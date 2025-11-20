Đưa hết tiền cho vợ, tôi đã làm và cái kết ngỡ ngàng đến bật ngửa

Gần đây, tôi đọc được bài viết "Chồng không nộp 100% tiền cho vợ, đừng mong gia đình khấm khá". Thành thật mà nói, tôi tôn trọng quan điểm của chị ấy, mỗi nhà có một cách vận hành khác nhau.

Nhưng đứng từ góc nhìn của một người đàn ông đã nếm đủ hậu quả khi dồn toàn bộ tiền bạc cho vợ quản, tôi khẳng định: Điều đó không thể áp dụng cho mọi gia đình. Với nhà tôi, chính việc “cho trứng vào một giỏ” từng khiến chúng tôi lao đao, suýt tan nát.

Vợ chồng tôi kết hôn được gần 10 năm. Giai đoạn mới cưới, đó cũng là lúc công việc của tôi thuận lợi nhất. Mỗi tháng thu nhập ổn, có tháng cao hơn cả mức trung bình của bạn bè đồng trang lứa.

Vợ tôi khi ấy tự tin nói: “Anh cứ đưa hết cho em quản, đàn ông cầm tiền dễ sinh hư hỏng. Nhà em, ai cũng vậy nên mới khá lên được”. Tôi yêu vợ, chiều chuộng vợ nên chẳng suy nghĩ gì. Tôi dồn toàn bộ tiền bạc, từ lương thưởng đến tiền làm thêm, đưa hết cho cô ấy.

Và đó là 5 năm duy nhất trong đời tôi sống kiểu “làm bao nhiêu cũng chẳng biết tiền đi đâu về đâu”.

Gia đình tôi khốn đốn vì để tình trạng một người nắm giữ hết tiền bạc (Ảnh minh họa: Freepik).

Lúc đầu, tôi tin tưởng tuyệt đối. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra: Khi người cầm tiền không có kỹ năng quản lý tài chính, việc đưa bao nhiêu cũng… không đủ.

Vợ tôi vốn tính thoáng tay, thấy mình “đang có nhiều tiền trong tài khoản” là mua sắm linh tinh: Quần áo, mỹ phẩm, đồ trang trí nhà cửa, đồ cho con… Thứ nào cũng không quá đắt nhưng cộng lại là cả một khoản khổng lồ.

Đỉnh điểm là một lần bố tôi nhập viện. Vì ca bệnh kéo dài, cần đóng viện phí dự trù khá lớn, tôi bảo vợ chuyển cho tôi khoản tiền tiết kiệm để xoay xở.

Cô ấy đứng như trời trồng: “Nhà mình… có còn đồng nào đâu”. Tôi sững sờ. 5 năm làm việc cật lực, kiếm được bao nhiêu, tôi đưa hết cho vợ. Vậy mà ngày cần một khoản tiền lớn thì chẳng có nổi một đồng.

Chính cú sốc ấy khiến tôi tỉnh ra: Không phải cứ đưa tiền cho vợ là gia đình tự khắc khá lên. Nếu người cầm tiền không biết tính toán thì tiền nhiều đến đâu cũng bay biến.

Sau biến cố đó, tôi quyết định thay đổi. Chúng tôi chia lại tài chính rõ ràng: Tôi chịu trách nhiệm các khoản lớn và các phát sinh quan trọng, vợ lo chợ búa, sinh hoạt trong nhà. Hai vợ chồng cùng biết mình đang có bao nhiêu trong tay, cần chi gì, dự phòng bao nhiêu. Từ ngày đó, gia đình tôi mới bắt đầu ổn định.

Vì thế, khi nghe ai đó nói đàn ông không đưa hết tiền cho vợ thì không ra gì, tôi thực sự thấy quan điểm ấy quá phiến diện. Một gia đình vận hành được là nhờ cả hai cùng có trách nhiệm, chứ không phải một người ôm hết, còn người kia “mù tịt”.

Tôi nói thật, đàn ông chúng tôi cũng có những việc phải lo, không phải khoản nào cũng “nhìn thấy ngay bằng mắt”. Có khi là tiền đi lại gặp đối tác, tiền ngoại giao, tiền duy trì các mối quan hệ làm ăn, tiền phụ giúp gia đình hai bên, tiền phát sinh khi ra ngoài xã hội...

Những thứ đó đôi khi quyết định cả con đường công việc sau này. Chẳng lẽ, cái gì cũng phải chìa tay xin vợ? Như vậy vừa bất tiện, vừa làm sứt mẻ tự trọng của đàn ông, lại khiến vợ nghĩ chồng “không làm ra tiền”.

Ngoài ra, tôi tin rằng, đàn ông cần kiểm soát được dòng tiền trong gia đình. Ai cũng nói vợ quản tiền tốt hơn nhưng thử hỏi: Nếu một người vợ không minh bạch, hoặc tiêu pha bừa bãi, hoặc thiếu kỹ năng quản trị tài chính, thì sao?

Nhà tôi chính là một ví dụ sống. Không phải phụ nữ nào cũng giỏi tính toán. Đưa hết tiền cho một người mà mình không kiểm soát thì khác gì nhắm mắt đi trong đêm?

Tôi còn biết nhiều anh bạn vì giao toàn bộ tiền cho vợ mà đến lúc ly hôn đứng trước toà, không có nổi mấy đồng đứng tên mình. Rồi bao nhiêu đàn ông nhìn lương cao, làm việc vất vả nhưng lúc cần chi khoản lớn thì… không có tiền. Đàn ông như thế thì sống sao tự tin?

Tôi không phủ nhận có những gia đình nhờ vợ quản tiền mà "lên hương". Nhưng tôi khẳng định, điều đó chỉ xảy ra khi người vợ thực sự biết chi tiêu hợp lý, minh bạch và có năng lực tài chính. Còn nếu không, việc đẩy hết trách nhiệm lên vai một người chỉ khiến gia đình mất cân bằng và tiềm ẩn rủi ro.

Với kinh nghiệm của bản thân, tôi khuyên chân thành: Tiền trong nhà nên phân bổ hợp lý, rõ ràng, minh bạch. Chồng phải có tiền để lo việc lớn, vợ có tiền để lo chi tiêu thường ngày. Đừng dồn hết vào một người vì “cho trứng vào một giỏ” chưa bao giờ là cách an toàn.

Nói thật, một người đàn ông có bản lĩnh và trách nhiệm cũng cần tự mình kiểm soát tài chính, chứ không phải sống kiểu “đưa hết cho vợ rồi phó mặc”. Gia đình chỉ thực sự ổn định khi hai người cùng quản, chứ không phải một người nắm, một người mù.

Mộc An