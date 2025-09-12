Chồng tôi đi “bóc bánh” bên ngoài, cả nhà vẫn kêu oan cho anh ấy

Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng hơn một năm, đang trong thời gian ở cữ. Chồng lớn hơn tôi hai tuổi, tính tình hiền lành, ít nói, làm IT tại một công ty nước ngoài, thu nhập khá.

Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu, hòa hợp cả về tinh thần lẫn thể xác. Chỉ có trong thời gian tôi mang bầu và sinh con, chuyện “chăn gối” phải kiêng cữ để an toàn cho con và giữ sức khỏe cho mẹ. Chồng tôi cũng ý thức được việc này là quan trọng nên không hề có thái độ đòi hỏi hay khó chịu.

Vừa bước vào hôn nhân, vừa đón nhận hạnh phúc làm mẹ và bận rộn với thiên chức của mình, tôi cũng như nhiều người vợ khác, dồn hầu như toàn bộ tâm tư cho con nhỏ mà đôi khi lơ đễnh với chồng. Thế nhưng dù có nằm mơ, tôi cũng chưa hề nghĩ đến việc chồng tôi vì thế mà “trai gái” bên ngoài.

Chồng tôi không thừa nhận việc anh "đi gái" là ngoại tình (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi chỉ biết chuyện khi tình cờ đọc được một tin nhắn anh đồng nghiệp của chồng gửi: “Hôm qua gặp em An, em ấy nhắc ông đấy. Khiếp thật, chỉ “thân mật” một lần mà vẫn còn nhớ. Hay là sau lần đó vẫn gặp thường xuyên?”.

Chẳng cần quá thông minh, tôi cũng hiểu nội dung tin nhắn là gì. Thật không ngờ, trong khi tôi vất vả mang bầu, đau đớn sinh nở, vất vả chăm con mọn, chồng tôi lại ngoại tình với người đàn bà khác. Còn nỗi đau đớn nào hơn thế đối với một người vợ?

Trước những gì tôi nhìn thấy, chồng tôi không thể chối cãi. Nhưng anh phủ nhận chuyện ngoại tình và nói rằng, đó chỉ là “bóc bánh trả tiền”, cũng chỉ xảy ra một lần duy nhất.

Hôm đó, anh và một đồng nghiệp đi ăn cơm với khách. Vào một nhà nghỉ để nghỉ trưa, anh bạn hỏi anh có muốn “đổi gió” một tí không? Lúc đầu anh chối nhưng rồi bạn cứ dùng những từ khiêu khích, anh lại lâu không “gần gũi" vợ, nhu cầu sinh lý có chút bí bách.

Anh nói, việc anh “đi gái” bên ngoài là sai nhưng nói anh ngoại tình là không đúng. Đó đơn giản chỉ là hình thức “bóc bánh trả tiền” nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý, xong là xong, không hề dây dưa gì về mặt tình cảm.

Lời thú nhận của anh khiến mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Lúc đầu tôi còn nghĩ, anh sẽ quanh co chối tội. Không ngờ, tôi vừa hỏi, anh đã nhận luôn, còn cho rằng đó không phải là ngoại tình.

Chuyện gì cũng vậy, đã có một lần sẽ có lần hai. Một người đã phản bội vợ còn cố chấp như anh, tôi không hy vọng anh sẽ thay đổi.

Khi tôi thông báo với gia đình chồng rằng, tôi muốn ly hôn, bố mẹ anh ấy lập tức tìm đến, sau đó diễn ra cuộc họp gia đình. Sau khi hỏi ngọn ngành, bố anh tức giận tát anh một cái. Mẹ anh cũng mắng anh không tiếc lời. Dẫu vậy, họ không ủng hộ việc tôi muốn ly hôn.

Mẹ chồng kéo tôi vào phòng, một mặt vỗ về, một mặt khuyên can. Mẹ nói, chồng tôi “gái gú” bên ngoài rõ ràng là sai. Nhưng chuyện chỉ diễn ra một lần do bị rủ rê, tôi nên rộng lòng tha thứ.

Vả lại, chuyện “bóc bánh trả tiền” dù sai cũng không nghiêm trọng như ngoại tình. Ngoại tình, đó là có tình cảm như vợ chồng với người khác ngoài vợ chính thức, là phản bội cả về tinh thần và thể xác. Còn chồng tôi chỉ là bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ để giải quyết nhu cầu, chứ không hề có mối quan hệ tình cảm nào với người đó.

Mẹ chồng tôi nói: “Nếu nó đi cặp bồ bên ngoài mà đối xử tệ bạc với con thì con muốn ly hôn, mẹ không phản đối. Nhưng còn lần này, con nên suy nghĩ thông suốt hơn, cho chồng con một cơ hội.

Trước mặt chồng con, mẹ không bênh. Nhưng các con mới cưới nhau, con còn đỏ hỏn như vậy, một chuyện lớn như ly hôn nên cân nhắc kỹ”.

Mấy hôm nay, ngay cả một vòng tay ôm của chồng, tôi cũng cự tuyệt. Chỉ riêng nghĩ đến việc anh dùng bàn tay ấy để vuốt ve “gái bán hoa” là tôi đã cảm thấy ghê sợ.

Tôi hứa với mẹ chồng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Từ trước tới nay, tôi biết mẹ rất thương tôi. Nhưng sau chuyện này, với tư cách là phụ nữ với nhau, tôi có chút thất vọng về mẹ.

Cả chồng và mẹ chồng tôi đều nói “bóc bánh trả tiền” không phải là ngoại tình. Chẳng lẽ, việc chung đụng thân xác ngoài vợ ngoài chồng không phải là một dạng ngoại tình hay sao?