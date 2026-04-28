TPHCM và Nam Bộ bắt đầu hạ nhiệt từ 29/4

Ngày 28/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, những ngày gần đây thời tiết khu vực duy trì nắng nóng.

Trước đó, ngày 26/4, TPHCM ghi nhận nắng nóng diện rộng, tập trung ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất tại Sở Sao đạt 36,2 độ C, Nhà Bè là 36 độ C, Tân Sơn Nhất hơn 35 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-50%.

Trong hôm nay, một số khu vực tại TPHCM và vùng lân cận có thể ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C, như Thới An, Hóc Môn, Củ Chi, Dĩ An, Bình Dương, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo.

Từ ngày 29/4, nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ và thu hẹp phạm vi ảnh hưởng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất 40-50%, thời gian xuất hiện nắng nóng trong ngày khoảng 13h-15h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, thời tiết này cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.