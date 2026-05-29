Thời tiết những ngày diễn ra kỳ thi THPT tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa, chỉ còn mưa rào và giông vài nơi; trời hửng nắng trở lại với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C, thời tiết dịu mát.

Từ ngày 1 đến 3/6, miền Bắc sẽ có nắng nóng; riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội), có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi trong ngày 30/5, một số nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đáng chú ý, từ chiều tối 30 đến 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Về diễn biến thời tiết tại Hà Nội trong 3 ngày diễn ra kỳ thi THPT (30,31/5-1/6), cơ quan khí tượng nhận định, thời tiết duy trì trạng thái ít mưa, trời nắng.

Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, từ ngày 31/5 xuất hiện nắng nóng cục bộ và đến 1/6 nắng nóng mở rộng hơn với mức nhiệt cao nhất phổ biến 33-35 độ C.

Cụ thể, ngày 30/5, TP Hà Nội không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Đến ngày 31/5, một số nơi tại Hà Nội có nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Sang đến ngày 1/6, thời tiết tại Hà Nội ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 28-32 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Học sinh tại Hà Nội chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Dự báo thời tiết ngày 30/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây. Phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.