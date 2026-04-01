Thời tiết cả nước 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Dự báo về diễn biến thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 30/4 khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ chiều tối 2/5 đến 3/5, khu vực này có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; từ ngày 2 đến 3/5 phổ biến 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 3/5, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; từ ngày 2 đến 3/5 phổ biến 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Huế ngày và đêm 30/4 có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Từ ngày 1 đến 3/5, khu vực này ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng ngày 3/5 phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm 30/4 có mưa rào, dông vài nơi. Riêng phía bắc ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 1 đến 3/5, khu vực này duy trì thời tiết ổn định ngày nắng, chiều tối và đêm một số nơi có mưa rào.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng ngày 3/5 là 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ từ 30/4 đến 3/5 thời tiết tương đối ổn định là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm 30/4 có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ ngày 1 đến 3/5, khu vực này ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối 3/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội từ 30/4 đến 3/5, ngày trời nắng, chiều tối một số nơi có mưa rào và dông.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; từ ngày 2 đến 3/5 là 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C; ngày 2-3/5 phổ biến 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - TP Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.