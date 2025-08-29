Bị gia đình người yêu chối bỏ, chị tôi đưa ra quyết định không thể ngờ tới

Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau của chị tôi nếu không tận mắt chứng kiến hành trình mà chị đã đi qua.

Tôi vẫn còn nhớ như in hôm chị hớn hở dắt anh về ra mắt, lần đầu tiên kể cho tôi nghe bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc: “Chị nghĩ mình sẽ kết hôn”. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy chị dám tin mình xứng đáng được yêu thương.

Người đàn ông mà chị chọn nhìn qua ai cũng khen đàng hoàng, tử tế. Tôi cũng từng nghĩ, cuối cùng, chị mình đã gặp đúng người. Chắc anh cũng biết, chị Phương từ nhỏ đã chịu đủ cay đắng.

Bố mất sớm, mẹ một thân một mình vừa làm ruộng, vừa làm thuê khắp nơi nuôi chị khôn lớn. Cái nghèo đeo bám nhưng chưa một lần chị buông xuôi. Từ việc đồng áng đến việc nhà, chị đều làm hết, vẫn học giỏi, vẫn ngoan ngoãn rồi đi làm có công việc ổn định.

Suốt bao năm, thứ chị khao khát nhất chỉ là mái ấm bình thường như bao người khác. Tôi từng nghĩ, anh sẽ làm được điều đó.

Trước sự phản đối gay gắt từ gia đình người yêu, chị đã chọn một lối đi khiến tất cả bất ngờ (Ảnh minh hoạ: Knet).

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo vọng.

Anh rời bỏ chị chỉ vì gia đình anh không đồng ý. Họ nói bóng gió chị tôi gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, “làm dâu nhà này phải xứng tầm”. Vậy là sao? Người phụ nữ cả đời hy sinh, chưa từng làm điều gì sai trái, lại không đủ tư cách để bước vào gia đình họ ư?

Ngày anh nói lời chia tay, chị tôi suy sụp nhưng chưa bao giờ than trách. Không một lời oán hận, không một tiếng chửi rủa. Chị chỉ lặng im, tự nhận hết lỗi về mình.

Chị thương anh đến mức bỏ ngoài tai biết bao lời mai mối từ những người có điều kiện hơn, chỉ chọn ở lại bên anh. Thế mà cuối cùng, đổi lại là sự ruồng bỏ lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Nỗi đau chưa kịp nguôi, tai ương lại ập đến. Mẹ tôi ngã bệnh rồi ra đi. Chị gồng gánh nỗi đau nhân đôi, vừa mất mẹ, vừa mất tình yêu. Ai nhìn vào cũng nghĩ chị sẽ vượt qua bởi suốt đời chị vẫn luôn mạnh mẽ. Nhưng ngay ngày giỗ đầu của mẹ, chị lặng lẽ tuyên bố một quyết định khiến cả nhà bàng hoàng: Đi tu.

Tôi đã bật khóc khi cùng chị đốt cuốn nhật ký mà chị từng viết cho anh. Tôi đọc qua những trang chữ cuối cùng, mới vỡ lẽ chị đã yêu đến mức tuyệt vọng thế nào. Không một dòng trách hận, tất cả chỉ là nỗi nhớ, nỗi thương và một lời tái bút lặp đi lặp lại: “Mong anh hạnh phúc”.

Ngay cả khi mẹ tôi bệnh nặng, trong những đêm dài tuyệt vọng, chị vẫn chỉ biết bám víu vào quyển nhật ký để gửi gắm tâm sự cho anh - người đàn ông đã rời bỏ chị. Bao nhiêu nỗi đau, chị nén lại chỉ để viết ra hai chữ “yêu anh”.

Vậy chị tôi đã làm gì sai? Sinh ra trong gia đình nghèo khó, mất cha từ nhỏ, phải sống cuộc đời thiếu thốn… có phải tội lỗi để rồi không được phép mơ đến hạnh phúc trọn vẹn?

Người ta có thể khinh thường gia cảnh, có thể dè bỉu nghèo hèn. Nhưng nào ai có quyền tước đi quyền được yêu và được cưới chồng của một người phụ nữ?

Chị tôi giờ đây còn sống nhưng giống như một người đã chết trong lòng. Bỏ lại sau lưng tất cả, chị tìm đến cửa Phật, chọn con đường không còn vướng bận hồng trần. Tôi nhìn theo bóng chị, chỉ thấy trong lòng mình nghẹn lại.

Còn anh thì sao? Tôi không biết anh giờ cưới vợ chưa, có xây dựng được gia đình đúng ý bố mẹ không. Nhưng tôi chỉ mong, khi vô tình đọc được những dòng này, anh sẽ có phút giây day dứt, ân hận. Vì một người con gái đã yêu anh hết lòng, đã đặt trọn niềm tin nơi anh nhưng cuối cùng bị anh bỏ rơi chỉ vì “không môn đăng hộ đối”.

Chị tôi từng viết trong nhật ký: “Nếu có kiếp sau, mong em được sinh ra trong gia đình đủ đầy hơn, để được yêu thương mà không bị chối bỏ”. Câu chữ ấy, tôi đọc xong mà đau như ai cắt vào tim.

Hạnh phúc lẽ ra phải là quyền bình đẳng cho mọi người. Nhưng rốt cuộc, chỉ vì nghèo, chị tôi đã bị tước đi. Và tôi tự hỏi: Anh và gia đình anh liệu có thấy mãn nguyện khi đổi nụ cười trên môi anh bằng những giọt nước mắt và một đời cô độc của chị tôi?