Nam Bộ nắng nóng trên 37 độ C, sắp đón mưa giải nhiệt

Ngày 9/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao, thời tiết TPHCM và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng kéo dài.

Theo dự báo, nắng nóng xảy ra tại khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM, có nơi nắng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ khoảng 35-45%. Thời điểm nắng nóng tập trung 11h-16h.

Người dân TPHCM mặc áo khoác, trùm kín người khi ra đường (Ảnh: Bảo Quyên).

Sau ngày 10/4, vùng áp thấp nóng có xu hướng suy yếu. Đến khoảng ngày 13/4, rãnh áp thấp xích đạo dịch chuyển dần trục lên phía Bắc.

Theo đó, nắng nóng sẽ giảm dần từ ngày 10/4. Đến khoảng ngày 13-14/4 trở đi, cường độ nắng nóng tiếp tục suy giảm và phạm vi ảnh hưởng cũng thu hẹp.

Bên cạnh đó, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện vào chiều tối. Do nền nhiệt duy trì ở mức cao trong nhiều ngày trước, mưa có thể đi kèm xáo trộn mạnh trong khí quyển. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.