Chồng nghèo kiết xác vẫn có bồ, tôi tá hỏa khi biết sự thật phía sau

Tôi vẫn thường đùa với bạn bè rằng: “Chồng tôi có ném ra ngoài 3 ngày cũng chẳng ai thèm nhặt”. Vì thật sự 3 năm nay, anh ấy thất nghiệp, ở nhà quanh quẩn cơm nước, đưa đón con đi học, chứ chẳng có đồng thu nhập nào. Ai mà ngờ được, một người đàn ông chẳng tiền bạc, chẳng địa vị như thế lại... có bồ.

Trước đây, chồng tôi từng làm cho công ty của cậu ruột. Nhờ mối quan hệ thân quen, có công việc gì tốt, cậu đều ưu ái cho. Lúc đó, anh kiếm tiền khá, đi đâu cũng tự hào rằng mình có năng lực, bản lĩnh. Tôi biết, phần lớn là do sự chống lưng của cậu nhưng anh lại ảo tưởng rằng, bản thân thực sự giỏi giang.

Công ty cậu phá sản, anh bỗng chốc thất nghiệp. Từ đó đến nay, hơn 3 năm trời, anh không xin nổi một công việc ổn định. Chỗ anh chê lương thấp, chỗ chê công việc cực rồi lại bảo không hợp môi trường. Anh bảo mình không thể làm những việc “dưới tầm”. Nhưng khổ nỗi, năng lực bình thường, tuổi lại ngoài 40, ai tuyển?

Thế là anh ở nhà. Ban đầu, tôi cũng lo lắng, sốt ruột, khuyên anh đi làm gì đó, dù ít tiền cũng được. Nhưng dần dần, anh quen với việc ở nhà. Cũng may thời gian đó, công việc của tôi khấm khá nên tôi để anh lui về chăm con, dọn dẹp, cơm nước. Tôi cũng nghĩ mỗi người một vai, miễn gia đình êm ấm.

Tôi không ngờ trong lúc tôi nai lưng kiếm tiền, chồng mình lại có người khác. Đó là cô gái làm nghề gội đầu ngay cuối ngõ. Nghe hàng xóm kể, tôi không tin, còn bênh chồng. Cho đến khi tận mắt thấy anh ta bước ra từ cửa hàng đó, quần áo chỉnh tề, cười cười nói nói với cô gái kia, tôi không khỏi sững sờ.

Tôi từng nghĩ trong thời buổi này, đàn ông không tiền, không ngoại hình thì ai thèm dòm ngó. Vậy mà chính chồng tôi lại ngoại tình.

Khi tôi chất vấn, anh cúi đầu nhận. Anh không phủ nhận việc qua lại với cô ta nhưng “cô ấy không đòi hỏi gì cả”. Anh bảo, cô gái đó lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, luôn nói anh giỏi, anh hiểu biết, anh tinh tế. Còn tôi - người vợ từng cùng anh đi qua khó khăn - thì toàn chê bai, chỉ trích.

Anh nói ở bên cô ấy, anh thấy mình như “người đàn ông thực sự”, cảm thấy được tôn trọng, được cần đến. “Anh biết anh sai nhưng em nhắm mắt cho qua được không? Anh chẳng còn niềm vui nào nữa, ở nhà quanh quẩn như osin của em, cô ấy chỉ giúp anh thấy mình vẫn còn chút giá trị”.

Nghe anh nói, tôi vừa tức, vừa thương. Tức vì bị phản bội, thương vì anh nói không sai. Tôi thừa nhận thời gian qua, tôi khá lạnh nhạt, nói năng chẳng kiêng nể. Tôi mệt mỏi với gánh nặng kinh tế, với những hóa đơn, với áp lực công việc… nên đôi khi nhìn anh, tôi chỉ thấy một người đàn ông thất bại.

Nhưng dù thế nào, tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ anh, vẫn coi anh là cha của các con tôi, là người thân thiết nhất. Tôi không ngờ, anh lại đi tìm cảm giác “được ngưỡng mộ” ở một người khác.

Giờ tôi rối bời. Ly hôn thì thương con, còn nhắm mắt cho qua thì tôi lại thấy nhục. Tôi không thể tin rằng, người chồng nghèo kiết xác, tay trắng của mình lại có thể phản bội, chỉ vì muốn được nghe vài lời tán tụng.

Đêm qua nằm cạnh con, nhìn anh lặng lẽ quay mặt vào tường, nước mắt tôi chảy dài. Tôi không biết phải tiếp tục thế nào nữa? Giữ anh lại có khi là tự làm khổ mình. Nhưng buông tay, tôi lại sợ con không còn một mái nhà trọn vẹn.

Người ta bảo, đàn ông ngoại tình vì thiếu thốn thể xác. Còn chồng tôi, ngoại tình chỉ vì thiếu những lời ngợi khen. Tôi phải làm gì với một người chồng như thế đây?

