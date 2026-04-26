TPHCM và Nam Bộ ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa

Ngày 26/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hôm nay, rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây hình thành trở lại, sau khi bị nén và đẩy dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động mạnh.

Dưới tác động của các hình thế thời tiết trên, khu vực Nam Bộ có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng; chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Người dân TPHCM dừng xe bên đường mua nước giải khát giữa thời tiết nắng nóng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại TPHCM, thời tiết phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa; ban ngày nắng nóng, tập trung ở khu vực trung tâm và phía Bắc. Chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 35-37 độ C; riêng khu vực ven biển khoảng 32-33 độ C.

Trên biển, khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Đông đến Đông Nam cấp 3, có lúc cấp 4; biển tương đối êm. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10km.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ. Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt (13h-15h), bổ sung đủ nước để phòng tránh say nắng, say nóng.

Ngoài ra, sự xen kẽ giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông vào chiều tối có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá. Người dân cần chủ động theo dõi và có biện pháp phòng tránh.