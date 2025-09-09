Đến nhà nhân tình của chồng đánh ghen, tôi tủi hổ ra về vì một câu nói

Người đời nói “còn yêu mới ghen”. Tôi tin điều đó. Bởi nếu không còn tình cảm với chồng, có lẽ, tôi đã mặc kệ anh ta muốn ra sao thì ra. Nhưng tôi vẫn còn thương, còn hy vọng, còn muốn níu giữ mái ấm mà tôi từng dốc hết thanh xuân để vun vén.

Chính vì thế mà hôm ấy, tôi đã để lòng tự trọng sang một bên, tìm đến tận nơi nhân tình của chồng ở để làm cho ra lẽ.

Tôi bước vào căn phòng trọ nhỏ nằm cuối con ngõ chật chội. Căn phòng chẳng sang trọng, cũng chẳng có gì đáng ghen tỵ, vậy mà lại đủ sức níu chân người đàn ông của tôi. Cô ta đứng đó, chẳng hề hoảng loạn hay sợ hãi như tôi từng tưởng tượng. Ngược lại, cô ta bình thản, đôi mắt sáng lên một vẻ tự tin khó hiểu.

Tôi lao vào mắng nhiếc, chất vấn, thậm chí nặng lời. Tôi hỏi tại sao cô ta lại phá hoại gia đình tôi? Tại sao không biết xấu hổ mà cặp kè với một người đàn ông đã có vợ con? Tôi mong chờ cô ta sẽ khóc lóc, cầu xin hoặc chí ít cũng lảng tránh. Nhưng không, cô ta chỉ đứng yên lặng, để tôi trút hết cơn giận dữ.

Tôi phải tự vấn lại bản thân khi bị nhân tình của chồng sỉ vả (Ảnh minh họa: TD).

Và rồi khi tôi dừng lại, cô ta mới cất giọng chậm rãi: “Chị à, nếu anh ấy thật sự yêu chị, thương chị thì làm gì có chỗ cho em xen vào? Người giữ được trái tim anh ấy lẽ ra phải là chị, chứ đâu phải em.

Chị nhìn xem em có gì? Nhan sắc bình thường, tiền bạc cũng không, tuổi trẻ càng không có nhưng anh ấy lại yêu em bởi em có thứ mà chị không có. Chị nên xem lại bản thân mình…”.

Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi lặng người.

Đúng, lỗi của cô ta là chen ngang, là sai đạo lý. Nhưng lời nói kia lại khiến tôi bừng tỉnh. Bấy lâu nay, tôi quá mải miết giữ cái vỏ bọc gia đình mà quên đi rằng, hạnh phúc thực sự nằm ở tình yêu và sự gắn kết. Tôi đã để cuộc sống cuốn đi, để khoảng cách vợ chồng ngày một lớn.

Tôi tưởng rằng cứ chung nhà, cứ có con cái, cứ nấu bữa cơm tối là đủ để giữ chân một người đàn ông. Nhưng không, anh ta đã rời xa tôi, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thậm chí, tôi quá tự tin, mạnh mẽ khiến anh không có cảm giác cần che chở, yêu thương.

Tôi bỗng thấy mình lạc lõng. Cơn giận tan biến, thay vào đó là nỗi tủi hổ đến nghẹn ngào. Tôi không còn đủ can đảm đứng đó thêm một phút nào nữa. Tôi quay lưng ra về, lòng nặng trĩu.

Trên đường, nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi không biết nên giận chồng, giận cô ta, hay giận chính bản thân mình. Chồng tôi phản bội, điều đó không thể chối cãi. Nhưng câu nói của cô gái kia lại khiến tôi phải tự nhìn lại: Phải chăng tôi cũng có phần trách nhiệm trong cuộc hôn nhân đang rạn vỡ này?

Người ngoài có thể dễ dàng phán xét: “Cô ta là kẻ thứ ba, chị phải làm căng lên chứ, sao lại bỏ về?”. Nhưng chỉ những ai từng trải qua mới hiểu, đôi khi không phải sự ầm ĩ mới là câu trả lời. Sự thật nằm trong ánh mắt chồng, trong lựa chọn của anh ta. Mà tiếc thay, nó đã không còn thuộc về tôi.

Tôi không bênh vực kẻ thứ ba, cũng không phủ nhận nỗi đau bị phản bội. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, đánh ghen chẳng khiến đàn ông quay về, càng không hàn gắn được một trái tim đã rạn nứt. Điều duy nhất tôi có thể làm là đối diện với sự thật và tự hỏi mình còn đủ sức níu giữ, hay nên học cách buông tay.

Hôm ấy, tôi ra về không phải vì thua, mà vì hiểu rằng, cuộc chiến này vốn dĩ tôi đã mất phần thắng từ lâu.

Đêm đó, tôi nằm thao thức, nghe tiếng thở đều của con bên cạnh mà lòng quặn thắt. Tôi biết, quyết định của mình không chỉ là cho riêng tôi, mà còn cho những đứa trẻ vô tội. Tha thứ để giữ mái ấm hay buông tay để tự giải thoát, cả hai đều đau đớn.

Tôi chưa có câu trả lời ngay. Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, khi đủ bình tâm, tôi sẽ biết mình cần làm gì. Bởi tình yêu có thể phai tàn nhưng lòng tự trọng của người phụ nữ thì không được phép đánh mất.

Và nếu phải đi tiếp một mình, tôi cũng sẽ bước đi thật vững vàng vì bên cạnh tôi vẫn còn các con, lý do để tôi sống và mạnh mẽ hơn.