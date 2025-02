Đêm tân hôn, tôi viết đơn ly dị sau khi biết rõ chồng mình là ai

27 tuổi, tôi đã trải qua 3 cuộc tình đổ vỡ. Có những người đã tính đến chuyện kết hôn, cuối cùng lại chia tay vì một lý do không hề đáng.

Một lần, mẹ tôi đi đám cưới con bạn học cũ, được một người bạn mai mối cho cháu ruột của mình. Khi nhìn ảnh mẹ tôi đưa, chính tôi cũng bất ngờ. Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, 30 tuổi, nghề nghiệp ổn định, còn độc thân.

Mẹ tôi xuýt xoa: "Vừa nhìn cậu ấy, mẹ đã thấy hiền lành, tử tế. Con nhất định phải nắm lấy cơ hội".

Không biết là bi kịch hay may mắn, tôi biết rõ chồng mình thực sự là ai ngay trong đêm tân hôn (Ảnh minh họa: Sohu).

Nhờ người lớn sắp đặt, chúng tôi gặp nhau. Tôi đến cuộc hẹn, mang theo nỗi hoang mang, nghi ngờ: Một chàng trai nhìn đâu cũng ưu điểm thế này sao còn đến lượt tôi? Phải chăng anh ấy có vấn đề gì? Nhưng gặp rồi, tôi thấy anh ấy hoàn toàn rất dễ mến, không như tôi lo lắng trước đó, nhan sắc ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh.

Đặc biệt, gia đình anh ấy lại thân thiện, cởi mở vô cùng. Lần đầu tôi đến nhà, họ vồn vã như đón khách quý. Cảm giác như trên đời này, họ chỉ sợ mỗi một việc là con mình không lấy được vợ.

Tôi và anh trải qua giai đoạn hẹn hò như hầu hết cặp đôi khác: Cà phê, xem phim, đi dạo, nhắn tin. Anh quan tâm, dịu dàng, chu đáo khiến tôi cảm thấy rất an tâm. Sau 7 tháng tìm hiểu, anh ngỏ lời cầu hôn.

Khỏi phải nói, mẹ tôi là người vui nhất. Mẹ lúc nào cũng chỉ sợ tôi chạm 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Theo mẹ, con gái ở tuổi đó khó lấy được chồng cho ra tấm chồng nữa. Tôi cũng không biết sao mẹ lại có suy nghĩ kỳ cục như vậy.

Đám cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Khách mời chủ yếu là anh em, họ hàng và bạn bè thân thiết của hai bên. Đám cưới không tổ chức rình rang nhưng thân tình, ấm cúng.

Sau một ngày đám cưới mệt nhoài, tối tân hôn, chúng tôi nằm sõng soài trên giường, không buồn nói chuyện. Bất ngờ chồng tôi nói, anh có chút việc ra ngoài, tôi mệt thì cứ đi ngủ trước.

Tôi không nghĩ anh ấy có việc gì quan trọng đến nỗi phải rời nhà vào ngay tối tân hôn, bỏ vợ mới cưới ở nhà một mình. Nhưng tôi không hỏi vì nghĩ chắc anh ra ngoài chút sẽ về. Cuối cùng, "ra ngoài một chút" mà anh nói chính là đến nửa đêm.

Tôi không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ tỉnh dậy bất ngờ vì bị đánh thức bởi tiếng nói vọng lại từ dưới nhà. Đồng hồ đã chỉ 2h sáng, vẫn một mình tôi ở trong phòng.

Tôi mở cửa phòng, ra đứng ở cầu thang, nghe có tiếng trò chuyện từ dưới đó. Mẹ chồng và chồng tôi đang ngồi ở sofa, giọng mẹ chồng đã cố gắng nén lại nhưng vẫn lộ rõ vẻ tức giận: "Con nhất định phải gặp cậu ta vào hôm nay à? Con không nghĩ cho vợ con, cũng phải nghĩ cho mẹ. Con cứ phải làm cho mẹ điên lên mới được à?".

Chồng tôi từ nãy tới giờ vẫn im lặng với vẻ chán nản, bất ngờ lớn giọng: "Con đã cưới vợ theo nguyện vọng của mẹ rồi còn gì nữa. Mẹ bảo chỉ cần con mang về cho mẹ một nàng dâu, sinh cho mẹ một đứa cháu, sau đó muốn làm gì thì làm.

Dâu có rồi, cháu từ từ sẽ có. Rồi sau đó, con sẽ đến với người mà con yêu. Con không có quyền lựa chọn giới tính của mình, nhưng con có quyền hạnh phúc chứ mẹ".

Tôi đứng đó, tay bấu chặt vào tay vịn cầu thang, cố lắm mới lê bước được về phòng rồi như muốn ngã quỵ. Tôi không ngốc nghếch đến mức không hiểu chồng tôi vừa nói cái gì. Anh ấy là người đồng tính.

Những thắc mắc từ trước đến nay của tôi dần sáng tỏ. Lý do vì sao anh có nhiều ưu điểm như vậy mà phải chờ mai mối mới lấy vợ, thậm chí là lấy một cô gái không có gì nổi bật như tôi. Lý do gia đình anh đối xử với tôi vô cùng tốt, vội vàng, giục giã chuyện cưới xin...

Suốt khoảng thời gian yêu nhau, những cử chỉ thân mật anh dành cho tôi rất ít, chuyện "vượt rào" chưa xảy ra. Tôi vốn nghĩ, chúng tôi đến với nhau vì mai mối nên tình cảm ít hơn những cặp đôi bình thường. Cho đến hôm nay, tôi mới sững sờ vỡ òa tất cả.

Hóa ra, anh lấy vợ theo mong muốn của mẹ anh để "che mắt thiên hạ". Họ còn định đợi tôi mang thai, sinh con cháu cho nhà họ rồi cho phép anh bỏ tôi để đến với tình yêu đích thực của đời mình. Họ có thể định đoạt cuộc đời họ. Nhưng ai cho phép họ định đoạt cuộc đời tôi theo cách đó? Họ không chỉ ích kỷ, mà còn rất tàn nhẫn.

Tôi lôi máy tính xách tay của mình ra, bình tĩnh gõ: "Đơn xin ly hôn". Có lẽ chẳng có ai bi đát như tôi, trưa còn rạng rỡ trong váy cô dâu, tối đã ngồi viết đơn ly hôn chồng.

Giờ nghĩ lại, tôi lại thấy mình may mắn. May mắn vì tôi và anh ấy còn chưa "vượt quá giới hạn". May mắn vì nhìn rõ chân tướng sự thật, không sớm nhưng cũng không quá muộn. May mắn vì tôi và anh đã không giam hãm nhau trong cái "vòng kim cô" hôn nhân để làm khổ nhau.

Cả tôi và anh ấy đều có quyền được sống cuộc đời hạnh phúc của chính mình, chứ không phải vì ai khác.