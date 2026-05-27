Nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa to, cơn dông từ Phú Thọ đang tiến vào Hà Nội

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho khu vực tỉnh Phú Thọ và có xu hướng mở rộng và tiến vào một số xã như Vật Lại, Mỹ Đức, Vân Đình thuộc Hà Nội.

Dự báo trong vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, gây mưa rào và dông ở các khu vực xã trên, sau đó mở rộng ra các phường, xã khác của Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều 27/5, nhiều địa phương miền Bắc đã ghi nhận mưa dông diện rộng và khá lớn như Sơn La khoảng 30mm, Tân Minh (Phú Thọ) khoảng 50mm, Cẩm Liên (Thanh Hóa) khoảng 37mm.

Nhiều nơi ở miền Bắc mưa dông từ tối 27/5 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo cơ quan khí tượng, ngày 27/5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại một số nơi như Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C, Láng (Hà Nội) 40,5 độ C.

Theo dự báo, sang đến ngày 28/5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ kết thúc, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.