45 tuổi lấy vợ có hai đời chồng, tôi nhận cái kết ngọt ngào đến bất ngờ

45 tuổi, tôi mới kết hôn lần đầu. Người ta bảo đàn ông lấy vợ muộn thường kén chọn nhưng sự thật thì tôi không kén, chỉ là duyên chưa đến.

Tôi vốn là người đàn ông bình thường, có công việc ổn định, tự chủ tài chính. Gia đình nhiều lần giục giã, mai mối nhưng tôi không tìm được ai khiến mình rung động. Thế rồi người phụ nữ ấy bước vào cuộc đời tôi, khiến tôi quyết định đánh cược một lần.

Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là cô ấy đã đi qua hai cuộc hôn nhân. Ở tuổi 38, cô ấy từng trải, mạnh mẽ nhưng cũng chất chứa nhiều vết thương lòng.

Bạn bè, người thân đều can ngăn: “Anh chưa từng vợ, sao lại lấy người đã qua hai đời chồng? Anh có chắc mình không khổ?”. Tôi im lặng bởi chỉ mình tôi hiểu, ở bên cô ấy, tôi mới thấy bình yên.

Hạnh phúc muộn khiến tôi nhận ra mình là người may mắn (Ảnh minh họa: Freepik).

Ngày đầu tiên tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình, cả nhà gần như “dậy sóng”. Mẹ tôi giận lắm, bà bảo: “Con trai 45 tuổi, không phải không có điều kiện, sao lại chọn một người đàn bà lỡ dở?”.

Tôi hiểu nỗi lo của mẹ nhưng lòng tôi kiên định. Tôi nói: “Con không cần một người hoàn hảo, con chỉ cần một người hợp với con”.

Những ngày đầu yêu nhau, tôi mới thấy hết những gánh nặng mà cô ấy mang. Hai đời chồng để lại cho cô ấy không chỉ những vết thương tâm hồn, mà còn cả sự dè bỉu của người đời.

Có lần, chúng tôi đi cùng nhau ngoài phố, vô tình gặp lại người quen cũ của cô ấy. Họ nhìn tôi đầy thương hại rồi khẽ cười: “Đúng là chẳng ai thèm thì mới vớ phải của bỏ đi”. Hôm đó, cô ấy lặng im, còn tôi siết chặt tay cô ấy, thì thầm: “Anh chọn em, không chọn quá khứ của em”.

Chúng tôi cũng từng cãi vã. Cô ấy mặc cảm, nghĩ tôi rồi sẽ chán, sẽ rời đi như hai người đàn ông trước đó. Mỗi lần như vậy, tôi lại kiên nhẫn ngồi xuống, kể cho cô ấy nghe về những tháng ngày độc thân trống trải của mình.

Tôi bảo, nếu tôi sợ khó, sợ khổ, tôi đã không chờ đến 45 tuổi mới lấy vợ. Tôi cần một mái ấm và cô ấy chính là người mà tôi muốn cùng đi đến cuối đời.

Đám cưới của chúng tôi không rình rang, chỉ là một buổi tiệc nhỏ gọn gàng nhưng chan chứa tình cảm. Tôi thấy ánh mắt mẹ mình đã thôi gay gắt, thay vào đó là sự yên tâm khi thấy tôi hạnh phúc. Bạn bè khi dự tiệc, nhiều người trầm trồ: “Hai người đứng cạnh nhau như thể sinh ra để dành cho nhau vậy”.

Ngày đầu tiên sau cưới, khi mở mắt ra đã thấy cô ấy lúi húi trong bếp nấu bữa sáng, tôi chợt nhận ra mình đúng là người đàn ông may mắn. Cô ấy không chỉ biết vun vén, mà còn biết cách làm trái tim tôi dịu lại sau những ngày căng thẳng. Có những lúc công việc khiến tôi mệt mỏi, chỉ một nụ cười, một cái ôm của cô ấy cũng đủ xua tan mọi nặng nề.

Người ta nói, đàn ông lấy vợ từng lỡ dở như đánh cược với rủi ro. Nhưng tôi thấy, đó là sự lựa chọn thông minh nếu anh ta thực sự biết mình muốn gì.

Người phụ nữ từng đi qua sóng gió sẽ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn ai hết. Cô ấy không còn mơ mộng hão huyền, càng không còn tính toán được mất. Thứ cô ấy muốn chỉ đơn giản là một gia đình bình yên, một bờ vai để tựa vào.

Thời gian ở bên nhau chưa lâu nhưng tôi thấy cô ấy chân thành, đối đãi tốt với bố mẹ hai bên. Tôi chưa từng thấy cô ấy tính toán tiền bạc hay công sức lo cho bố mẹ tôi. Bố mẹ già, bệnh tật mà cô ấy hết lòng lo lắng, chăm sóc. Có lẽ, sự từng trải đã khiến người ta nhận ra giá trị thực sự của hôn nhân.

45 tuổi, tôi lấy một người phụ nữ đã hai lần tan vỡ và tôi nhận về cái kết ngọt ngào. Tôi tin, đôi khi hạnh phúc đến muộn không phải vì nó không dành cho ta, mà là vì nó đang thử thách sự kiên nhẫn và lòng tin.

Và tôi, may mắn là đã chờ được đúng người.