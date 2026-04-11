TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng vào cuối tuần

Ngày 11/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực đang chịu tác động của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì cường độ mạnh với trục đi qua Nam Trung Bộ, trong khi gió trên các vùng biển Nam Bộ có cường độ yếu.

Ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên khiến TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi nắng gay gắt.

Người dân TPHCM đeo găng tay, mặc áo khoác chống nắng khi ra đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 35-45%. Thời điểm nắng nóng tập trung trong khoảng 11h-16h hàng ngày.

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng bị nén nhẹ về phía Nam và suy yếu dần trong khoảng ngày 13-14/4. Đồng thời, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, duy trì vị trí khoảng 5-8 độ vĩ Bắc và có khả năng nối với một vùng áp thấp nhiệt đới hoạt động ở phía Đông Philippines.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và suy yếu nhẹ. Từ khoảng ngày 14/4 trở đi, khi hội tụ gió trên cao hình thành, thời tiết tại TPHCM và khu vực Nam Bộ có sự chuyển biến.

Nắng nóng sẽ giảm dần cường độ, dù vẫn còn xuất hiện vào ban ngày nhưng không còn gay gắt như trước. Về chiều tối, mây dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm. Khi ra đường, người dân nên trang bị đầy đủ các biện pháp chống nắng như mặc áo dài tay, đội mũ, đeo kính và uống đủ nước để tránh mất nước, sốc nhiệt; chú ý phòng ngừa nguy cơ cháy nổ do thời tiết hanh khô kéo dài.