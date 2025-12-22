Hớ hênh khi làm “chuyện ấy”, tôi muốn độn thổ vì mẹ chồng nói một câu

Tuần rồi, mẹ chồng gọi điện cho con trai thông báo bà sẽ lên Hà Nội thăm chị ruột của bà vừa mới đi viện mổ ruột thừa về, đang ở nhà con gái. Nhân tiện, bà sẽ ở lại chơi với vợ chồng tôi ít ngày. Nghe mẹ chồng nói thế, vợ chồng tôi vội dọn dẹp phòng ngủ phụ bên cạnh để đón bà lên.

Cũng chia sẻ với mọi người là vợ chồng tôi kết mới hôn được nửa năm. Tôi năm nay 26 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông, còn chồng tôi 28 tuổi, làm nhân viên công ty buôn bán thiết bị điện tử.

Một phần vì muốn tập trung làm việc, kiếm tiền trả nốt số tiền nợ ngân hàng khi mua căn chung cư nhỏ sau khi kết hôn, một phần vì muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son nên chúng tôi chưa vội có con.

Mẹ chồng lên chơi, vợ chồng tôi quan tâm chu đáo (Ảnh minh họa: Getty Images).

Bố chồng mất sớm, mẹ chồng tôi một mình nuôi 2 con khôn lớn, gả vợ gả chồng cho các con. Bà ở quê một mình, may có nhà chị chồng gần đó, thường xuyên chạy qua chạy lại. Mấy lần vợ chồng tôi ngỏ ý muốn đón bà lên chơi, nhưng bà từ chối. Mẹ chồng nói ở quê quen rồi, tuổi gần đất xa trời, đi lại mệt mỏi, bất tiện.

Lần này, không vì bác chồng bị ốm thì chưa chắc bà cụ đã chịu lên ở nhà vợ chồng tôi. Mấy ngày này, tôi cố gắng thể hiện là con dâu đảm, dọn dẹp căn hộ sạch sẽ. Tôi đi chợ sớm, làm mấy món ăn mà chồng tôi nói bà cụ thích như miến xào lòng gà, canh cua cà pháo, thịt chân giò kho nghệ… Thấy con dâu quan tâm mẹ, chồng tôi mừng ra mặt, nịnh vợ không ngớt lời.

Biết mẹ chồng có thói quen ngủ sớm, chồng tôi bỏ xem bóng đá khuya cùng vợ rút về phòng riêng. Về phòng là để không gian nhà được yên tĩnh nhưng đã quen nhịp thức khuya, chúng tôi nào có ngủ sớm được. Chồng thì xem TikTok, vợ thì lướt Facebook… chán chê rồi lại ôm nhau lăn lộn vài vòng.

Phải nói là vợ chồng tôi rất hợp trong “chuyện ấy”. Anh đang tuổi sung sức, đêm nào cũng ít nhất “một hiệp”, cả hai quấn nhau không biết mệt. Dù có mẹ ở cùng, chồng tôi vẫn không ngừng “đòi hỏi”…

Bình thường, nếu buổi sáng hôm sau không có dự án hay họp hành thì tôi sẽ ngủ cho đẫy mắt, rồi mới dậy ăn sáng đi chợ. Vì có mẹ chồng lên chơi nên tôi sáng cố gắng dậy từ 5h50, định bụng cắm ấm nước rồi đi chợ mua đồ ăn sáng về cho bà.

Tuy nhiên, vừa lần ra đến phòng bếp, bật điện lên, tôi suýt chút nữa hét lên vì giật mình. Mẹ chồng tôi đã ngồi ngoài bàn ăn từ bao giờ. Bà nói rằng lạ nhà, khó ngủ nên dậy uống nước.

Hôm sau nữa, bà cụ vẫn dậy rất sớm với lời than chưa quen nhịp sống thành phố. Bà có vẻ mỏi mệt, mắt thâm quầng và ăn uống kém. Vợ chồng tôi hỏi han thì bà bảo có gì sau bữa trưa mình sẽ ngủ bù. Thường buổi trưa bà ăn một mình, đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn, chồng tôi đã hướng dẫn bà cách sử dụng bếp điện cũng như lò vi sóng.

Đến ngày thứ 3 thì bà cụ nằng nặc đòi về. Túi xách bà chuẩn bị sẵn sàng, đợi con trai và con dâu thức giấc là thông báo để chồng tôi đưa bà ra bến xe. Vợ chồng tôi giữ mãi mà mẹ chồng không chịu ở lại.

Đến khi chồng tôi xuống hầm chung cư lấy xe, tôi gặng hỏi thêm, bà mới buột miệng: “Đêm nào các con cũng ồn ào, mẹ bị thức giấc, không ngủ được. Biết là các con còn trẻ nhưng “chuyện ấy” cũng phải ý tứ. Chẳng may nhà có họ hàng đến chơi hay ông bà thông gia đến thăm thì sao?”.

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi “á khẩu”, muốn độn thổ vì xấu hổ. Hoá ra mọi động tĩnh của vợ chồng tôi, ở phòng bên cạnh, mẹ chồng biết hết. Vợ chồng tôi thiếu ý tứ, hớ hênh quá!

Đúng là ở tình huống này, tôi đã ấp úng, không biết ăn nói với mẹ chồng ra sao. Đã có ai rơi vào tình cảnh giống tôi chưa?

Linh Anh

(Hà Nội)