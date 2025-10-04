Chỉ vì 5 triệu đồng, vợ dám bắt tôi hàng ngày nhịn đói

Hai năm trước, khi tôi dắt tay vợ về ra mắt, mẹ tôi rất ưng cô ấy vì biết nghe lời. Vợ tôi là con nhà gia giáo nên ngoan hiền từ bé, nửa câu nói bậy cũng không thốt ra bao giờ.

Ai cũng nói tôi tốt phước khi rước được cô ấy về làm vợ. Cô ấy khéo léo, xinh xắn, nấu ăn ngon, lại giỏi giang, rất phù hợp để làm hậu phương cho tôi tập trung lo sự nghiệp.

Bố mẹ tôi năm nay gần 70 tuổi. Cưới xong, tôi dọn ra ở riêng, nhờ vợ chồng anh trai chăm sóc bố mẹ.

Thương bố mẹ cả đời vất vả nên từ lúc đi làm đến giờ, tôi luôn đưa tiền cho họ để báo hiếu. Sau khi lấy vợ, tôi vẫn giữ thói quen đó, lương 12 triệu đồng thì đưa cho mẹ 8 triệu đồng. Còn lại 4 triệu đồng, tôi giữ để lo chi phí cá nhân.

Chúng tôi mới cưới được 6 tháng nhưng vợ thường xuyên phàn nàn chuyện tiền bạc khiến tôi nhức đầu. Cô ấy còn nhắn tin cho mẹ tôi xin giảm tiền biếu hàng tháng, từ 8 triệu đồng xuống 5 triệu đồng để cô ấy lo sinh hoạt phí của hai vợ chồng.

Tôi không đồng ý với chuyện đó. Bố mẹ nuôi tôi lớn khôn, công lao không kể xiết. Giờ tôi có gia đình, vợ phải chia sẻ trách nhiệm với tôi, chứ sao lại đòi cắt xén tiền tôi gửi mẹ?

Mấy hôm trước, chúng tôi lại cãi nhau vì hoá đơn điện nước. Vợ nói từ lúc cưới đến giờ, cô ấy tự bỏ tiền ra đi chợ, tự trả các loại chi phí sinh hoạt hàng tháng. Cô ấy đòi tôi góp thêm tiền, tối thiểu là 5 triệu đồng/tháng.

Tôi bảo cô ấy nhà do bố mẹ tôi mua, ăn ở không mất tiền. Có mấy trăm nghìn đồng tiền điện nước mà cô ấy cũng bắt tôi chia. Lương vợ 20 triệu đồng cao hơn tôi. Mấy chuyện lặt vặt trong nhà, cô ấy nên tự lo chứ nhỉ?

Mẹ từng nói rằng, tiền tôi đưa bà vẫn giữ hộ một ít, sau này có việc cần thì lấy. Tôi muốn mua ô tô nên gửi mẹ coi như quỹ tiết kiệm.

Vợ không góp thêm thì thôi. Sau này, tôi có xe, cô ấy cũng được hưởng chứ ai? Thế mà cô ấy chẳng hề thông cảm cho tôi, không san sẻ với chồng tí nào.

Chiều đi làm về, thấy bếp trống trơn, tôi gọi điện hỏi vợ đang ở đâu? Cô ấy bảo đang đi massage dưỡng sinh với mẹ và chị gái. Tôi bực mình hỏi sao tới giờ cơm nước lại bỏ đi không báo trước? Vợ liền dập máy luôn làm tôi ngỡ ngàng.

Tôi gọi thêm 2-3 cuộc nữa nhưng vợ không nghe. Đi làm mệt mỏi mà về nhà không có nổi hạt cơm vào bụng, bực quá nên tôi nhắn cho vợ một đống tin, xả hết bức xúc giữ trong lòng lâu nay ra ngoài.

So với lúc chưa cưới, vợ tôi ngày càng đổi khác. Cô ấy không còn là người phụ nữ dịu dàng, dễ bảo nữa. Tôi góp ý cái gì, cô ấy cũng tỏ thái độ như kiểu chống đối, không muốn nghe.

Tôi nhắn liên tục mà vợ không thèm đọc. Tôi đành đi sang nhà bố mẹ ăn nhờ bữa tối, còn chẳng kịp tắm rửa, thay đồ. Mẹ tôi cũng gọi điện tìm con dâu nhưng cô ấy không bắt máy.

11h đêm, vợ mới về nhà. Cô ấy nói từ giờ sẽ không nấu cơm nữa, tôi muốn ăn thì tự đi mà lo. Tôi hỏi tại sao lại thế, vợ tỉnh bơ đáp không có tiền. Rõ là lương tháng cô ấy gấp đôi tôi, vậy mà dám nói không có tiền. Tôi không nhịn nổi nữa, cãi nhau một trận tưng bừng với vợ.

Đang cơn tức, vợ nói một câu làm tôi sốc: "Anh đưa hết tiền cho mẹ anh cầm. Em cũng đưa hết lương cho mẹ em giữ hộ".

Cô ấy tuyên bố giờ tiền ai người ấy quản, việc ai người ấy làm. Cô ấy tự nhận không đủ khả năng nuôi tôi, dù chỉ một bữa cơm mỗi ngày. Nếu tôi không chấp nhận được thì ly hôn, cô ấy sẵn sàng ký.

Nghe vợ nói xong, tôi như phát điên. Tôi đưa tiền cho mẹ để báo hiếu mà vợ cũng chấp nhặt, còn bắt chước tôi gửi tiền về nhà ngoại.

Rõ ràng, vợ đang cố ý chọc tức tôi phải không mọi người? Tôi không bắt vợ phải biếu tiền bố mẹ chồng hàng tháng, nhà có sẵn không phải đi thuê. Thế mà cô ấy còn không biết điều.

Giờ vợ đắp chăn ngủ ngon, mặc kệ tôi ngồi suy nghĩ một mình. Hay là cô ấy thay lòng đổi dạ, không còn tình cảm với tôi nữa nên mới dửng dưng như vậy?

