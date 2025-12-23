Chồng lớn tuổi thú nhận "chuyện khó nói", cho phép tôi giải tỏa bên ngoài

Tôi năm nay 38 tuổi, mới kết hôn hai năm với một người lớn hơn mình 13 tuổi.

Tôi không quá xinh đẹp nhưng ngoại hình dễ nhìn, có công việc ổn định nhưng tình duyên lận đận. Cả hai người đàn ông tôi yêu trước đó đều mất vì tai nạn giao thông khiến tôi vô cùng đau khổ.

Nhưng ngoài sự đau khổ ấy, tôi còn phải đối diện với miệng lưỡi người đời. Người ta nói tôi có “tướng sát phu”, ai yêu tôi đều đoản mệnh. Tôi không tin vào những lời mê tín ấy. Nhưng sau hai lần mất mát, lòng cũng có chút e ngại chuyện yêu đương.

Hai năm trước, chị họ tôi làm mai cho tôi với anh đồng nghiệp cùng cơ quan chị. Anh 51 tuổi, góa vợ, có hai con gái đều đang học đại học. Sau nhiều năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh mong muốn tìm được một người phù hợp để bầu bạn sớm tối.

Sau vài lần gặp gỡ, tôi thấy anh tuy lớn tuổi nhưng dáng dấp vẫn còn trẻ trung, phong độ, tính tình khá vui vẻ, hài hước nên quyết định cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Quen nhau 6 tháng, được hai bên gia đình ủng hộ và hai con gái của anh cũng vun đắp, chúng tôi quyết định kết hôn.

Tôi khao khát có con, nhưng chồng không còn hứng thú chuyện chăn gối (Ảnh minh họa: Freepik).

Công bằng mà nói, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá vui vẻ. Chồng tôi tính hiền lành, gọn gàng, sạch sẽ, biết nấu ăn. Ngoài giờ đi làm, anh chủ động chia sẻ việc nhà, chiều mọi sở thích của tôi. Tiền lương của anh, ngoài khoản cố định chu cấp cho hai con gái đang học, còn lại giao cho tôi hết.

Anh nói, đợi hai con gái tốt nghiệp đi làm, tiền bạc sẽ giao cho tôi quản lý. Tôi thực sự không quá coi trọng chuyện này những vẫn cảm thấy vui vì được anh yêu thương, tin tưởng.

Cưới nhau 2 năm, tôi vẫn chưa mang thai. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói sức khỏe sinh sản của tôi bình thường. Có thể là do tôi lớn tuổi rồi nên chuyện mang thai sẽ khó khăn hơn người khác, cũng có thể nguyên nhân do chồng tôi. Bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên cùng kiểm tra để tìm rõ căn nguyên.

Khi tôi đề cập chuyện anh nên đi kiểm tra sức khỏe, anh nói: “Anh thì có vấn đề gì. Anh từng có hai đứa con khỏe mạnh rồi đấy thôi. Chuyện con cái em cứ từ từ, đừng sốt ruột. Em càng căng thẳng, càng khó mang thai”.

Chồng đã nói vậy, tôi cũng không còn cách nào, chỉ biết mua thêm thuốc bổ, chú ý dinh dưỡng để tăng khả năng có con.

Nhưng gần đây, tôi nhận ra vấn đề có vẻ nằm ở chỗ khác. Chồng tôi không mấy hứng thú chuyện “gối chăn”. Hồi mới cưới, vợ chồng sinh hoạt mỗi tuần một lần. Anh nói anh lớn tuổi rồi, không còn trai tráng như thanh niên, sinh hoạt vợ chồng cũng phải điều độ.

Tôi không có ý kiến gì về việc đó, dù rằng cảm thấy vợ chồng mới cưới như thế là hơi ít, có phần lạnh nhạt. Nhưng ngoài chuyện đó, chồng tôi lại tốt về mọi mặt nên tôi cũng không quá để tâm.

