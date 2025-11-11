Sau khi “thân mật”, chị sếp hơn 14 tuổi mang thai vẫn không chịu cưới tôi

Tôi năm nay 26 tuổi, là kỹ sư của một công ty liên doanh nước ngoài chuyên sản xuất về dụng cụ trang điểm. Xét về ngoại hình, tôi tự thấy mình ổn, thu nhập cũng không tệ so với tuổi nghề và tuổi đời.

Tôi đã trải qua vài mối tình nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Bởi tôi biết kết hôn nghĩa là buộc phải trưởng thành, buộc phải làm trụ cột cho một gia đình với gánh nặng áo cơm và đủ thứ trách nhiệm. Tuổi trẻ quá ngắn ngủi, tôi còn muốn rong chơi.

Một ngày, bộ phận của tôi có quản lý mới. Chị chuyển công tác từ chi nhánh trong miền Nam ra. Sau này, tôi mới nghe vài thông tin rằng, chị vừa ly hôn sau nhiều năm lấy chồng, chưa có con. Lý do vì sao ly hôn thì không ai rõ.

Chị 40 tuổi, xinh đẹp, cá tính, thông minh. Từ ngày đầu gặp, tôi đã bị vẻ tự tin của chị thu hút. Càng tiếp xúc, làm việc chung, tôi càng ấn tượng và ngưỡng mộ phong thái của chị. Nhất là về nhan sắc, trông chị trẻ không khác gì phụ nữ mới độ tuổi 30.

Chị uống rượu rất giỏi. Mỗi dịp liên hoan, nếu nói về tửu lượng, chị không có đối thủ, trừ tôi. Có lần, chị bảo: “Cậu uống được. Sau này mỗi lần có chuyện buồn, tôi gọi cậu uống cùng nhé?”.

Ở tuổi 26, tôi đã trải qua vài mối tình. Nhưng khi gặp chị, tôi mới biết đây chính là mẫu phụ nữ mình thích: Mạnh mẽ, thông minh, tự tin, độc lập. Nhìn chị rồi nghĩ về những cô gái nhõng nhẽo, kiêu kỳ, hay đòi hỏi, tôi thực sự thấy rõ sự khác biệt.

Tôi thích chị và không giấu giếm điều đó. Tuy chưa đủ dũng cảm để nói bằng lời, tôi thể hiện bằng sự quan tâm, bằng những để ý nho nhỏ để hiểu chị hơn và làm chị vui vẻ.

Một lần trong giờ ăn trưa, chị ngồi đối diện tôi và hỏi: “Cậu quan tâm tôi thế chắc không phải chỉ để lấy lòng cấp trên. Cậu thích tôi phải không?”. Chị đã thẳng thắn, tôi cũng không ngại gật đầu thừa nhận.

Chị nói chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ tình cảm với người ít tuổi hơn, đừng nói là ít hơn rất nhiều như tôi. Chị khuyên tôi nên dẹp cái ý nghĩ trẻ con ấy đi. Chị chưa từng làm mẹ và cũng không muốn làm mẹ của một “đứa trẻ lớn tuổi”.

Câu nói của chị không rõ đùa hay thật nhưng khiến tôi tự ái. Tôi đã chừng này tuổi, trong mắt của chị tôi vẫn chỉ là đứa trẻ con. Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy trong tình yêu, tuổi tác không hề có ý nghĩa.

Tất nhiên, tôi đủ thông minh để hiểu những người từng trải như chị không thích yêu đương ồn ào. Tôi chỉ lặng lẽ quan tâm, kiên trì thể hiện thành ý. Và đúng như tôi hiểu về tâm lý phụ nữ, chị ấy đã động lòng.

Trong một lần công ty tổ chức dã ngoại, tôi và chị đã có những giây phút yêu đương nồng nhiệt. Những giây phút tuyệt vời ấy như một dấu mốc khiến tôi tin vào cái kết bền chặt hơn.

Hơn một tháng sau, chị bảo với tôi rằng, chị có thai. Tôi vui mừng, cố kìm nỗi vui sướng để không hét lên. Tôi nói sẽ về thưa chuyện với gia đình để sớm làm đám cưới.

Đáp lại sự hân hoan của tôi, chị buông lời thản nhiên: “Tôi chỉ nói là tôi đã có thai, đâu có nói là sẽ lấy cậu. Tôi đã kết hôn một lần, nếm đủ vị cay đắng, chán chường của hôn nhân rồi. Tôi không có ý định kết hôn lần nữa. Đứa bé này, cậu không cần phải chịu trách nhiệm”.

Chị nói tôi còn trẻ, suy nghĩ còn rất giản đơn. Nếu đến với nhau, chỉ ít năm nữa, tôi sẽ nhận ra đó là một sai lầm nông nổi.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, chị lại từng kết hôn. Đến người ngoài nhìn vào còn thấy khó coi, huống chi là gia đình tôi sẽ khó lòng chấp nhận. Nói đi nói lại, chị không có ý định lấy chồng trẻ như tôi, không có ý định tổ chức đám cưới.

Tôi nói với chị, tôi không chê chị lớn tuổi, cũng không câu nệ chuyện chị từng lấy chồng và ly hôn. Vậy sao chị lại chê tôi ít tuổi? Trong cuộc hôn nhân này, nếu có người phải chịu thiệt thì đó là tôi. Chị không hề phải chịu thiệt thòi gì cả.

Chị nhìn tôi cười nhẹ: “Câu nói của cậu vừa rồi càng chứng minh việc tôi không đồng ý kết hôn với cậu là đúng. Tôi không muốn cả đời cậu cảm thấy thiệt thòi vì lấy tôi, có hiểu không?”.

Không muốn cưới, sao chị lại đón nhận tình cảm của tôi? Sao chị còn “thân mật” với tôi rồi để có thai? Tôi không chê tuổi tác, quá khứ hay bất cứ vấn đề gì ở chị, vậy chị chê tôi cái gì?

Vả lại, con tôi ra đời không cần cha hay sao? Ai cho chị ấy tự tước đoạt quyền làm cha của tôi, tước đoạt quyền có bố của con tôi? Chị chỉ coi tôi như một đứa trẻ, thích thì chơi đùa chứ không cần tôi phải chịu trách nhiệm?

Tôi cứ nghĩ ít nhiều gì, tôi cũng hiểu phụ nữ. Chẳng phải phụ nữ hầu hết đều muốn có một gia đình, có vợ chồng, con cái trọn vẹn, hạnh phúc hay sao? Sao người phụ nữ tôi yêu lại hành xử lạ lùng đến vậy?