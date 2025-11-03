Vì sao đàn ông bắt buộc phải trả tiền trong buổi hẹn hò đầu tiên?

Tôi từng trải qua 10 mối tình, bắt đầu từ thời học cấp 3 cho đến hiện tại. Kinh nghiệm tình trường khá nhiều nhưng không ít lần, tôi rơi vào tình huống éo le trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Từ đó, tôi rút ra quan điểm rất rõ ràng, đó là: Một người đàn ông trưởng thành cần biết cách kiếm tiền và chi trả cho bạn gái của mình những bữa ăn đàng hoàng trong buổi hẹn hò.

Anh tưởng bỏ vài trăm nghìn đồng cho một bữa ăn là đắt đỏ. Trong khi đó, anh không biết rằng, để có được diện mạo xinh đẹp khi đi hẹn hò, tôi phải tiêu tốn vài triệu đồng cho trang điểm, làm tóc, quần áo, móng tay...

Buổi hẹn hò đầu tiên, anh dẫn tôi đi ăn bát chè 25.000 đồng. Về đến cửa nhà, anh nhắn tin chia tiền. Đàn ông mà tính toán kiểu này thì xứng đáng bị tôi đem lên mạng xã hội "bóc phốt", bàn tán cùng hội chị em.

Kể cả trong ví chỉ còn 85.000 đồng, anh vẫn phải có trách nhiệm chi trả chi phí cho buổi hẹn hò. Điều đó thể hiện sự ga lăng mà một người đàn ông nên làm cho cô gái của mình.

Nếu anh muốn có buổi hẹn hò thứ hai bên em thì anh phải trả tiền toàn bộ bữa ăn. Ngược lại, anh bắt em chia tiền thì tốt nhất nên ở một mình và ngồi học lại cách tán gái từ đầu.

Phụ nữ vốn là phái yếu, đàn ông sinh ra là để gánh vác trách nhiệm cho cả gia đình. Ăn uống, mua sắm hay đi du lịch cùng nhau, anh vẫn nên là người đứng ra chi trả.

Hoá ra với anh, trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên lại là cách để giải thoát khỏi mối quan hệ "độc hại" với cô gái xinh đẹp như tôi.

Tranh minh hoạ: Phucs Art