Dần dần, tôi nhận ra anh hay tìm lý do trốn tránh. Hôm thì thể dục về mệt quá, hôm thì uống rượu say, hôm thì áp lực công việc nên không còn tâm trí nào... cứ thế lên giường nằm ngủ luôn.

Tôi đang mong ngóng có con, chồng lại hờ hững chăn gối. Dù có uống thần dược mà vợ chồng không gần gũi thì làm sao có thể có con. Tôi bắt đầu khó chịu, hờn dỗi, nói anh lấy tôi về chẳng qua chỉ là muốn có người dọn dẹp nhà cửa, ngày hai bữa nấu cơm chứ không phải tìm bạn đời.

Rồi tối qua, sau vài ngày tôi lạnh lùng không nói, anh bỗng thú nhận: “Thú thật, dạo này anh thật sự không còn ham muốn. Anh biết, em còn trẻ, em muốn có con. Trước đây, anh cứ nghĩ mình còn khỏe nên mới quyết định tái hôn. Không ngờ lại như thế này”.

Nói rồi, anh đưa ra đề nghị, nếu tôi muốn có con, có thể dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nếu sức khỏe anh không cho phép, có thể xin tinh trùng từ người khác. Anh hứa sẽ cùng tôi nuôi dạy con, coi con của tôi cũng như con anh.

Còn chuyện “chăn gối”, nếu tôi có nhu cầu, có thể tìm cách giải tỏa bên ngoài. Miễn sao tôi kín đáo, đúng mực, đừng để tai tiếng, đừng làm anh “mất mặt” là được.

Anh nói lỗi là do anh, anh không muốn tôi phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần tôi vui vẻ sống bên anh. Anh không tiếc gì với tôi cả.

Đề nghị của chồng khiến tôi nghe mà không muốn tin. Chuyện mang thai bằng thụ tinh ống nghiệm thì thôi không nói. Nhưng còn chuyện anh khuyến khích tôi tìm người khác bên ngoài thì có phải hoang đường quá không? Làm gì có người chồng nào tâm lý bình thường mà lại cho phép vợ mình có quan hệ ngoài luồng mà không ghen tuông, không khó chịu.

Ngoài việc có vấn đề về “khả năng đàn ông”, anh lại đang thể hiện là một người chồng quá tốt. Sự tốt bụng của anh khiến tôi hoảng hốt đến hoang mang.

Mấy hôm nay, tôi nghĩ rất nhiều, cảm giác như anh ấy lấy tôi hoàn toàn không phải vì nhu cầu tình cảm, không phải vì mong muốn có người bạn đời để chia sẻ buồn vui. Anh lấy tôi vì không muốn sống một mình, vì tính đến đoạn hai con gái đến tuổi lấy chồng, sợ một mình sống tuổi già cô quạnh.

Lý do của anh không sai, có thể hiểu và thông cảm được. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi còn chưa đến 40 tuổi, còn khát khao làm mẹ, làm vợ. Tôi không muốn quãng đời còn lại của mình sẽ sống như thế này. Tôi muốn ly hôn.

Nhưng mẹ tôi không nghĩ thế. Mẹ tôi nói: “Đời người phụ nữ, quan trọng nhất là có một tấm chồng tử tế. Chồng con tốt, còn đồng ý cho con làm mẹ bằng mọi cách mà không tính toán. Chỉ cần con có một đứa con và chồng con vui vẻ nuôi con cùng.

Sau khi có con, con sẽ dành hết toàn bộ thời gian tâm sức cho đứa trẻ. Vài năm nữa con của con lớn, thì con cũng lớn tuổi rồi, chuyện vợ chồng còn quan trọng gì nữa đâu. Ở tuổi con đừng đòi hỏi quá nhiều, có một mái ấm đầy đủ, vui vẻ vẫn là tốt nhất”.

Tôi biết, mẹ tôi nói không phải không có lý. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình không bình thường. Là mẹ tôi nghĩ đơn giản, hay là tôi đã quá phức tạp hóa vấn đề?