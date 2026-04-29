Những đoạn cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk thông xe dịp 30/4

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Đúng 11h50 ngày 29/4, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) chính thức thông xe. Điểm đầu tuyến tiếp giáp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại km127+720 (xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi), điểm cuối kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Hiện cao tốc này chưa được thu phí.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi di chuyển vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Quốc Triều).

Đơn vị vận hành cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp điều tiết, hướng dẫn các phương tiện từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lưu thông sang cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Việc di chuyển qua nút giao giữa 2 tuyến diễn ra thuận lợi.

Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông), cho biết đơn vị đã thành lập nhiều tổ công tác tuần tra trên tuyến nhằm kiểm soát phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông. Hệ thống camera giám sát cũng hỗ trợ lực lượng chức năng ghi nhận các tình huống phát sinh để kịp thời xử lý.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hiện chưa thu phí (Ảnh: Quốc Triều).

“Việc thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn. Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là trong dịp nghỉ lễ sắp tới”, Trung tá Thưởng cho hay.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60km, phần còn lại đi qua tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 22.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự án có hầm Bình Đê dài 3,2km - dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam và lớn thứ ba cả nước, sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Tuyến có 6 nút giao, gồm: điểm đầu tại km1051+494, tỉnh lộ 624B, quốc lộ 24, Sa Huỳnh, Đức Phổ và điểm cuối tại km1129+00. Ngoài ra, dự án có 1 trạm dừng nghỉ đang được xây dựng tại xã Đình Cương (tỉnh Quảng Ngãi).

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Gia Lai)

Đúng 11h30 ngày 29/4, cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức đưa vào khai thác.

Việc đưa đoạn tuyến vào vận hành được kỳ vọng góp phần hoàn thiện trục giao thông chiến lược Bắc - Nam, nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Phương tiện chính thức lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Ảnh: Công Sơn).

Chờ đến giờ thông xe để trải nghiệm tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, ông Phạm Ngọc Thái (78 tuổi, quê Thái Bình) bày tỏ phấn khởi khi chứng kiến những tuyến đường quy mô lớn, đặc biệt là nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác.

“Thế hệ chúng tôi từng "chân đất băng rừng", trải qua nhiều gian khổ, mất mát, có người đã nằm lại chiến trường. Hôm nay, khi những tuyến đường lớn, cao tốc được xây dựng, con cháu và người dân được thụ hưởng thành quả, tôi càng thêm vui”, ông Thái xúc động chia sẻ.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có vận tốc khai thác 60-90km/h (Ảnh: Doãn Công).

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài hơn 70km do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng. Tuyến đường có 4 làn xe (không có làn dừng khẩn cấp liên tục), vận tốc 60-90km/h. Trên tuyến có 5 nút giao gồm: đường ĐT629, ĐT634, quốc lộ 19B, quốc lộ 19 và Phù Mỹ.

Dự án này có 1 trạm dừng nghỉ đang được xây dựng ở xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai.

Cao tốc Quy Nhơn (Gia Lai) - Chí Thạnh (Đắk Lắk)

Ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn (Gia Lai) - Chí Thạnh (Đắk Lắk), cho biết công trình đã đạt trên 99% khối lượng; hiện chỉ còn dọn dẹp vệ sinh và lắp đặt hàng rào bảo vệ.

Tuy nhiên, trong dịp lễ 30/4, dự án chỉ thông xe 20/62km đoạn qua tỉnh Gia Lai. Phần còn lại qua tỉnh Đắk Lắk vẫn vướng giải phóng mặt bằng tại xã Tuy An, với khoảng 700m đường gom chưa được bàn giao.

Cầu vượt sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) nhìn từ trên cao, thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ảnh: Trung Thi).

“Tiến độ thông xe hiện phụ thuộc hoàn toàn vào việc bàn giao mặt bằng tại khu vực qua xã Tuy An. Sau khi nhận đủ mặt bằng, chúng tôi cần thêm 15-20 ngày thi công liên tục để hoàn thiện đường gom, đảm bảo an toàn khai thác toàn tuyến”, ông Lai cho hay.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai (gần 20km) và Đắk Lắk (hơn 42km). Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỷ đồng.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có 4 làn xe chạy (Ảnh: Thúy Diễm).

Dự án có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60-90km/h. Tuyến không bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, thay vào đó, các dải dừng khẩn cấp được bố trí cách nhau 3,5-4km.

Trên tuyến được xây dựng 4 nút giao gồm: quốc lộ 19C, quốc lộ 1A (phía Bắc hầm Cù Mông), quốc lộ 1A (phía Nam hầm Cù Mông) và ĐT.644. Dự án này cũng có một trạm dừng nghỉ tại xã Xuân Thọ (tỉnh Đắk Lắk) đang được xây dựng.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng), cho biết trong dịp lễ 30/4-1/5, dự án chỉ thông xe 24/48km đoạn đầu tuyến, từ nút giao Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc) đến Nguyễn Hữu Thọ (đoạn tuyến tránh thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ).

Theo ông Vũ, đến nay dự án đã đạt khoảng 99% khối lượng. Trong đó, 24km tuyến chính đủ điều kiện an toàn để đưa vào vận hành. Riêng 24km cuối tuyến vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, dải phân cách và hàng rào bảo vệ.

Cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba dài hơn 2km, thuộc dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ảnh: Trung Thi).

“Toàn bộ phần thảm bê tông nhựa mặt đường đã hoàn tất 100%. Hiện công nhân tập trung lắp đặt hộ lan, biển báo và gia cố mái taluy âm tại một số vị trí cuối tuyến. Trong thời gian này, phương tiện có thể tạm thời rẽ ra quốc lộ 1 để lưu thông. Dự kiến đến ngày 10/5 sẽ hoàn thiện và đưa vào khai thác toàn tuyến”, ông Vũ thông tin.

Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48km, đi qua tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có 4 làn xe, không bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục (Ảnh: Trung Thi).

Theo chủ đầu tư, tuyến đường được thiết kế 4 làn xe, không bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục; thay vào đó, các điểm dừng khẩn cấp được bố trí cách nhau 3,5-4km. Vận tốc khai thác dự kiến 60-90km/h.

Dự án có tổng cộng 5 nút giao, gồm Chí Thạnh (đầu tuyến), Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 29, Hòa Tâm và nút giao quốc lộ 1 (cuối tuyến, kết nối vào hầm Đèo Cả).