Nhiều nơi ở TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa

Chiều tối 28/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiều địa phương trong khu vực xuất hiện mưa dông.

Lúc 17h30, hình ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy, các vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại các phường Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa và các xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phước Thành, Dầu Tiếng, Minh Thạnh (TPHCM).

Từ 30/4, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Nam Bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó có xu hướng mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s), nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Từ ngày 30/4, nhiễu động trên cao có khả năng hoạt động mạnh dần, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thời tiết khu vực ban ngày duy trì nắng nóng, đến chiều tối và đêm có mưa rào, dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo sự đan xen giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông về chiều tối có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí kèm mưa đá.