Có bạn gái xinh đẹp kém 8 tuổi, tôi vẫn muốn "tán" lại vợ cũ

Tôi từng có cuộc hôn nhân êm đềm với vợ và 3 đứa con. Chúng tôi sống với nhau gần chục năm rồi sau đó, chính tôi đã phá vỡ tổ ấm hạnh phúc của mình.

Vợ và bố mẹ tôi không hợp nhau. Sau khi vợ sinh đứa đầu tiên, mâu thuẫn giữa cô ấy với gia đình tôi quá gay gắt nên tôi đành phải chuyển ra ngoài ở riêng.

Mẹ tôi vừa khó tính, vừa ưa sạch sẽ nên bà luôn xét nét vợ tôi từng tí một. Cô ấy lỡ làm gì không đúng ý là mẹ tôi mắng ngay. Nhiều khi tôi biết mẹ nặng lời với vợ mình nhưng tôi chẳng thể bênh vợ, cãi mẹ được.

Vợ liên tục trách móc tôi rằng, chồng quá nhu nhược, chẳng biết bảo vệ vợ con để vợ con phải chịu áp lực tinh thần.

Đứa đầu của tôi là con gái, mẹ tôi muốn cháu trai nên cứ giục đẻ thêm. Bà ít quan tâm đến cháu gái. Vợ tôi ở cữ, bà cũng không chăm mấy, gửi hết sang bên ngoại.

Biết vợ buồn và tủi thân, suốt ngày ôm chăn khóc, tôi chỉ biết an ủi khuyên cô ấy chịu đựng. Tôi hiểu mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là thứ khó cân bằng, tôi nghiêng bên nào thì bên còn lại cũng bức xúc.

Ly hôn đã lâu nhưng bây giờ, tôi muốn quay lại sống cùng vợ cũ (Ảnh minh hoạ: TD).

Tuy nhiên, vợ chẳng thông cảm cho cái khó của tôi. Cô ấy chưa bao giờ cãi lại mẹ chồng, bị mắng gì cũng chỉ vâng dạ xin lỗi. Thật lòng tôi cũng xót vợ nên luôn âm thầm dỗ vợ sau mỗi lần mẹ mắng. Nhưng vợ lại muốn tôi bênh vực, tôi không làm được thì cô ấy đòi ly dị.

Tưởng vợ nói đùa nên tôi im lặng cho qua. Nào ngờ, vợ làm thật. Một buổi chiều khi đi làm về, tôi thấy trên bàn để tờ đơn ly hôn, còn vợ đã dắt 3 đứa con về ngoại ở hẳn.

Tôi lì ra không chịu ký đơn, vợ liền nói sẽ yêu cầu ly hôn đơn phương ra toà. Cô ấy bảo không chịu đựng nổi bố mẹ chồng nữa. Ở riêng mà mẹ tôi vẫn liên tục kiếm chuyện, cô ấy quá mệt mỏi nên không muốn sống cùng tôi nữa.

Sau hai tháng dùng dằng, chúng tôi cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Con do vợ nuôi hết, tôi không muốn tranh giành khiến 3 đứa nhỏ bị chia rẽ. Mỗi tháng, tôi gửi vợ 10 triệu đồng, cuối tuần tới đón con đi chơi.

Ban đầu khi mới ly hôn, tôi vật vã mất ngủ suốt vì không quen cảm giác trống vắng. Tôi suy ngẫm lại về cuộc hôn nhân của mình, nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Vợ chẳng gây tội gì lớn, cô ấy chỉ không hợp bố mẹ tôi thôi.

Nhưng tôi thấy vợ cũng không đúng hoàn toàn. Cô ấy cố chấp, muốn tôi phải chọn vợ hoặc chọn mẹ, khiến tôi khó xử và đau đầu. Ly hôn cũng tốt, tôi đỡ phải lựa chọn.

Bẵng đi hai năm, giờ tôi có bạn gái mới, kém tôi 8 tuổi. Lúc mới quen, bạn gái cứ gọi tôi là chú, xưng em, nghe cũng hay ho và thú vị.

Yêu nhau được một thời gian, tôi thấy bạn gái đòi hỏi quá nhiều thứ. Tính cô ấy trẻ con, hay dỗi, hay đòi quà cáp, cư xử cũng bốc đồng. Nhưng bạn bè tôi khen cô ấy xinh đẹp, tôi cũng không phải là trai trẻ chơi bời nên vẫn tiếp tục ở bên cô ấy.

Đợt này, tự dưng tôi thấy vợ cũ chăm cập nhật mạng xã hội hơn trước. Cô ấy mới được thăng chức nên có vẻ rất yêu đời.

Nhìn cô ấy cắt tóc ngắn ngày càng trẻ ra, lại đi du lịch khắp nơi bên nước ngoài, tôi bỗng thấy vợ cũ quyến rũ hơn trước. Tôi nhắn tin trêu chọc, khen vợ cũ xinh, cô ấy chỉ cười và không nói thêm gì.

Hôm nay đến lịch tôi đón 3 đứa con về nội. Đang chở bọn trẻ, bạn gái nhắn tin bắt tôi ra sân bay đón. Cô ấy đi du lịch cùng bạn, không báo trước ngày về. Tôi báo bận không đi được thì cô ấy ấy dỗi.

Tôi nói nay phải dành thời gian cho lũ trẻ, bạn gái liền chặn tin nhắn của tôi luôn. Trước đây, tôi hay chuyển khoản dỗ cô ấy nhưng giờ thì tôi kệ, chẳng muốn quan tâm.

Gần đây, bạn gái biết tôi hay nhắn tin cho vợ cũ nên ghen tuông ra mặt. Cô ấy khó chịu, hờn dỗi, còn không thèm nấu cơm cho tôi ăn. Đi làm về mệt mỏi, còn bị bạn gái chì chiết, tôi bỗng dưng nhớ đến gương mặt dịu dàng của vợ cũ. Cô ấy chẳng bao giờ gắt gỏng với tôi, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Tự dưng tôi muốn nối lại tình cảm với vợ cũ quá. Đêm nào, tôi cũng nhớ đến cô ấy, ngày nào cũng mở trang cá nhân của cô ấy để xem có đăng ảnh mới hay không.

Bạn gái hiện tại khiến tôi chán nản nhưng tôi nói chia tay mấy lần, cô ấy đều giãy lên không chịu. Tôi muốn được tự do để quay lại với vợ cũ. Phải làm sao để bạn gái rời khỏi cuộc sống của tôi đây?

Bạch Dương