ấy.

Lắm cô còn bạo dạn đến mức biết Quân là "hoa đã có chủ" nhưng vẫn liên tục nhắn tin trên mạng. Tôi ghen nên cãi nhau với Quân. Ai bảo anh ấy không lạnh lùng từ chối, để các cô ấy cứ thi nhau vây quanh.

Làm tiệm hoa được một thời gian thì tôi nghỉ. Chị họ của tôi mới mở spa, rủ tôi hùn vốn làm chung lấy lãi. Tôi học một khóa gội đầu massage, dưỡng sinh thư giãn, sau đó mới chính thức mở dịch vụ chung tiệm với chị họ mình.

Lần đầu được làm cô chủ nên tôi háo hức lắm, khách khứa đến cũng đông. Tôi mới học nghề không lâu nhưng mọi người khen tay tôi massage rất thích. Có những hôm, tôi miệt mài từ sáng đến 11h đêm mới hết khách.

Quân thấy tôi làm đến mỏi nhừ tay thì xót lắm. Thế là anh đề nghị đưa tôi về nhà ra mắt, tiện nghiêm túc bàn chuyện cưới xin rồi sau này, anh ấy sẽ hỗ trợ tôi mở spa riêng theo ý thích.

Ban đầu, tôi chần chừ không muốn đến gặp mẹ Quân. Anh ấy kiên trì thuyết phục tôi, nói muốn kết hôn để đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đời sau này. Sự chân thành của Quân khiến tôi cảm động nên tôi đồng ý về chung một nhà với anh.

Tôi đã dành hẳn hai ngày để chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra mắt. Biết mẹ Quân khó tính nên tôi cũng muốn gây ấn tượng tốt một chút.

Đúng như tôi lo lắng, mẹ Quân toát ra khí chất lãnh đạm, khiến tôi hơi e dè. Cô ấy ít nói nhưng hỏi câu nào cũng sắc sảo. Cái gì mẹ Quân khoác lên người cũng đắt đỏ, còn tôi lại chọn phong cách nhẹ nhàng. Cô ấy luôn nhìn tôi trong suốt bữa ăn, khiến tôi cảm giác không tự nhiên cho lắm.

Không khí bữa ăn hơi ngột ngạt. Dù Quân luôn đứng giữa gợi chuyện vui vẻ, mẹ anh ấy lại tỏ rõ thái độ không ưng tôi. Đến khi cô ấy biết tôi làm chủ tiệm massage dưỡng sinh, mọi chuyện bắt đầu rơi vào ngõ cụt.

Dường như trong suy nghĩ của mẹ Quân, mở quán gội đầu massage là việc làm không đứng đắn. Cô ấy cau mày khó chịu, rồi lạnh lùng hỏi một câu khiến tôi đóng băng: "Cháu nghĩ con gái làm nghề gội đầu phục vụ thiên hạ thì có cửa bước chân vào nhà cô không?".

Quân có vẻ cũng ngỡ ngàng sau câu hỏi đó. Mẹ Quân phản đối thẳng thừng, không cho phép chúng tôi cưới nhau. Cô ấy muốn con dâu phải làm nghề cao quý, xuất thân gia đình hào môn, như vậy mới xứng với cậu con trai vàng ngọc.

Khoảng cách gia thế giữa chúng tôi khiến cho mọi thứ khác đều lu mờ. Tôi có xinh đẹp, tự lập đến đâu thì cũng chỉ là đứa con gái tầm thường trong mắt mẹ Quân.

Tôi chưa từng yêu Quân vì vật chất. Thứ tôi trân trọng ở anh là sự tử tế, tốt bụng và lòng chung thủy mà Quân dành cho tôi. Nhưng mẹ anh ấy chê bai tôi như vậy, chúng tôi phải làm sao mới vượt qua rào cản này đây?

Bạch Dương