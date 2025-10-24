Chồng tự giữ tiền, hôn nhân như thế mới công bằng

Hôm nay, trong một buổi gặp bạn bè, khi tôi đang chuyển khoản tiền học thêm cho con trai, một người bạn cười bảo: “Tôi chẳng phải làm mấy việc ấy bao giờ, lương đưa hết cho vợ rồi”.

Tôi chỉ im lặng một lát rồi nói: “Thời nay, chuyện phụ nữ làm "tay hòm chìa khóa" không còn là chân lý nữa”.

Đàn ông cũng biết giữ tiền

Đã qua cái thời mặc định rằng, phụ nữ biết quán xuyến chi tiêu, còn đàn ông chỉ biết kiếm tiền. Nhiều người vợ hiện đại tiêu dùng mạnh tay, dễ sa vào thói quen mua sắm cảm tính. Họ tiêu cho niềm vui nhất thời để rồi đến cuối tháng ngỡ ngàng vì túi trống rỗng.

Tôi từng chứng kiến điều đó rất rõ. Vợ tôi giỏi kiếm tiền nhưng còn giỏi tiêu hơn. Từ món đồ giảm giá đến chiếc túi mới ra mắt, tất cả đều đáng “thưởng cho bản thân”. Tiền trôi đi nhanh như nước, mà lý do luôn là “mua để xả stress (căng thẳng)”.

Tôi tin rằng, người biết giữ tiền không phụ thuộc giới tính, mà phụ thuộc vào sự tỉnh táo. Có người đàn ông hoang phí nhưng cũng có người phụ nữ "vung tay quá trán". Quan trọng là ai trong hai người đủ lý trí để giữ cân bằng.

Việc ai cầm tiền trong gia đình có còn quan trọng? (Ảnh minh họa: iStock).

Hạnh phúc không nhất thiết xây bằng tiền chung

Nhiều cặp đôi cho rằng, chỉ khi có quỹ chung thì mới có hạnh phúc. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại: Càng nhiều ràng buộc tài chính, mâu thuẫn càng dễ nảy sinh.

Chuyện nhỏ như mua một chiếc tủ lạnh cũng có thể thành cuộc tranh luận kéo dài. Hai bên đều có lý lẽ riêng nhưng không ai muốn nhường. Lúc ấy, tình yêu nhường chỗ cho những phép tính và mỗi hóa đơn trở thành một cuộc thương lượng.

Tôi chọn cách khác. Tôi để tiền riêng nhưng vẫn đóng góp đầy đủ vào các khoản chung. Việc ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn, tự do hơn. Khi cần chi cho gia đình, tôi chủ động. Khi muốn dành cho bản thân, tôi không phải biện minh.

Tôi từng thử gộp tiền một lần nhưng rồi mọi quyết định phải thông qua “hội đồng hai người”. Từ việc sửa nhà đến mua sắm cho con, không còn sự tự nhiên. Hạnh phúc khi ấy không còn là sẻ chia, mà là giám sát lẫn nhau.

Một mái ấm bền vững không cần hai người nắm chung ví tiền, mà cần hai trái tim biết tôn trọng sự riêng tư và trách nhiệm của nhau.

Không chỉ phụ nữ mới biết lo cho gia đình

Đã đến lúc cần nhìn nhận công bằng hơn: Đàn ông cũng biết chăm lo, chỉ là cách thể hiện khác. Phụ nữ chăm sóc bằng sự tỉ mỉ, còn đàn ông lo toan bằng kế hoạch dài hơi.

Tôi chưa bao giờ để vợ hay con phải thiếu. Tiền học thêm, sinh hoạt, biếu ông bà, tôi đều chủ động. Nhưng ngoài những khoản ấy, tôi muốn được tự quyết phần còn lại. Không phải vì ích kỷ, mà vì tôi hiểu rõ năng lực và trách nhiệm của mình.

Giữ tiền không đồng nghĩa với giữ quyền lực. Đó là cách để tôi đảm bảo mọi việc trong nhà không bị rơi vào thế bị động. Khi có chuyện gấp như ốm đau, hỏng hóc, hay đơn giản là một cơ hội đầu tư tốt, chắc chắn tôi không phải ngồi chờ sự đồng thuận của ai.

Sự tin tưởng trong hôn nhân không nằm ở việc ai giữ tiền, mà nằm ở chỗ ai biết dùng tiền đúng cách.

"Đàn bà tay hòm chìa khoá" đã lỗi thời

Quan niệm “phụ nữ tay hòm chìa khóa” ra đời trong bối cảnh xưa, khi đàn ông chỉ làm, còn phụ nữ lo nội trợ. Nhưng xã hội hiện đại đã khác. Cả hai đều lao động, đều có tri thức và đều có quyền định đoạt tài chính cá nhân.

Tôi không muốn biến hôn nhân thành một cuộc chia quyền. Tôi chỉ muốn nó trở thành sự phối hợp, nơi mỗi người đều có phần tự do để phát huy vai trò của mình. Sự bình đẳng chỉ thực sự tồn tại khi cả hai được quyền kiểm soát cuộc sống tài chính của mình.

Có người nói rằng, ai giữ tiền là người được tin tưởng hơn. Tôi lại nghĩ khác. Niềm tin trong hôn nhân không được đo bằng chiếc ví, mà bằng hành động.

Người đàn ông có thể giữ tiền nhưng nếu anh ta tiêu hoang, không quan tâm gia đình thì niềm tin cũng chẳng còn. Ngược lại, người đàn ông giữ tiền mà biết chi tiêu hợp lý, biết lo cho vợ con thì đó lại là biểu hiện của trách nhiệm.

Tôi biết, không ít người sẽ phản đối quan điểm này. Họ cho rằng, đàn ông giữ tiền là không tôn trọng vợ, là cổ hủ, là thiếu chia sẻ. Tôi vẫn đóng góp đầy đủ, vẫn yêu thương, vẫn quan tâm, chỉ là tôi không muốn phải “xin phép” khi tiêu đồng tiền do chính mình làm ra. Đó không phải là ích kỷ, mà là tự trọng.

Sự tự chủ tài chính, với tôi, là nền tảng của một cuộc hôn nhân bình đẳng thực sự. Bởi khi mỗi người tự chịu trách nhiệm với phần của mình, họ mới có thể tôn trọng phần của người còn lại.

Tôi tin, quan điểm của mỗi người sẽ khác. Nhưng dù khác thế nào, chỉ cần còn yêu thương nhau, ai giữ tiền cũng không còn quan trọng nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang