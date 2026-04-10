Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ C

Ngày 10/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ lấn Tây và hoạt động mạnh, trong khi gió trên các vùng biển Nam Bộ có cường độ yếu.

Hình thế thời tiết trên khiến TPHCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất khoảng 30-45%. Thời điểm nắng nóng tập trung 11h-16h hàng ngày.

Người dân tại TPHCM dùng áo khoác che kín đầu khi ra đường giữa trời nắng nóng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, ngày 8/4, nhiều nơi tại Nam Bộ ghi nhận nhiệt độ cao, có điểm chạm ngưỡng 38 độ C như Đồng Phú, Châu Đốc. Các khu vực khác như Phước Long, Biên Hòa, Trị An, Tây Ninh, Cao Lãnh, Vĩnh Long cũng ghi nhận mức nhiệt phổ biến 36-37,7 độ C.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, đến khoảng ngày 13-14/4 thì suy yếu dần. Cùng thời điểm, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới cũng dịch chuyển lên phía Bắc và suy yếu nhẹ. Đáng chú ý, khoảng ngày 16/4, hội tụ gió Đông trên cao hình thành, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, giúp giảm bớt cảm giác oi bức, giải nhiệt cho khu vực.