Đêm tân hôn, vợ chồng tôi không "thân mật" mà cãi nhau vì tiền

Tôi mới cưới vợ vừa tròn một tuần. Nhưng thay vì tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tuần trăng mật đầu tiên, chúng tôi lại đang diễn ra “chiến tranh lạnh”. Nói đúng hơn, vợ giận tôi chỉ vì tôi không đồng ý giao tài chính trong nhà cho vợ quản lý.

Tôi sinh ra trong gia đình buôn bán. Từ nhỏ, tôi đã làm quen với chuyện tiền bạc, có kinh nghiệm tiêu tiền cũng như giữ tiền. Sau khi đi làm, thu nhập của tôi được tôi cân đo đong đếm để chi tiêu và tích lũy một cách hợp lý, tiết kiệm nhất. Nhờ thế, ở tuổi 31, tôi đã mua được nhà và xe, dù có một phần hỗ trợ từ bố mẹ.

Người ta vẫn bảo: "Đàn ông nên lấy vợ để có người giúp quản lý tài chính". Về việc này, tôi tự tin mình làm tốt, không cần nhờ cậy ai.

Đêm tân hôn, sau một ngày mệt nhoài vì cưới xin, tôi giục vợ ngủ sớm nhưng cô ấy lại muốn kiểm tra tiền mừng. Sau khi kiểm tra xong, tôi bảo vợ: “Vàng cưới mình cứ cất trong két. Còn bao nhiêu tiền mừng, ngày mai anh sẽ mang ra ngân hàng gửi tiết kiệm.

Sau này, mỗi tháng nhận lương xong, em cứ tính xem hai vợ chồng mỗi tháng chi tiêu hết bao nhiêu. Nếu lương em chi tiêu không đủ thì anh đưa thêm. Nếu thừa thì em đưa anh gửi tiết kiệm”.

Vợ không đồng ý để tôi làm "tay hòm chìa khóa" trong nhà (Ảnh minh họa: TD).

Vợ nhìn tôi như thể nghe một chuyện gì lạ lắm: “Ơ, anh phải giao hết tiền lương cho em giữ chứ? Anh là đàn ông, giữ tiền sao được?

Mỗi tháng, anh chỉ nên giữ lại một ít chi tiêu lặt vặt thôi. Còn lại, anh đưa hết cho em để em tính toán chi tiêu trong ngoài. Làm gì có bà vợ nào đến tháng phải nộp tiền lương cho chồng? Rồi khi cần mua gì lại ngửa tay xin tiền chồng à?”.

Chuyện chỉ có thế mà vợ chồng tôi căng thẳng. Ai nói đàn ông không thể giữ tiền? Ai quy định chồng phải nộp lương cho vợ, chứ không có chuyện vợ nộp lương cho chồng giữ? Là vợ chồng, ai quản lý tài chính trong nhà cũng được. Nhưng quan trọng là tôi tự tin mình làm tốt việc đó.

Cuối cùng, vợ tôi ra điều kiện: “Trước anh chưa lấy vợ, tiêu tiền hay giữ tiền thế nào là việc của anh. Còn giờ em là vợ anh, em nhất định phải làm “tay hòm chìa khóa” trong nhà. Nếu anh thấy không hợp lý thì về nhà hỏi mẹ anh xem trong nhà anh, bố hay mẹ là người giữ tiền?”.

Nói thật, trong nhà tôi, mẹ tôi là người giữ tiền. Nhưng là vì bố tôi tiêu xài quá hoang phí. Mỗi đồng tiền hàng thu về, nếu rơi vào tay bố tôi thì mẹ tôi không bao giờ chạm tới được vì nó “biến mất trong vòng một nốt nhạc” với đủ loại lý do.

Hơn nữa, bố tôi từng ngoại tình, mang tiền nhà đi cho gái bên ngoài. Vậy nên, bố không còn đủ tư cách và tín nhiệm để mẹ tôi tin tưởng trong bất cứ việc gì.

Tôi thì khác, tôi không giống bố tôi. Tôi không tiêu tiền vào việc vô bổ, cũng không cảm thấy tự tin khi giao tiền của mình cho người khác, dù là vợ mình.

Cô ấy từ nhỏ đã chẳng phải lo gì đến tiền bạc. Lương của cô ấy chỉ lo cho váy áo, phấn son. Trừ vàng và tiền mừng từ bố mẹ và anh em họ hàng mừng cưới, cô ấy chẳng có đồng tiết kiệm nào trước khi lấy chồng. Chừng ấy cũng đủ biết vợ tôi không có khả năng quản trị kinh tế cho một gia đình.

Tôi có thể nhượng bộ cô ấy những việc khác. Nhưng việc giữ tiền thì nhất định không.

Vợ tôi lại cho rằng, tôi làm như vậy là không tin tưởng cô ấy. Đàn ông chỉ lo bo bo giữ tiền, tính toán từng khoản chi tiêu là keo kiệt, bủn xỉn. Cô ấy còn nói, bao lâu nay tự do tự tại, tự nhiên lấy chồng, tiêu một đồng cũng phải liệt kê xem có hợp lý hay không? Đó là điều không thể chấp nhận được.

Vì lẽ đó, cô ấy giận tôi suốt một tuần nay, không nói chuyện. Cô ấy còn nói, nếu tôi không giao quyền quản lý tài chính trong nhà cho cô ấy thì thôi, tiền ai nấy tiêu, đừng liên quan gì cho mệt.

Tôi thật không hiểu nổi: Tại sao vợ tôi lại phải làm căng thẳng một chuyện không đáng như vậy? Cô ấy còn tự trách bản thân không tìm hiểu kỹ trước khi cưới, lấy phải một ông chồng chỉ coi trọng đồng tiền.

Tôi nghe xong không biết nên cười hay nên khóc? Tại sao đàn ông lúc nào cũng chỉ có thể làm một cái máy ATM nhả tiền, tiền có thể rút ra chứ không thể thu vào?

Ai có thể chỉ rõ cho tôi lý do thật thuyết phục vì sao đàn ông không thể giữ tiền trong nhà không?