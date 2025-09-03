Bạn gái giúp đi du học, chăm sóc bố mẹ già nhưng tôi lại muốn... chia tay

Tôi biết kể ra câu chuyện này, tôi sẽ nhận về vô vàn gạch đá. Nhưng trái tim tôi không còn rung cảm yêu đương nữa, vậy tôi phải làm sao?

Tôi và Hòa yêu nhau từ năm lớp 11. Không ai nghĩ mối tình học trò này lại có thể kéo dài tới tận bây giờ. Kết thúc lớp 12, tôi thi đại học nhưng lại bị trượt trong sự bất ngờ của thầy cô, bạn bè. Hòa thì đỗ trung cấp dược gần nhà.

Năm tiếp theo của tôi là một năm có nhiều biến động. Tôi thi đỗ lại trường đại học đã thi trượt năm ngoái. Đúng thời điểm này, bố tôi bị đột quỵ. Gia đình tôi lâm vào khó khăn do người lao động chính không còn khả năng lao động nữa.

Tôi quyết định gác lại giấc mơ đại học để đi làm phụ giúp gia đình. Hòa khuyên tôi cứ mạnh dạn nhập học, khó khăn thì vừa học, vừa làm, yên tâm vì bên cạnh tôi luôn có em. Hòa nhanh nhẹn, vừa học, vừa bán hàng trên mạng rất đắt khách.

Thời gian rảnh, em nhận luôn trách nhiệm thăm nom bố mẹ giúp tôi. Đợt nào bận, nhiều đơn hàng, Hòa còn tạo công việc cho mẹ tôi làm thêm, trả lương tháng đàng hoàng. Bố mẹ tôi quý Hòa lắm, coi như dâu con trong nhà, dù chúng tôi chưa có lời nào chính thức với gia đình hai bên.

Tôi không có nhiều thời gian vì ở trên thành phố phải vừa học, vừa làm. Việc trông nom bố mẹ, tôi dựa nhiều vào Hòa. Để không phụ lòng người ở nhà, tôi luôn cố gắng bằng nhiều phần trăm nỗ lực.

Ngày du học trở về, tôi không biết phải làm sao để đối diện với em (Ảnh minh hoạ: KD).

Hầu hết thời gian tôi đều dành cho việc học và đi làm thuê, tuyệt đối không chơi bời đàn đúm, không yêu đương với bất kỳ ai. Năm đại học thứ 3, tôi tìm được học bổng đi du học nhưng vấn đề vấp phải vẫn là kinh tế và gánh nặng gia đình.

Bố mẹ không phản đối nhưng tôi biết ông bà không hẳn đồng tình, tôi thì chông chênh quyết hướng nào cũng vướng. Giai đoạn này, Hòa thực sự là cái phao tinh thần cho tôi. Em là người duy nhất khuyến khích tôi ra nước ngoài học, coi đây là cơ hội ngàn năm không thể bỏ phí. Chuyện tiền nong, em sẽ lo phụ cùng tôi.

Hòa không nói suông. Suốt 4 năm tôi đi du học, kiếm được bao nhiêu tiền, Hòa đều tìm cách gửi cho tôi. Rảnh rỗi, Hòa đều qua chăm sóc bố mẹ, thường xuyên chụp ảnh bố mẹ gửi sang để tôi yên tâm.

Quá cảm động vì sự hy sinh của Hòa nên trong nhiều năm đi học xa, tôi không từ chối làm thêm bất kể công việc gì, kể cả đi giao bánh, đứng rửa bát trong quán ăn. Đầu tôi lúc nào cũng hừng hực nỗ lực, một lòng một dạ nhanh chóng muốn trở về quê hương để trả món nợ ân tình.

Bằng chứng là kết thúc 4 năm du học, dù có nhiều cơ hội ở lại nước ngoài làm việc, tôi vẫn chọn quay về Việt Nam, giữ đúng lời hứa với cô gái đã dành cả thanh xuân cho mình.

Lạ là ngày ở xa, tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi là điều gì đó vô cùng thiêng liêng, không thể nào chia cắt. Trong lòng tôi, Hòa chính là nguồn động viên to lớn để tôi cố gắng mỗi ngày.

Nhưng khi trở về sống gần nhau, tôi nhận ra, cảm xúc của tôi với Hòa hình như không còn là yêu nữa. Chúng tôi trân quý nhau giống như người trong gia đình hơn là cảm xúc yêu đương.

Trong lòng tôi phần lớn là tôn trọng, cảm kích, biết ơn. Tôi không có xu hướng muốn ở bên em. Càng ở gần nhau, tôi càng nhận ra tư duy, suy nghĩ, nhân sinh quan của chúng tôi có rất nhiều khác biệt.

Mặc dù tôi luôn tôn trọng Hòa, em nói gì tôi cũng nghe theo nhưng chúng tôi ở cạnh nhau như hai người bạn. Tôi đã luôn cố gắng quan tâm, chiều chuộng Hòa, bù đắp cho Hòa. Nhưng càng cố, tôi càng không tìm thấy cảm xúc.

Không nhớ nhung mãnh liệt, không nhu cầu tiếp xúc, không thèm khát ở bên. Mỗi ngày, chúng tôi đều nói về những chủ đề mà người kia không hứng thú. Hòa thích kể về những cô bạn thân, chuyện hôm nay em bán được nhiều mặt hàng nào, hàng nào giá lên, giá xuống...

Trong khi đầu tôi chỉ nghĩ về kế hoạch, phát triển công việc, đề án nào chưa xong... Tóm lại, nội dung và sự quan tâm của hai đứa không có chút gì liên quan, câu chuyện ngày càng nhạt nhẽo.

Tôi khẳng định chưa từng phản bội Hòa, hiện tại cũng không yêu ai khác. Chỉ có điều tôi đau lòng khi nhận ra, tôi không thích em nhiều như tôi tưởng. Ở gần nhau, tôi cứ phải nhắc mình về món nợ ân tình và trách nhiệm tôi cần đáp trả.

Nhìn em cười nói, muốn làm cho tôi vui trong khi tôi chỉ thấy phiền, tôi áy náy lắm chứ. Tôi biết, nhiều người sẽ mắng tôi vô ơn, bạc bẽo. Nhưng thề với lòng, tôi hoàn toàn không muốn điều này xảy ra.

Tôi vẫn đang không ngừng cố gắng để tìm cách yêu thương lại Hòa, cố níu giữ con tim chỉ vì ơn nghĩa. Nhưng yêu mà cứ phải cố thì còn gì là hạnh phúc? Tôi đang nghĩ: Hay là cứ can đảm nói ra tất cả điều mà tôi đang nghĩ?

Nhận hết lỗi về mình, sau đó tìm cách kiếm thật nhiều tiền để trả cho em, coi như bù đắp. Tất nhiên tôi biết, ân tình chẳng thể quy đổi bằng tiền nhưng đó là cách duy nhất cho tôi làm người đàn ông quân tử.

Còn hơn cả đời này, tôi sống trong hèn nhát, giả vờ yêu em còn tàn nhẫn hơn nhiều. Không thể ép hai con tim ở bên nhau chỉ vì ơn nghĩa được. Nếu biết người đàn ông cưới mình không phải vì yêu, người tự trọng như Hòa sẽ đau khổ không khác gì bị tôi lừa dối.

Nếu đặt là Hòa, mọi người nghĩ phương án tôi chọn nói thật lòng và bù đắp bằng vật chất phần nào có chấp nhận được không?