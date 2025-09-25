Bị nhân tình ôm giữa nhà hàng, tôi run rẩy sợ hãi khi bắt gặp một người

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", cổ nhân dạy thế nhưng lại không đúng với trường hợp của tôi. Rõ ràng, tôi đã biết mình sai, muốn quay đầu sửa chữa nhưng mọi thứ đều khiến tôi rối trí.

Tôi vốn dĩ đang là người có mọi thứ trong tay: Kinh tế ổn định, gia đình một vợ, hai con ngoan ngoãn. Vấn đề là tôi lại để bản thân vướng vào chuyện tình tay tư mà người đời vẫn hay lên án.

Tệ hơn nữa, Nga - nhân tình của tôi - cũng đang có gia đình. Thời điểm quen nhau, chúng tôi xác định đây là mối quan hệ tri kỷ, hỗ trợ nhau về mặt cảm xúc. Gia đình là khoảng trời riêng và chúng tôi thỏa thuận sẽ tôn trọng, không làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai.

Mối quan hệ trong bóng tối này diễn ra hơn hai năm êm xuôi, tốt đẹp. Trong mắt vợ con, tôi là người chồng, người cha tốt, biết thương yêu, chiều chuộng vợ con. Cuộc sống của tôi đủ đầy, vừa có tri ân, tri kỷ, vừa giữ được gia đình trong ấm, ngoài êm.

Đến lúc muốn quay về với gia đình, tôi không may bị con gái phát hiện (Ảnh minh hoạ: Freepik).

Nhưng một ngày, Nga nói chồng em bắt được tin nhắn của chúng tôi. Nga xoa dịu rằng, tôi không cần lo lắng vì em sẽ không để lộ tên tôi cho chồng biết. Tuy nhiên, khi sự vụng trộm có nguy cơ bị phát hiện, tôi lo lắng và mọi chuyện rạn nứt cũng bắt đầu từ đây.

Giống hệt hiệu ứng domino, một quân cờ đổ kéo theo tất cả quân cờ nối tiếp đổ theo. Phát hiện vợ không chung thủy, chồng Nga trở nên ghen tuông, coi thường vợ. Nga căm ghét chồng nên càng dồn tình cảm sang cho tôi nhiều, bám dính tới mức ngộp thở.

Nga dùng nước mắt và lôi những lời hứa hẹn trước kia của tôi ra để làm áp lực, bắt tôi lựa chọn dứt khoát giữa gia đình và cô ấy. Tất nhiên, cam kết này với tôi là không thể. Tôi rất trân trọng gia đình mình.

Nhận thấy hạnh phúc gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng, tôi đề nghị chấm dứt quan hệ ngoài luồng. Tôi sẽ trở về làm người chồng, người cha thuần chất, trả Nga về với cuộc sống làm vợ, làm mẹ bình thường, không ai xâm phạm tới ai.

Mối quan hệ này, suy cho cùng, cả hai đều nhận ra sai trái và tôi muốn khép bí mật tại đây. Khi lựa chọn quay đầu, tôi khẳng định, đây sẽ là sai lầm duy nhất trong đời. Sau này, tôi nhất quyết không tái phạm.

Tuy nhiên, Nga không muốn chia tay. Cô ấy khẳng định sẽ hy sinh tất cả vì tôi, chỉ cần tôi đừng bỏ rơi cô ấy. Vì tôn trọng người đã dành tình cảm chân thành cho mình, tôi đồng ý hẹn gặp Nga, trong lòng xác định đây là buổi gặp cuối.

Ai ngờ, trong bữa ăn vì thấy tôi kiên định chia tay, Nga vừa khóc, vừa nhào vào ôm khiến tôi không trở tay kịp. Bình thường khi đi ra ngoài, chúng tôi luôn ý thức giữ khoảng cách. Chẳng ngờ hôm đó, Nga lại có hành vi bộc phát.

Cay đắng hơn, đúng lúc tôi bối rối đẩy Nga ra, liếc vội xung quanh, tôi bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của con gái lớn. Cô con gái 23 tuổi của tôi đang đi cùng bạn, cũng ở nhà hàng nơi tôi đang ngồi và con đã chứng kiến tất cả.

Nhân lúc tôi còn đang đờ người ra, chưa biết phản ứng thế nào, con gái tôi đã quay lưng đi thẳng. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi trở về nhà trong trạng thái thiếu tự tin, khác hẳn ngày thường.

Tôi nghĩ chắc con gái đã kể mọi chuyện với mẹ. Nhưng không, vợ tôi vẫn cười nói, ăn cơm tối cùng tôi vui vẻ. Con trai đi học thêm. Con gái lớn gọi điện báo với mẹ tối nay về muộn. Tôi không biết con tôi đang nghĩ gì trong đầu?

Con định bao che, giấu mẹ dùm tôi hay con sẽ làm điều gì đó khiến tôi phải sống trong dằn vặt? Tôi không dám tưởng tượng thêm bất cứ một điều gì. Hai ngày nay, tôi sống trong căng thẳng, gần như không ngủ nổi.

Nói dối vợ là vì công việc nhưng thực chất, tôi giống như con cá ngoi ngóp nằm trên thớt, đợi con dao phập xuống bất cứ lúc nào. Con gái vẫn tìm cách tránh mặt tôi mọi lúc. Không gặp được con, tôi gọi điện thì con bảo: "Bố đừng nói gì, tạm thời con chưa chấp nhận được".

Tôi không biết bây giờ tôi phải làm sao? Thật sự, tôi chỉ muốn trách ông trời. Khi tôi nhận ra sai lầm, muốn chấm dứt tất cả để quay về dành trọn yêu thương cho vợ thì cũng là lúc dường như cả vũ trụ đang chống lại tôi.

Quá nhiều rắc rối xảy ra cùng lúc. Người tình không ngừng gây áp lực, khóc lóc nói không cho phép tôi đối xử với cô ấy như chiếc giẻ lau xong rồi vứt. Công việc không suôn sẻ, hợp đồng chuẩn bị ký đổ bể.

Con gái phát hiện bố ngoại tình nhưng âm thầm giữ trong lòng, khiến tôi cùng cực hoang mang. Dù chưa biết con sẽ chọn cách trừng phạt tôi thế nào, ít nhất tôi biết, hình tượng về người bố mà con tôn trọng đã không còn nữa.

Chưa hết, nếu vợ tôi biết được chuyện này thì coi như tôi quay vào ô mất sạch. Hiện tại, tôi rất lo lắng và hối hận.

Đôi khi để nhận ra được bài học, cái giá phải trả quá cao. Chẳng lẽ, không còn cơ hội nào cho tôi sửa chữa hay sao?