Đàn ông muốn biết mình bị lão hóa hay chưa, cứ nhìn vào các dấu hiệu này

Ảnh minh họa: Sohu.

Sau 45 tuổi đối với đàn ông mà nói cũng là một bước ngoặt của cuộc đời. Trong giai đoạn này, cơ thể bắt đầu bước vào trạng thái lão hóa, các chức năng của các cơ quan khác nhau sẽ suy giảm dần, thể chất không còn tốt như trước.

Thực tế, đàn ông một khi bước vào trạng thái lão hóa, cơ thể cũng sẽ có những biểu hiện rõ rệt chứ không chỉ là vài nếp nhăn trên khuôn mặt. Hãy phân tích một cách chi tiết, dấu hiệu lão hóa của nam giới nhìn chung được đúc kết thành: "Một hôi - 2 to - 2 nhỏ".

Mùi cơ thể

Với tuổi tác tăng dần, các chức năng của các cơ quan trong cơ thể không còn tốt như trước. Đặc biệt, khả năng tiêu hóa của dạ dày và ruột cũng sẽ giảm dần, dễ xảy ra tình trạng khó tiêu.

Ngoài ra, chức năng của gan cũng giảm dẫn đến cơ thể sinh ra chất độc không kịp đào thải ra ngoài. Một số người còn bị hôi miệng qua hơi thở, đây thực chất là dấu hiệu cho thấy bạn đang bắt đầu có tuổi. Nếu điều này xảy ra, bạn phải chú ý đến vệ sinh cá nhân. Ngược lại, nếu không có dấu hiệu này, chứng tỏ bạn "bảo trì" cơ thể tốt, thực sự rất đáng ghen tị.

Bụng to

Các chất độc trong cơ thể không được thải ra ngoài kịp, lâu dần sẽ gây tích tụ mỡ và hình thành bụng to. Cùng với việc nam giới không chú ý tập thể dục, thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc lá... có thể khiến bụng bia âm thầm xuất hiện. Những người quá béo phì càng dễ tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, chẳng hạn như huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường...

Vì vậy, đàn ông sau tuổi trung niên nên tuân thủ tập thể dục hợp lý hàng ngày để giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất của cơ thể, đào thải độc tố và chất thải ra ngoài, duy trì một vóc dáng hoàn hảo.

Khoảng cách giữa các răng trở nên lớn hơn

Nam giới cũng có thể quan sát sự thay đổi của răng khi soi gương. Khi tuổi dần lên, khoảng cách giữa các răng sẽ lớn hơn. Thực tế, đây cũng là một trong những dấu hiệu lão hóa quan trọng.

Do tuổi tác tăng, chức năng của các cơ quan trong cơ thể suy giảm dần, lượng collagen trong cơ thể bị mất đi nhanh chóng, cơ co rút dần, tụt nướu sẽ khiến chân răng bị lộ ra ngoài, tạo kẽ hở. Các kẽ răng sẽ to dần ra. Nếu bạn thường xuyên chú ý chăm sóc thì răng miệng của bạn sẽ được khỏe mạnh, tình trạng tụt nướu không còn rõ rệt nữa.

Thính lực giảm

Sau tuổi 45 thính lực sẽ giảm đi. Thực tế, đây cũng là một trong những dấu hiệu lão hóa quan trọng, do ống tai thu hẹp và màng nhĩ dày lên theo tuổi tác.

Dung tích phổi nhỏ

Đối với nam giới, khi tuổi càng cao, chức năng phổi cũng suy giảm dần. Lúc này rất có thể dung tích phổi sẽ giảm xuống, nhất là với những người hút thuốc lá lâu năm. Vì vậy, trong một khoảng thời gian, nếu bạn thường xuyên bị suy giảm dung tích phổi và luôn khó thở khi tập thể dục, thì đây cũng là một trong những dấu hiệu lão hóa quan trọng.

Nếu bạn muốn cải thiện dung tích phổi của mình, cần bỏ thuốc lá kịp thời và nên tập thể dục thể thao nhiều hơn bình thường một chút, nhờ vậy bạn có thể trông trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn. Ngược lại, nếu dung tích phổi của bạn rất tốt, điều đó có nghĩa là bạn đang "bảo trì" cơ thể tốt.

Nam giới nên làm gì để tránh lão hóa?

Đầu tiên, điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn. Bạn đã biết, khi tuổi tác tăng dần thì chức năng tiêu hóa sẽ suy giảm. Vậy bạn cần một chế độ ăn nhạt, ăn nhiều rau quả tươi, bổ sung nhiều nước cho cơ thể. Ăn ít thức ăn cay, ít chất kích thích, ít dầu mỡ sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn.

Thứ hai, điều chỉnh thái độ sống. Đặc điểm chung của những người sống thọ là họ có thái độ sống lạc quan, đối mặt với mọi việc luôn trong trạng thái vui vẻ. Điều này sẽ giúp điều hòa tâm lý.

Cuối cùng, hãy tập thể dục đúng cách. Chỉ khi luyện tập thể dục thể thao thường xuyên chúng ta mới có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, đào thải chất độc ra ngoài, nâng cao thể lực nhờ tập luyện. Đàn ông muốn trì hoãn sự xuất hiện của lão hóa nếu tập thể dục điều độ mỗi ngày chắc chắn trông trẻ hơn những người cùng lứa tuổi.