Nam Bộ duy trì nắng nóng, có nơi lên tới 38 độ C

Ngày 12/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực tiếp tục duy trì nắng nóng.

Tại TPHCM, nắng nóng tập trung ở nội đô và phía Bắc thành phố, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 35-45%. Thời điểm nắng nóng chủ yếu từ 12h đến 16h.

Trong hôm nay, một số phường, xã như Củ Chi, Hóc Môn, Thới An có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 38 độ C.

Người dân TPHCM mặc áo khoác, đeo găng tay chống nắng ra đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh, trong khi gió trên các vùng biển Nam Bộ có cường độ yếu.

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng suy yếu. Khoảng ngày 14/4, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, duy trì vị trí khoảng 5-8 độ vĩ Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và suy yếu nhẹ. Cũng trong thời gian này, hội tụ gió trên cao hình thành, khiến thời tiết Nam Bộ có sự chuyển biến. Khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm, bổ sung đủ nước và che chắn khi di chuyển để tránh sốc nhiệt. Đồng thời, từ ngày 14/4, người dân cần đề phòng mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối.