Cảnh báo dông lốc lúc chiều tối ở TPHCM và Nam Bộ

Ngày 27/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây hình thành trở lại, sau khi bị nén và đẩy dần xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây, hoạt động mạnh với trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ và có xu hướng suy yếu nhẹ trong hôm nay đến ngày mai. Nhiễu động trên cao cũng có xu hướng hoạt động mạnh dần trên khu vực từ hôm nay.

Do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết trên, Nam Bộ ban ngày nắng nóng, có mây và gió nhẹ, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại TPHCM, thời tiết có diễn biến tương tự, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Trên vùng biển TPHCM, gió Đông Bắc đến Đông hoạt động ổn định ở cấp 3, có lúc cấp 4. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10km.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, thời tiết nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt và cần bổ sung đủ nước để phòng tránh say nắng.

Ngoài ra, sự đan xen giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông về chiều tối có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, thậm chí kèm mưa đá.