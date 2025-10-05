Đang quỳ xuống cầu hôn, tôi sốc nặng khi bạn gái tiết lộ một bí mật đen tối

Tôi năm nay 32 tuổi, có khả năng kiếm tiền. Bản thân đã trải qua vài ba mối tình nhưng không đi đến đâu. Giờ đến tuổi bố mẹ giục cưới vợ, lại gặp người ưng ý, tôi xác định mối tình hiện tại là yêu để tiến tới hôn nhân. Chỉ không nghĩ ở tuổi mình, tôi lại đang bị tổn thương vì người yêu lừa dối.

Người yêu tôi tên Thương, kém tôi 7 tuổi, là cô bé xinh đẹp, hiện đại, có cá tính rõ ràng. Thương thuộc tuýp phụ nữ độc lập, giỏi tận hưởng cuộc sống, biết ăn chơi nhưng cũng giỏi nấu ăn, nội trợ, cắm hoa, dọn nhà và cũng thích du lịch giống tôi.

Mọi chuyện giữa chúng tôi rất tốt đẹp, hợp nhau từ phong cách ăn mặc đến ăn uống nói chung. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán. Tôi đã nghĩ, đây chính là người phụ nữ định mệnh của đời mình.

Vào ngày sinh nhật Thương, tôi mua nhẫn cầu hôn. Trong suy nghĩ của mình, tôi cho rằng, cầu hôn chỉ là một dạng của hình thức, đánh dấu bước ngoặt cho mối quan hệ yêu đương. Không ngờ, gánh nặng từ bữa tiệc cầu hôn ấy đến hôm nay, tôi vẫn không gánh nổi.

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trong hộp tôi vừa mở ra, Thương tỏ thái độ nghiêm túc khác hẳn mọi khi: "Từ từ đã, em có chuyện muốn nói với anh".

Tôi vô cùng bất ngờ khi bạn gái tiết lộ về quá khứ (Ảnh minh hoạ: KD).

Và sau đó là một câu chuyện dài khiến tôi cay đắng. "Em vốn dĩ không thích lấy chồng. Nhận lời quen anh vì em thấy anh có quan điểm giống em về chuyện kết hôn. Cứ yêu thôi, không cần nghiêm túc quá. Không ngờ càng yêu, em càng thấy gắn bó với anh".

Đúng thật, tôi vẫn nhớ thời điểm trước vì mê cô gái cá tính này nên Thương nói gì, tôi cũng ậm ừ theo. Thực ra lúc đó, tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Thấy Thương cao giá, ngang ngược nên tôi hùa theo để lấy lòng em. Không ngờ, cái kiểu "nhắm mắt yêu luôn" đó lại có hiệu quả đến vậy.

Giọng Thương vẫn đều đều: "Nhờ có anh, em biết coi trọng tình yêu. Chính vì coi trọng tình cảm này nên trước khi nhận nhẫn từ anh, em muốn anh biết sự thật, chấp nhận hay không là do anh.

Em từng làm "bé ba" được bao nuôi. Người em qua lại là một người đàn ông giàu có, đã có gia đình, hơn em gần 30 tuổi. Thời điểm đó, em học năm 4 đại học.

Tính cách em ngông cuồng anh biết đấy. Em thích mẫu đàn ông trưởng thành, giàu có và ông ấy chính xác là người như thế. Ông ấy lại còn rất tốt tính, chững chạc và thật lòng yêu em. Sau này khi ra trường, em trưởng thành hơn, nhận thức về chuyện này là xấu, là vô đạo đức nên em dứt khoát chia tay.

Hai năm sau, em gặp anh. Người kia lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng em không xem, cũng không trả lời. Ông ấy còn chủ động chuyển tiền vào tài khoản cho em vào các ngày lễ như 8/3, 20/10, gần đây nhất là trước sinh nhật em hai hôm.

Ông ấy tặng em rất nhiều tiền. Nhưng vì không muốn liên hệ, với em cũng nghĩ chỉ là quà tặng nên em không trả lại. Tất cả chỉ có vậy, giữa em và ông ấy hiện giờ không còn liên lạc nào hết".

Thương kể tới đâu, tôi sốc tới đó. Tôi biết Thương là cô gái cá tính, một thời nghịch ngợm. Nhưng bất chấp cả rào cản đạo đức để qua lại với người đàn ông đã có gia đình, lớn hơn tận 30 tuổi thì tôi cảm thấy khó chấp nhận.

Tôi cũng từng trải qua vài mối tình nhưng quan điểm rất rõ ràng. Tôi cực kỳ dị ứng với loại quan hệ tay ba, tay tư phiền phức. Không ngờ hôm nay, chính miệng cô gái mà tôi yêu lại đang kể rằng, cô ấy là "người thứ ba" xen vào gia đình người khác, lại còn được bao nuôi.

Tôi không phải kiểu người ghen tuông nhưng tôi ghét mọi sự không đàng hoàng, minh bạch. Cứ cho là ai cũng có quá khứ nhưng nếu tôi chấp nhận bỏ qua quá khứ của Thương, cưới cô ấy làm vợ thì có chắc là tôi sẽ cầm cương được cô gái cá tính này không?

Còn nữa, tôi cũng đặt dấu hỏi về hành xử của bạn gái. Nếu đã không muốn dây dưa, tại sao em vẫn chấp nhận để ông ta chuyển khoản mà không trả lại? Có phải suy cho cùng, em vẫn là kiểu phụ nữ tham tiền, ham vật chất hay không?

- Sao không giấu luôn đi, còn kể với anh làm gì?

- Em không muốn lừa dối.

- Vậy tại sao em không nói sớm?

- Vì em nghĩ anh là mối tình em nên trân trọng.

Tôi cảm động vì câu trả lời của Thương nhưng vẫn không gạt bỏ được cảm xúc bị lừa dối và thất vọng. Thật tệ là tôi phải thừa nhận, Thương chính là người con gái mà tôi yêu và muốn gắn bó nhất từ trước đến nay.

Tôi dành rất nhiều tình cảm cho em. Nhưng tôi cứ phải đấu tranh với câu hỏi: Quá khứ này tôi có thể quên không? Có khi nào chuyện này sẽ trở thành nỗi ám ảnh phá hoại hạnh phúc trong tương lai khi chúng tôi đã thành vợ, thành chồng không?