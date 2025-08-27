Của hồi môn trong két "bốc hơi", tôi tìm thấy số vàng ở nơi không ngờ tới

Từ hồi vàng lên giá vù vù, tôi thấy may vì mình làm đám cưới sớm. 5 năm trước, vàng còn rẻ, người thân, bạn bè đã tặng tôi rất nhiều vàng và trang sức làm của hồi môn.

Tính sơ sơ hồi mới lập gia đình, tôi có gần chục cây vàng làm vốn. Chưa kể, mấy món dây chuyền, bông tai, kiềng, lắc 24k. Không phải tôi muốn khoe đâu mà khi ấy, tôi không nghĩ rằng, đống hồi môn quý giá này là khởi đầu cho một trận bi hài.

Mẹ chồng nói thẳng từ đầu luôn là bà không giữ hộ cái gì cho con dâu nên tôi được quyền tự quyết số vàng hồi môn đó. Tôi dùng một phần để mua ô tô làm tài sản đứng tên mình, còn lại thì cất két.

Chồng tôi mở công ty kinh doanh nhỏ, chuyên về bóng đèn chiếu sáng. Anh ấy hay đi công tác nhiều nơi nên vắng nhà suốt.

Gia đình chồng toàn người dễ tính, mấy mẹ con tôi sống cùng mọi người khá dễ chịu. Bố mẹ chồng có điều kiện nên họ không cần tôi đóng góp kinh tế. Tôi muốn biếu ông bà bao nhiêu tiền mỗi tháng thì tùy, ông bà chỉ cần con dâu sống biết điều là được.

Tôi bất ngờ khi biết vàng của mình bị chồng lấy tặng “tiểu tam” (Ảnh minh họa: Naver).

5 năm qua, tôi cố gắng hết mình để làm tròn hết các vai, vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là dâu con. Nhiều lúc, tôi khá mệt mỏi, thi thoảng lại bị họ hàng bàn tán, nói xấu sau lưng. Thế nhưng, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại vì không phải chịu áp lực gì nặng nề.

Nhiều người từng hỏi tôi: Chồng vắng nhà liên tục vậy, tôi không sợ anh ấy nuôi “phòng nhì” hay sao? Nói thật, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng tôi không có tính ghen tuông mù quáng, lại chẳng thích kiểm soát. Chồng tôi cũng chưa từng có dấu hiệu “ăn vụng” nên tôi kệ cho anh ấy ra ngoài.

Gần đây, tự dưng chồng than thở với tôi chuyện làm ăn không được suôn sẻ. Anh ấy vốn không thích nợ nần, kinh doanh với đối tác cũng luôn cẩn trọng chọn chỗ uy tín. Gặp khó khăn, anh ấy muốn chia sẻ với tôi đầu tiên, tiện nhờ tôi giúp đỡ tiền bạc.

Chồng bảo cần 200 triệu đồng tiền vốn để trả lương cho nhân viên. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi chuyển khoản cho anh ấy 100 triệu đồng. Số còn lại, tôi bảo chồng đợi hôm sau bán vàng cưới thì sẽ đưa nốt.

Chắc mọi người đang cười nhạo vì tôi chẳng nghi ngờ gì đã đưa tiền cho chồng đúng không? Tính tôi vốn vậy, lúc nào cũng tin chồng vô điều kiện. Cuối cùng, tôi cũng bị cái tật ngây ngô đó vả mặt một cú khá đau.

Tôi nhớ kỹ mình chỉ lấy 4 chỉ vàng đem đi bán, còn lại những món trang sức khác để nguyên trong két. Ấy thế mà hôm qua, khi mở két ra tìm vài thứ giấy tờ, tôi phát hiện ra thiếu cái gì đó.

Sau khi kiểm kê, tôi thấy thiếu một chiếc dây chuyền và một đôi bông tai ngọc trai. Từ lúc cưới đến giờ, tôi chưa từng dùng đến chúng nhưng cũng chưa bao giờ quên cả.

Trong phòng ngủ không có camera, những người khác trong nhà không ai biết mật khẩu két. Chỉ có chồng tôi là người duy nhất có thể mở két ra. Đang đau đầu nghĩ xem vì sao chồng lại lấy chỗ vàng đó, số trời run rủi lại giúp tôi tự biết lý do.

Tôi trông thấy bức ảnh cô kế toán cũ ở công ty chồng đăng lên mạng sáng nay. Đập vào mắt tôi là chiếc dây chuyền vàng mặt hoa mai, giống hệt món đồ tôi mới mất. Đó là trang sức chế tác nên chỉ có bản độc nhất, không có cái khác giống vậy.

Cô ta viết mấy dòng khoe khoang khá lố, ám chỉ đây là quà “bạn trai” tặng. Bên dưới là hàng đống bình luận tỏ ra ngưỡng mộ, giữa thời buổi vàng xa xỉ như thế mà cô ta lại đeo hẳn một gia tài trên cổ.

Mất vài hôm, tôi mới tìm được chứng cứ việc chồng ngoại tình với cô kế toán cũ. Đợt này nghèo nên anh ta dám lấy vàng của tôi để lấy lòng bồ. Coi như tôi cho “tiểu tam” mượn, từ từ sẽ đòi tận nơi.

Thay vì ghen tuông, tự dưng lúc ấy, tôi lại bật cười vì gã chồng bạc nhược. Anh ta ngoại tình khá lâu rồi, gần một năm trời mà tôi không hề hay biết. Lợi dụng sự dễ dãi của tôi để phản bội tôi. Còn tưởng tôi hay quên nên không nhớ đến số vàng 5 năm không dùng, trộm đi tặng bồ nhí mới hài hước.

Tôi tìm hiểu thủ tục ly hôn và vẫn tỏ ra bình thường như không có gì. Chồng tôi đi công tác tỉnh, tôi ở nhà xem được hết tin nhắn anh ta rủ "tiểu tam" đi theo để hú hí trong khách sạn. Đang túng thiếu mà vẫn chiều bồ thật đấy!

Không biết mấy hôm nữa, bố mẹ chồng tôi đi du lịch về, biết tin con trai lấy vàng của vợ đem đi tặng bồ nhí thì sẽ thế nào nhỉ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương