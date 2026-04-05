Năm nay nắng nóng gay gắt hơn, dự báo thời điểm bão hoạt động

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo về xu thế khí hậu tháng 4 trên phạm vi toàn quốc.

Theo dự báo, trong tháng 4, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, trong đó khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 1,5-2,5 độ C độ; các khu vực khác nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Năm nay nắng nóng gay gắt hơn so với năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Về xu thế lượng mưa, cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 4, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm 30-60mm; khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn 15-30mm, trong đó khu vực Cao nguyên Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn 30-40mm so với nhiệt độ trung bình cùng thời kỳ.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 4, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới. Không khí lạnh còn hoạt động nhưng cường độ yếu, chủ yếu nén rãnh áp thấp ở phía Nam Trung Quốc và có thể gây ra những đợt mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ.

Dự báo trong tháng 4, trên hầu khắp cả nước có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Nắng nóng có xu hướng gia tăng trên hầu khắp các khu vực trên cả nước.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng có khả năng xuất hiện gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung nhiều ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

Cùng với đó, theo dự báo, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định tháng 7-9, hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm, khoảng 6,5 cơn trên biển đông và khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền.

Về nắng nóng, dự báo tháng 7-9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục có xu hướng mở rộng và gia tăng về cường độ. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.