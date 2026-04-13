Siêu bão Sinlaku đang ở mức dữ dội, sức gió vượt 300km/h

Chiều 13/4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết siêu bão Sinlaku đang hoạt động trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương với cường độ dữ dội.

Lúc 15h, tâm bão cách quần đảo Bắc Mariana hơn 400km về phía Đông Nam và cách Biển Đông trên 3.000km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt giật trên cấp 17 (khoảng 305-310km/h), khí áp vùng trung tâm bão ở mức 905hPa (siêu bão cực độ có khả năng gây thiệt hại rất lớn).

Theo JMA, trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, cường độ duy trì giật trên cấp 17 và có khả năng suy yếu dần.

Dự báo đến 15h ngày 14/4, tâm bão ở cách quần đảo Bắc Mariana khoảng 200km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 17 (khoảng 280km/h).

Vùng ảnh hưởng của bão rất rộng, với gió mạnh từ cấp 7 trở lên trải dài trong bán kính 500-600km tính từ tâm bão; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên khoảng 165km.

Phạm vi ảnh hưởng của siêu bão Sinlaku (Ảnh: Windy).

Từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Bắc nhưng chậm lại, khoảng 10km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), quỹ đạo của bão Sinlaku gần như không thay đổi so với các dự báo trước.

Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc trong khoảng 2 ngày tới và ít khả năng đi vào Biển Đông.

Do ảnh hưởng của siêu bão Sinlaku, hoạt động hàng không đã bị ảnh hưởng với loạt chuyến bay có khả năng bị hủy đến giữa tuần.

United Airlines, Philippine Airlines, Hong Kong Airlines và T'Way Air thông báo hủy toàn bộ chuyến bay đến đảo Saipan trong thời gian bão còn hoạt động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, siêu bão Sinlaku sau khi đi theo hướng Tây Bắc sẽ dần chuyển hướng lên phía Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng sang Bắc Đông Bắc, tiến về vùng biển phía đông Nhật Bản và suy yếu dần.

Bão Sinlaku là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 đạt cấp siêu bão và hiện là cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ ba kể từ năm 1977 xuất hiện siêu bão trong tháng 4, sau trường hợp siêu bão Surigae năm 2021. Với sức gió lên tới trên 200km/h, siêu bão Sinlaku được đánh giá có sức tàn phá rất lớn, gây sóng biển dữ dội, có thể đe dọa an toàn của các tàu thuyền trọng tải lớn hoạt động trên biển.